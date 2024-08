MotoGP 2025: Launch-Event mit allen Teams in Bangkok geplant

MotoGP-Promoter Dorna Sports plant als Aufgalopp für die Saison 2025 der Königsklasse der Motorrad-WM eine Neuerung, nämlich ein gemeinsames Launch-Event mit allen elf Teams in Bangkok (Thailand). Die Initiative wurde am Donnerstag des aktuellen Rennwochenendes im MotorLand Aragon (Spanien) besprochen.

An der Sitzung nahmen Vertreter der Teamvereinigung IRTA teil. Die Details befinden sich noch in der Ausarbeitung. Die Idee eines gemeinsamen Launch-Events mit allen Teams ist nicht neu.

Tatsächlich zog die Dorna diese Möglichkeit bereits im vergangenen Jahr in Erwägung. Damals wollte man eine solche Veranstaltung in Marokko durchführen. Letztendlich wurde nichts daraus, aber komplett zu den Akten gelegt hat man die Idee nicht.

In Erwartung der offiziellen Bestätigung sieht derzeit alles danach aus, dass die große Präsentation im Vorfeld der MotoGP-Saison 2025 am 9. oder 10. Februar stattfinden wird - zwischen den beiden offiziellen Vorsaisontests, die beide in Asien stattfinden werden. Motorsport.com Spanien weiß, dass die Tests im Frühjahr 2025 nicht mehr beide in Sepang (Malaysia) stattfinden werden. Stattdessen wird der zweite Vorsaisontest in Buriram (Thailand) ausgetragen.

Beginnen wird die Asien-Tour der MotoGP-Szene im Winter mit dem Shakedown-Test in Sepang, der den Rookies und den Testfahrern vorbehalten ist. In der ersten Februar-Woche soll der offizielle Sepang-Test stattfinden. Für die darauffolgende Woche ist nach aktuellem Stand der Dinge das Launch-Event mit allen Teams in Thailands Hauptstadt Bangkok geplant, bevor am Ende jener zweiten Februar-Woche der Buriram-Test über die Bühne gehen soll.

Im Anschluss daran haben die Teams zwei Wochen Zeit, um die Abstimmungen ihrer neuen Motorräder zu finalisieren, bevor die MotoGP-Saison am ersten März-Wochenende zum ersten Mal überhaupt auf dem Buriram International Circuit in Thailand beginnen wird. Die Rennstrecke tauchte in der Saison 2018 erstmals im MotoGP-Kalender auf. Sie liegt rund fünf Autostunden nordöstlich von Bangkok.

Am Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass Somkiat Chantra in der MotoGP-Saison 2025 als Rookie für LCR-Honda fahren wird. Der Thailänder, der aktuell noch in der Moto2-WM fährt, wird damit der erste MotoGP-Stammpilot seines Landes. Dass seine erste Saison in der Königsklasse direkt mit seinem Heim-Grand-Prix in Buriram beginnen wird, darauf freut sich Chantra schon jetzt.

Derweil stellen sich die aktuellen Spitzenpiloten der MotoGP-Klasse schon mal auf die Veränderung im Rennkalender ein. "Es wird eigenartig", meint der zweimalige und aktuelle Weltmeister Francesco Bagnaia mit Blick darauf, dass der Saisonauftakt 2025 in Asien stattfinden wird. Zuletzt gab es das vor mehr als 20 Jahren. In der MotoGP-Saison 2003 war der Grand Prix von Japan in Suzuka das Auftaktrennen.

"Aber immerhin", so Bagnaia weiter, "treten wir dort [in Thailand] im nächsten Jahr nicht in der Regenzeit an. Deshalb könnte das eine gute Sache werden." Jorge Martin, der den Thailand-Grand-Prix in Buriram im Oktober 2023 gewonnen hat, sagt: "Es ist eine tolle Strecke und es wird sicherlich auch dann wieder heiß sein."

Und der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez, der einst im Oktober 2018 den ersten Thailand-Grand-Prix der Geschichte gewonnen hat, sagt: "Ich finde das neue Format [des Kalenders] gut. Momentan ist es ja so, dass die Asien-Tournee an einem Stück im September und Oktober gefahren wird."

"Dass sie künftig aufgeteilt wird, finde ich gut, denn Asien ist ein wichtiger Markt. Soweit ich weiß, werden wir zu Beginn der Saison zwei Rennen dort haben und die anderen dann am Ende der Saison", sagt Marquez. Es wird davon ausgegangen, dass nach dem Saisonauftakt in Thailand direkt der nach einem Jahr Pause in den Kalender zurückgeholte Grand Prix von Indien stattfinden wird.

Der komplette MotoGP-Kalender 2025 mit den Terminen aller Grands Prix wird für die kommenden Tage erwartet.