MotoGP 2025: LCR-Honda mit Somkiat Chantra statt Takaaki Nakagami!

Takaaki Nakagami bestreitet in diesem Jahr seine finale Saison für LCR-Honda und wird ab 2025 durch Somkiat Chantra ersetzt. Das bestätigte Honda am Donnerstag vor dem Aragon-Grand-Prix und erklärte im gleichen Atemzug, wie es für Nakagami bei HRC weitergeht.

Bereits bei den zurückliegenden Rennwochenenden wurde über die Möglichkeit gesprochen, Nakagami mit Chantra zu ersetzen (was die HRC-Piloten dazu gesagt haben). Somit sind für die MotoGP-Saison 2025 nur noch die beiden Plätze bei Pramac-Yamaha unbesetzt.

"Ich habe mich entschieden, meine Karriere als MotoGP-Fahrer am Ende der Saison 2024 zu beenden", verkündet Nakagami in einer Mitteilung von Honda. "Ich möchte allen Fans, die mich so herzlich unterstützt haben, meinen aufrichtigen Dank aussprechen."

Wichtige Aufgabe: Honda will Nakagami als Testfahrer einsetzen

In Zukunft wird Nakagami die Rolle des HRC-Testfahrers übernehmen und sich sowohl in Japan als auch Europa einbringen. "Es ist erfreulich, meine siebenjährige Erfahrung aus der MotoGP nutzen zu können. Ich freue mich auf mein neues Kapitel", kommentiert der Japaner, der in den kommenden Jahren auch einige Wildcard-Einsätze bestreiten soll. Noch nicht klar ist, was das für Stefan Bradl bedeutet, denn mit Aleix Espargaro gibt es ab 2025 einen weiteren Honda-Testfahrer.

Takaaki Nakagami bringt viel Erfahrung mit und wird das HRC-Testteam verstärken

Foto: Motorsport Images

Nakagami bedankt sich bei LCR-Teamchef Lucio Cecchinello für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren: "Ich habe mich wie ein Teil der Familie gefühlt. Diese Jahre mit dem Team waren unglaublich. Sie werden immer in meinem Herzen sein!"

Cecchinello lobt die Arbeit von Nakagami und freut sich, auf Grund der neuen Aufgabe des Japaners ab 2025 in Kontakt zu bleiben: "'Taka' ist ein großartiger, schneller Fahrer und ein erstaunlicher Mensch. Die Zusammenarbeit mit ihm war ein absolutes Vergnügen."

Lucio Cecchinello und Takaaki Nakagami arbeiteten von 2018 bis 2024 zusammen

Foto: Team LCR

"Seine Höflichkeit, Freundlichkeit und Professionalität haben allen LCR-Teammitgliedern und HRC sehr viel bedeutet. Wir werden ihm ewig dankbar sein", so der LCR-Teamchef. "Von nun an wird sein Beitrag für HRC von grundlegender Bedeutung sein, und ich kann es kaum erwarten, ihn hier zu sehen."

Nach der MotoGP-Saison 2020 ging es für Nakagami bergab

Nakagami fuhr in der Saison 2007 seinen ersten Grand Prix. Der Japaner debütierte in der Saison 2008 als Stammpilot in der 125er-WM und stieg nach zwei Jahren in die Moto2-WM auf. In seiner zweiten Moto2-Saison feierte Nakagami fünf Podestplatzierungen und wurde WM-Achter.

Takaaki Nakagami feierte in der Moto2-WM zwei Grand-Prix-Siege

Foto: LAT

Seinen ersten GP-Sieg stellte der Motorradprofi in der Saison 2016 sicher. Auch im Folgejahr gewann Nakagami ein Moto2-Rennen und empfahl sich mit konstant guten Ergebnissen für den MotoGP-Aufstieg.

Valencia-Test 2017: Takaaki Nakagami erstmals auf der Honda RC213V

Foto: LAT

Honda holte ihn in die Königsklasse und brachte ihn bei LCR unter. Von 2018 bis 2024 war Nakagami MotoGP-Stammpilot, schaffte es aber nie aufs Podium. In der Saison 2020 stellte Nakagami beim Rennen in Aragon die Pole sicher, schied aber zeitig aus.

Die MotoGP-Saison 2020 sollte rückblickend Nakagamis erfolgreichstes Jahr sein. Er beendete die von der Coronavirus-Pandemie beeinflusste Saison als WM-Zehnter. In den Folgejahren kämpfte Nakagami mit der nachlassenden Konkurrenzfähigkeit der Honda RC213V und deutete bereits 2023 an, dass seine Motivation leidet.

Takaaki Nakagami hatte mit der unterlegenen Honda immer weniger Freude

Foto: Motorsport Images

In der MotoGP wird es nach Nakagamis Abschied aber weiterhin einen japanischen Teilnehmer geben. Ai Ogura steigt im Winter von der Moto2 in die MotoGP auf und wird für Trackhouse eine Aprilia RS-GP pilotieren.

MotoGP-Saison 2025 wird für Somkiat Chantra ein Lernjahr

Mit Somkiat Chantra erhält ein weiterer Asiate die Chance, sein Können in der MotoGP unter Beweis zu stellen. Einfach wird das MotoGP-Debüt für Chantra aber nicht, denn Honda liegt aktuell weit zurück.

Somkiat Chantra stellt sich einer großen Herausforderung

Foto: Motorsport Images

Dennoch fiebert der 25-jährige Thailänder seinem Debüt in der Königsklasse entgegen. "Ich freue mich sehr, dem LCR-Team beizutreten. Es war schon immer mein Traum, in die MotoGP zu kommen. Diesen Traum werde ich endlich verwirklichen", bemerkt Chantra.

"Ich möchte mich bei allen Sponsoren und Menschen bedanken, die mich vom Beginn meiner Karriere bis jetzt unterstützt haben. Für die nächste Saison habe ich mir vorgenommen, zu lernen, mein Maximum zu geben und dieses neue Abenteuer zu genießen. Es wird schwierig werden, aber ich werde mein Bestes geben", kommentiert der zweimalige Moto2-Laufsieger.