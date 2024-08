MotoGP 2025: Trackhouse-Aprilia bestätigt die Verpflichtung von Ai Ogura

Das Trackhouse-Aprilia-Team hat am Donnerstag vor dem Grand Prix von Österreich in Spielberg den zweiten Fahrer für die MotoGP-Saison 2025 bestätigt: Ai Ogura steigt von der Moto2 in die MotoGP auf und wir bei Trackhouse der neue Teamkollege von Raul Fernandez.

Ogura hat bei Trackhouse einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben und wird somit bis mindestens Ende 2026 für das Aprilia-Satellitenteam von Justin Marks antreten. In der laufenden Saison setzte sich Ogura in der Moto2-WM mit konstant starken Ergebnissen in Szene und hat als WM-Zweiter hinter MT-Helmets-Teamkollege Sergio Garcia gute Chancen auf den Titel.

"Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die an diesem Projekt beteiligt sind und bei allen, die mich unterstützt haben. Das ist natürlich ein Traum!", freut sich Ogura. "Die MotoGP ist das höchste Niveau, das man erreichen kann, also bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich es geschafft habe."

Ai Ogura pilotiert in der MotoGP 2025 eine der vier Aprilias Foto: Motorsport Images

Doch bevor Ogura sein Bein über die MotoGP-Aprilia schwingt, möchte er die Saison 2024 bestmöglich abschließen. "Jetzt muss ich an die Moto2-Weltmeisterschaft denken. Ich werde versuchen, dieses Jahr so gut wie möglich zu beenden und gut vorbereitet in 2025 anzukommen", so der Boscoscuro-Pilot.

Ai Ogura durchtrennt das Band mit Honda

Die Vertragsunterzeichnung bei Trackhouse-Aprilia ist bemerkenswert, denn viele Jahre lang pflegte Ogura eine enge Verbindung zur Honda-Rennabteilung. HRC bot Ogura bereits den Aufstieg in die MotoGP an, doch der Japaner zögerte, was sicher auch auf die sportlichen Situation von Honda zurückzuführen ist.

Wurde Ai Ogura durch die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der Honda RC213V abgeschreckt? Foto: Repsol

Nur noch wenige freie Plätze für die MotoGP-Saison 2025 verfügbar

Mit der Bestätigung von Ai Ogura bei Trackhouse nimmt das Fahrerfeld für die MotoGP-Saison 2025 weiter Gestalt an. Die übrigen freien Plätze sind so gut wie bezogen. Es wird erwartet, dass Franco Morbidelli von Pramac zu VR46 wechselt.

Fermin Aldeguer hat bereits einen Vertrag mit Ducati und wird bei Gresini Nachfolger von Marc Marquez. Bei LCR wird Takaaki Nakagami voraussichtlich durch Somkiat Chantra ersetzt.

Lediglich bei Pramac gibt es noch keine Gewissheit. Es wird erwartet, dass Miguel Oliveira eine der beiden Yamaha M1 pilotieren wird. Es ist vorstellbar, dass Jack Miller zu Pramac zurückkehrt und damit den letzten freien Platz für die Saison 2025 übernimmt. Das würde bedeuten, dass Sergio Garcia, der aktuelle WM-Leader der Moto2, eine weitere Saison in der mittleren Kategorie bestreiten muss.