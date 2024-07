MotoGP 2025: Trackhouse-Aprilia verlängert Raul Fernandez' Vertrag

Das Trackhouse-Aprilia-Team hat den ersten Fahrer für die MotoGP-Saison 2025 und 2026 bestätigt: Raul Fernandez wird auch in den kommenden zwei Jahren eine von Trackhouse eingesetzte Aprilia RS-GP pilotieren. Der 23-jährige Spanier debütierte 2022 in der MotoGP-Klasse, konnte die Erwartungen aber bisher noch nicht erfüllen. Das soll sich bald ändern.

Nach der Sommerpause 2024 wechselt Raul Fernandez von der Vorjahres-Aprilia auf die aktuelle Spezifikation. Mit der 2023er-Maschine fuhr er bei den zurückliegenden neun Grands Prix zwei Mal in die Top 10 und liegt aktuell auf P14 der Fahrerwertung.

Das bisherige Saison-Highlight von Raul Fernandez ist der sechste Platz beim Heimrennen in Barcelona. Beim zurückliegenden Grand Prix auf dem Sachsenring fuhr er in die erste Startreihe, erlebte aber enttäuschende Rennen. Dank der gesicherten Zukunft kann sich der Aprilia-Hoffnungsträger nun voll und ganz auf die Rennwochenenden konzentrieren.

"Ich freue mich sehr, beim MotoGP-Team Trackhouse Racing zu bleiben. Das ist alles, was wir wollten", sagt Fernandez und verweist auf Teambesitzer Justin Marks und Teamchef Davide Brivio, indem er hinzufügt: "Dieses neue Projekt mit Justin und Davide ist großartig und sie haben ein sehr gutes Team aufgebaut. Ich freue mich, ihre Pläne für die Zukunft zu hören, denn sie haben eine klare Vorstellung davon, was sie tun wollen."

"Für mich war es von Anfang des Jahres an Priorität, im Team zu bleiben. Jetzt werde ich für die nächsten zwei Jahre hier sein, was mich sehr glücklich macht, aber natürlich auch bedeutet, dass wir eine Menge Arbeit vor uns haben. Wir werden 2025 und 2026 über das gesamte Werksmaterial verfügen, was natürlich eine großartige Nachricht ist", so der Spanier.

Raul Feranndez freut sich auf zweite weitere Jahre im US-Team Foto: Motorsport Images

"Trackhouse Racing MotoGP ist einfach ein tolles Team. Ich liebe die Ideen dieser amerikanischen Organisation und freue mich auch darauf, Justins Ambitionen zu sehen. Er ist neu in der MotoGP-Szene, ist aber bereit, etwas anderes für den amerikanischen Markt zu bringen. Ich hoffe, dass wir etwas bewirken können, indem wir versuchen, die MotoGP-Szene dort wachsen zu lassen", so Fernandez.

Brivio und Marks erklären die Vertragsverlängerung

"Wir freuen uns, Raul für die nächsten zwei Jahre in unserem Fahreraufgebot zu haben", sagt Trackhouse-Teamchef Davide Brivio und erklärt: "Nachdem wir ihn in den vergangenen Monaten bei der Arbeit gesehen haben, haben wir sein Talent erkannt. Ich habe das Gefühl, dass er seine Herangehensweise an den Rennsport geändert hat und dass er bereit ist, mit einer positiven Einstellung zu arbeiten, sich zu verbessern und Probleme zu lösen."

"Da er bereits drei Jahre MotoGP-Erfahrung besitzt und die Aprilia RS-GP24 von Silverstone an bis zum Ende der Saison bekommt, wird das der beste Weg sein, Raul auf die kommenden zwei Jahre vorzubereiten. Ich denke, wir haben alle Voraussetzungen, die wir brauchen, um Raul dabei zu helfen, ein stärkerer Fahrer zu werden und weiter daran zu arbeiten, Trackhouse Racing zu einem besseren MotoGP-Team zu machen", so Brivio.

Teamchef Davide Brivio sieht für Fernandez die besten Voraussetzungen Foto: Motorsport Images

Und Trackhouse-Teambesitzer Justin Marks sagt: ""Ich bin enzückt, dass Raul sich Trackhouse für die Zukunft anschließt. Er hat die Hingabe und das Engagement gezeigt, die notwendig sind, um in der MotoGP-WM zu brillieren. Wir sind eine neue Organisation und lernen jeden Tag dazu."

"Einen jungen, hungrigen Fahrer wie Raul zu haben, das wird von großem Vorteil sein, wenn wir mit Aprilia weiter daran arbeiten, das Team aufzubauen. Raul hat enormen Speed und Talent und wir alle wissen, dass er mit wachsender Erfahrung immer näher an die oberste Stufe des Podiums herankommen wird", so Marks.

Raul Fernandez bekommt nach der Sommerpause aktuelles Werksmaterial Foto: Motorsport Images

Noch unklar ist, welcher Fahrer das Trackhouse-Team im kommenden Jahr vervollständigt. Miguel Oliveira, Raul Fernandez' aktueller Teamkollege, wird mit einem Wechsel zu Pramac-Yamaha in Verbindung gebracht. Es gibt einige potenzielle Kandidaten für den zweiten Platz im Aprilia-Satelliten-Team.

Da Aprilia das Werksteam für 2025/26 mit zwei neuen Fahrern (Jorge Martin und Marco Bezzecchi) besetzt, übernimmt Raul Fernandez im kommenden Jahr eine besondere Rolle. Der Spanier wird der einzige Fahrer sein, der Erfahrung mit der MotoGP-Aprilia hat.