MotoGP 2025: Yamaha holt Ex-Rossi-Crewchief von VR46-Ducati zurück

Yamaha hat sich für die bevorstehende MotoGP-Saison 2025 (wieder) die Dienste von David Munoz gesichert. Der Italiener ist aktuell als Crewchief bei VR46-Ducati für Fabio Di Giannantonio tätig. In der Vergangenheit arbeitete er bereits für Yamaha, und zwar für Valentino Rossi.

Laut Informationen unserer Kollegen von Motorsport.com Spanien wird Munoz in der Saison 2025 in der Box des Yamaha-Werksteams mit Alex Rins zusammenarbeiten. Aktuell arbeitet Rins mit Patrick Primmer, der vor zwei Jahren an der Seite von Franco Morbidelli angeheuert wurde. Für 2025 wird Primmer, der früher für das Fahrwerk von Rossis Werks-Yamaha verantwortlich war, von Munoz abgelöst.

Auch Munoz war einst für Rossi tätig, nämlich als Crewchief. Das betraf sowohl Rossis letzte Jahre im Yamaha-Werksteam als auch seine allerletzte MotoGP-Saison (2021), die er damals im Yamaha-Satellitenteam Petronas absolvierte.

Als zur Saison 2022 das VR46-Team von Rossi in die Königsklasse aufstieg, wurde Munoz dort zum Crewchief für Luca Marini ernannt. Als Marini das Team nach zwei Jahren verließ, um sich für 2024/25 dem Honda-Werksteam anzuschließen, hat bei VR46 Marinis Nachfolger Fabio Di Giannantonio den einstigen Rossi-Crewchief zugeordnet bekommen.

Weitere personelle Veränderungen bei VR46

Überhaupt ist VR46 eines der Teams im MotoGP-Feld, das im Hinblick auf die Saison 2025 die meisten personellen Veränderungen vornehmen wird. Claudio Rainato, der Elektronikingenieur am Motorrad von Di Giannantonio, wird zu Pramac-Yamaha wechseln. Dort wird die Bekanntgabe der Fahrerpaarung - Miguel Oliveira und Jack Miller - für die kommenden Tage erwartet.

Und Jacques Roca, einer der führenden Mechaniker in der VR46-Box von "Diggia", wird zu Honda wechseln. Die Lücken, die Roca, Rainato und Munoz hinterlassen, werden durch Personal gefüllt, das direkt von Ducati eingestellt wird. Es ist eine Folge des neuen Status, den VR46 für 2025 zugesprochen bekommen hat.

Denn mit dem Wechsel des Pramac-Teams von Ducati zu Yamaha wird VR46 ab dem kommenden Jahr das werksunterstützte Ducati-Team sein. Allerdings gibt steht dann nur ein einzige aktuelle Ducati (GP25) zur Verfügung. Diese wird Di Giannantonio bekommen. Sein neuer Teamkollege Franco Morbidelli, der im Winter von Pramac zu VR46 wechseln wird, bekommt für die Saison 2025 eine GP24, wie er sie jetzt schon fährt.

Jorge Martin nimmt Crewchief zu Aprilia mit

Personelle Veränderungen wird es auch im Aprilia-Werksteam geben. Jorge Martin kommt als neue Speerspitze zum Hersteller aus Noale. Bei seinem Wechsel von Pramac-Ducati zu Aprilia wird der Spanier, der die aktuelle MotoGP-Gesamtwertung 2024 anführt, seinen Crewchief Daniele Romagnoli gleich mitnehmen.

Auf der anderen Seite der Aprilia-Box wird Marco Bezzecchi seinen Platz beziehen. Er verlässt das VR46-Team nach drei Jahren, um sich genau wie Martin zum ersten Mal in seiner Karriere einem Werksteam anzuschließen. Bezzecchis Crewchief bei Aprilia wird Francesco Venturato, der momentan als Elektronikingenieur an der RS-GP von Maverick Vinales arbeitet.

Crewchief Jose Manuel Cazeaux wiederum wird Vinales beim Teamwechsel von Aprilia zu Tech3-KTM folgen. Der Crewchief aus Argentinien und der Rennfahrer aus Spanien haben einst bereits bei Suzuki zusammengearbeitet. Tech3-KTM wird ab 2025 also für das Duo bereits das dritte Team, nach Suzuki und Aprilia.

Und Enea Bastianini, der im Tech3-Team der neue Teamkollege von Vinales wird, bekommt den Crewchief an die Seite gestellt, mit dem er schon 2022 bei Gresini-Ducati zusammengearbeitet hat: Alberto Giribuola. Wie bereits vor einigen Wochen berichtet, bleibt Bastianinis aktueller Crewchief Marco Rigamonti dem Ducati-Werksteam erhalten, um ab 2025 der Crewchief für Neuzugang Marc Marquez zu werden.

Indes ist Christian Pupulin einer der Crewchiefs, die für die MotoGP-Saison 2025 vor einem Wechsel stehen. Der aktuelle Crewchief von Jack Miller im KTM-Werksteam wird zu Honda wechseln, um im dortigen Werksteam der neue Crewchief für Luca Marini zu sein.