MotoGP 2026: Die Termine für Season-Launch und Teampräsentationen

Die MotoGP-Saison 2026 rückt näher. Nachdem in Valencia bereits am 18. November der erste offizielle Testtag für das nächste Jahr abgehalten wurde, geht die Saisonvorbereitung mit den Präsentationen und Tests im Januar/Februar so richtig los.

Gemeinsamer Season-Launch aller MotoGP-Teams

Ein besonderes Highlight der Präsentationsphase ist auch 2026 wieder der gemeinsame MotoGP-Season-Launch, der am 7. Februar in Kuala Lumpur (Malaysia) stattfindet.

Anders als bei den einzelnen Teamvorstellungen treten dort alle Hersteller und Rennställe gemeinsam auf und geben einen kompakten Ausblick auf die neue Saison. Im Fokus stehen weniger detaillierte Technik-Enthüllungen, sondern vielmehr die Fahrer, Teamfarben und das offizielle Auftreten der MotoGP als Gesamtheit.

Für Fans bietet das Event die erste Gelegenheit, das komplette Starterfeld 2026 auf einer Bühne zu sehen, während die Teams den Termin als medienwirksamen Auftakt unmittelbar vor den Wintertests nutzen. Traditionell markiert es den symbolischen Übergang von der Winterpause in die heiße Phase Saisonvorbereitung.

Alle Präsentationstermine 2026 im Überblick

13. Januar, 18 Uhr MEZ: Pramac-Yamaha (Siena)

14. Januar, 12 Uhr MEZ: VR46-Ducati (Rom)

15. Januar, 12 Uhr MEZ: Aprilia (Mailand)

19. Januar, 11 Uhr MEZ: Ducati (Madonna di Campiglio)

21. Januar, 9 Uhr MEZ: Yamaha (Jakarta)

21. Januar, 15 Uhr MEZ: Trackhouse-Aprilia (Mailand)

27. Januar, 10 Uhr MEZ: KTM (online)

27. Januar, 10 Uhr MEZ: Tech3-KTM (online)

31. Januar, 13 Uhr MEZ: Gresini-Ducati (Kuala Lumpur)

1. Februar, 11 Uhr MEZ: LCR-Honda (online)

2. Februar, 10 Uhr MEZ: Honda (online)

7. Februar, 12 Uhr MEZ: Season Launch (Kuala Lumpur)

13. Januar - Pramac-Yamaha in Siena

Den Auftakt in die einzelnen Teampräsentationen machte Pramac-Yamaha am 13. Januar in Siena (Italien). Das italienisch-britische Satellitenteam präsentierte traditionell früh im Jahr sein neues Bike und die Farbgebung für die Saison.

Für 2026 setzt Pramac auf Neuzugang Toprak Razgatlioglu und Jack Miller, der seit 2025 Teil des Teams ist. Razgatlioglu wechselt als dreifacher Superbike-Weltmeister in die MotoGP und bringt frischen Wind ins Team und in die Rennserie.

14. Januar - VR46-Ducati in Rom

Am 14. Januar folgte die Präsentation des VR46-Teams in Rom (Italien). Die Mannschaft von Valentino Rossi hat sich mit Ducati-Material in den letzten Jahren etabliert und für 2026 Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli bestätigt.

Di Giannantonio wird wie auch schon im Vorjahr das aktuelle Werksbike von Ducati pilotieren, während Morbidelli erneut mit dem Vorjahresmodell vorliebnehmen muss.

15. Januar - Aprilia in Mailand

Einen Tag später, am 15. Januar, stellte Aprilia in Mailand (Italien) seine neue RS-GP26 vor. Das Werksteam aus Noale setzt auch in dieser Saison auf Jorge Martin und Marco Bezzecchi. Martin will nach seinen Verletzungen wieder um Spitzenpositionen kämpfen, während Bezzecchi als Titelkandidat ins Rennen geht.

19. Januar - Ducati in Madonna di Campiglio

Traditionell am Skiort Madonna di Campiglio (Italien) enthüllte das Ducati-Werksteam sein MotoGP-Gesicht für die neue Saison. Dabei stand neben dem neuen Look der Desmosedici das Fahrerduo Francesco Bagnaia und Marc Marquez im Mittelpunkt.

Während Marquez als amtierender Weltmeister an den Start geht, 2025 jedoch verletzt beendete, hofft Bagnaia, nach einem enttäuschenden Jahr zu alter Stärke zu finden.

21. Januar - Yamaha in Jakarta

Am 21. Januar stellte das Yamaha-Werksteam in Jakarta (Indonesien) seine neue M1 vor. Die Japaner setzen auch 2026 auf das Duo Fabio Quartararo und Alex Rins.

Nachdem man in den vergangenen Jahren vergeblich um den Anschluss ans Spitzenfeld kämpfte und einzig Quartararo für punktuelle Highlights sorgen konnte, hat sich Yamaha vom Reihenmotor verabschiedet und tritt 2026 mit einem V4-Motorrad an.

21. Januar: Trackhouse-Aprilia

Ebenfalls am 21. Januar hat das Aprilia-Kundenteam Trackhouse die Motorräder für die MotoGP-Saison 2026 enthüllt. Gezeigt wurden zwei Designs, das aufgefrischte Standard-Design und das Gulf-Design. Abgehalten wurde die Präsentation in Mailand (Italien).

Trackhouse gehörte zu den positiven Überraschungen der MotoGP-Saison 2025. Bei den Fahrern hält das Team an Raul Fernandez und Ai Ogura fest.

27. Januar - KTM

Am 27. Januar stellte KTM die RC16 für Pedro Acosta und Brad Binder vor. Sie bildeten bereits 2025 das Gespann des Werksteams. Wie schon in den Vorjahren handelte es sich bei der KTM-Präsentation auch diesmal um einen Online-Launch.

27. Januar - Tech3-KTM

Das KTM-Satellitenteam Tech3 wurde ebenfalls am 27. Januar ausschließlich online vorgestellt. Fahrerisch bleibt mit Enea Bastianini und Maverick Vinales alles wie gehabt.

Im Management gibt es bei Tech3 aber Neuerungen. Teamgründer Herve Poncharal hat sich Ende 2025 nach mehr als 35 Jahren aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Er hat den Rennstall an Ex-Formel-1-Teamchef Günther Steiner verkauft, der ab sofort als CEO auftritt. Neuer Teamchef bei Tech3 ist Richard Coleman.

31. Januar - Gresini-Ducati in Kuala Lumpur

Das italienische Gresini-Team richtete am 31. Januar in Kuala Lumpur (Malaysia) seine Präsentation aus. Das Event fand im Nachgang zum Shakedown-Test in Sepang statt.

Alex Marquez, der die MotoGP-Saison 2025 als Vizeweltmeister hinter seinem Bruder Marc abschloss, wird zum ersten Mal das aktuelle Werksbike pilotieren, also mit demselben Material ausgestattet wie die Werkspiloten sowie Di Giannantonio bei VR46. Aldeguer bleibt hingegen wie auch 2025 auf der Vorjahresmaschine, in diesem Jahr die GP25.

1. Februar - LCR-Honda

LCR-Honda zeigte das neue Design am 1. Februar. Es war eine reine Online-Präsentation. Nicht nur Somkiat Chantra hat das Team verlassen, sondern auch Idemitsu, einer der zwei bisherigen Titelsponsoren.

MotoGP-Rookie Diogo Moreira tritt 2026 im Design von Pro Honda an. Auf der anderen Seite der LCR-Box bleibt mit Castrol und Johann Zarco alles beim Alten.

2. Februar - Honda

Das Werksteam von Honda präsentierte am 2. Februar. Es gab auch in diesem Fall keine physische Veranstaltung, sondern lediglich einen Online-Launch. Fahrerisch setzt die japanische Marke in der Werksmannschaft auf Konstanz und geht mit Luca Marini und Joan Mir an den Start.

Meist noch nicht die finalen Bikes zu sehen

Bei den Teampräsentationen im Januar und Anfang Februar handelt es sich in der Regel vor allem um Design- und Farbenthüllungen für die kommende Saison. Die Motorräder entsprechen dabei meist noch nicht dem endgültigen technischen Stand für 2026.

Die neuesten Ausbaustufen der Prototypen werden traditionell erst im Rahmen der Wintertests zu sehen sein, die Anfang Februar in Sepang (Malaysia) beginnen und anschließend beim Vorsaisontest in Buriram (Thailand) fortgesetzt werden.

Dort arbeiten die Teams an der finalen Abstimmung, bevor die Saison 2026 mit dem ersten Grand Prix von Thailand in Buriram offiziell eröffnet wird. Erst dann zeigt sich, mit welchem technischen Paket die Hersteller tatsächlich in den WM-Kampf starten. Einen Überblick über sämtliche Testtermine der Saison gibt es hier.