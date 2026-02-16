MotoGP 2026: Diese Rekorde kann Marc Marquez jetzt brechen

Die MotoGP-Saison 2026 steht vor der Tür, und sie könnte historisch werden. Im Zentrum des Interesses steht einmal mehr Marc Marquez. Der spanische Superstar geht nach seinem Comeback als Topfavorit ins Titelrennen und hat neben der Weltmeisterschaft gleich mehrere bedeutende Rekorde im Visier.

Dieser Überblick zeigt, welche Bestmarken Marquez 2026 brechen oder weiter ausbauen kann, und warum diese Saison für die Geschichtsbücher taugen könnte.

Dank seiner bisherigen Erfolge gehört Marquez bereits zu den prägendsten Figuren der MotoGP. Mit dem Wechsel auf ein konkurrenzfähiges Motorrad von Ducati - erst im Gresini-, dann im Werksteam - hat sich seine Ausgangslage nochmals verbessert.

Sollte die Saison stabil verlaufen, ist nicht nur ein weiterer WM-Titel realistisch, sondern auch ein deutlicher Ausbau seiner Position in der ewigen Bestenliste des Motorradrennsports. Ein zusätzlicher Titel würde seine Karrierebilanz weiter schärfen und den Abstand zu vielen Champions der jüngeren Generation vergrößern.

Der nächste WM-Titel und die ewige Bestenliste

Besonders spannend ist der Blick auf die historische Titelrangliste. An der Spitze der Fahrer mit den klassenübergreifend meisten Titeln steht weiterhin Giacomo Agostini, gefolgt von Angel Nieto. Direkt dahinter gruppieren sich mehrere Mehrfachweltmeister.

Mit seinem neuten Weltmeistertitel zog Marc Marquez in der vergangenen Saison unter anderem mit Erzrivale Valentino Rossi gleich. Jeder weitere WM-Erfolg des Spaniers würde die Gewichte in dieser Rangordnung weiter verschieben und die Debatte darüber verstärken, wer zu den größten Fahrern aller Zeiten zählt.

Die meisten Weltmeistertitel

1. Giacomo Agostini (15)

2. Angel Nieto (13)

3. Marc Marquez (9)

3. Valentino Rossi (9)

3. Mike Hailwood (9)

3. Carlo Ubbiali (9)

Rekordchance in der Königsklasse MotoGP/500ccm

Besonders prestigeträchtig ist die Titelwertung in der höchsten Kategorie des Sports. In der kombinierten Statistik aus 500ccm- und MotoGP-Titeln liegt Marquez mit Valentino Rossi gleichauf, beide kommen auf je sieben Titel. Agostini liegt mit acht vorn.

Ein weiterer WM-Erfolg in der MotoGP würde den Druck auf diese historische Bestmarke weiter erhöhen. Für viele Fans gilt genau diese Liste als der härteste Maßstab, weil sie ausschließlich die Eliteklasse berücksichtigt - dort, wo Konkurrenzdichte, Technikniveau und öffentlicher Erwartungsdruck am größten sind.

Die meisten MotoGP-Titel:

1. Giacomo Agostini (8)

2. Marc Marquez (7)

2. Valentino Rossi (7)

3. Mick Doohan (5)

Jagd auf die meisten Grand-Prix-Siege aller Klassen

Auch bei den klassenübergreifenden Grand-Prix-Siegen ist die Rekordjagd noch nicht beendet. Marquez gehört bereits jetzt zu den siegreichsten Fahrern der WM-Geschichte. Sollte er 2026 eine besonders dominante Phase erwischen, könnte er den Abstand zur aktuellen Spitze der Allzeit-Siegliste jedoch noch weiter verkürzen.

Die gewachsene Anzahl an Rennen pro Saison eröffnet zwar mehr rechnerische Chancen, gleichzeitig ist das Feld heute dichter besetzt als in früheren Jahrzehnten. Umso höher wäre ein weiterer großer Siegessprung statistisch zu bewerten.

Allerdings müsste Marquez, um Rossi einzuholen, 16 Grands Prix gewinnen. Das hat in einer Saison noch niemand geschafft. Agostinis Bestmarke ist in dieser Saison unerreichbar.

Die meisten Grand-Prix-Siege

1. Giacomo Agostini (122)

2. Valentino Rossi (115)

3. Marc Marquez (99)

Siege in der MotoGP: Historische Rangordnung wackelt

Noch aussagekräftiger für viele Beobachter ist die reine Statistik der Siege in der Königsklasse. Hier liegt Marquez bereits im obersten Bereich der Tabelle. Eine starke Saison mit vielen Siegen könnte ihn näher an die bestehende Bestmarke heranbringen.

Wie bei den klassenübergreifenen Siegen bräuchte Marquez allerdings auch hier 16 erste Plätze in Sonntagsrennen, um mit Spitzenreiter Rossi gleichzuziehen.

Die meisten MotoGP-Siege

1. Valentino Rossi (89)

2. Marc Marquez (73)

3. Giacomo Agostini (68)

Angriff auf den Saisonrekord für die meisten Siege

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Saisonrekord für die meisten Rennsiege in einem Jahr. Marquez hält hier selbst eine der beeindruckendsten Bestmarken der Neuzeit.

Wenn Set-up, Fitness und Rennverlauf zusammenpassen, kann er diese Marke erneut attackieren. Bereits 2025 näherte er sich seinem eigenen Rekord, wurde durch eine Verletzung dann aber vorzeitig ausgebremst. Eine solche Serie würde nicht nur neue Rekorde bedeuten, sondern auch die Titelentscheidung früh prägen.

Die meisten Siege in einer Saison

1. Marc Marquez (13 - Saison 2014)

2. Marc Marquez (12 - Saison 2019)

2. Mick Doohan (12 - Saison 1997)

3. Valentino Rossi (11 - Saison 2001, 2002, 2005)