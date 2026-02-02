MotoGP 2026: Honda präsentiert das Design für Joan Mir und Luca Marini

Als elftes und letztes Team hat Honda das Werksteam für die MotoGP-Saison 2026 präsentiert. Das Ziel lautet, die Fortschritte aus dem vergangenen Jahr zu bestätigen und weitere Schritte in Richtung Spitze zu machen. Honda hat es 2025 geschafft, von Concession-Gruppe D in C aufzusteigen.

"Racing liegt in der Honda-DNA", betont Teamchef Alberto Puig. "Was am Ende den Weg vorgibt, ist die Leidenschaft zu gewinnen und die Leidenschaft für den Rennsport, die Honda in seiner gesamten Geschichte gezeigt hat. Grundlage für 2026 sind die Fortschritte, die wir 2025 erzielt haben."

"Es gab solide Fortschritte auf technischer Seite, und beide Fahrer konnten sich weiterentwickeln. Marinis Konstanz war entscheidend, um in eine neue Konzessionsstufe aufzusteigen, und Mir konnte mit zwei großartigen Podiumsplätzen sein Talent als Champion unter Beweis stellen."

Hauptsponsor ist weiterhin Castrol. Neben dem grünen Design erstrahlen die Motorräder in den Honda-Farben Rot, Weiß und Blau. Grundsätzlich unterscheidet sich das Design der letzten RC213V nicht wesentlich vom Vorjahr.

Joan Mir, der MotoGP-Weltmeister von 2020, geht in seine vierte Saison mit dem Honda-Werksteam. Im Vorjahr konnte der Spanier zwar 13 Grands Prix nicht beenden, aber beim Honda-Heimspiel in Motegi eroberte er einen emotionalen dritten Platz.

Diesen Aufwärtstrend bestätigte Mir wenig später mit einem weiteren dritten Platz in Sepang. Mit 96 WM-Punkten war die abgelaufene Saison seine bisher erfolgreichste mit der Honda RC213V. Es wären auch mehr Punkte möglich gewesen, denn oft stürzte Mir in aussichtsreicher Position.

"2026 müssen wir die Konstanz finden, mit der wir im vergangenen Jahr noch gekämpft haben", sagt Mir deshalb. "Wir haben gezeigt, dass sowohl ich als auch die Honda RC213V den Speed und das Potenzial haben, Honda HRC stolz zu machen."

Joan Mir will in diesem Jahr vor allem mehr Konstanz finden Foto: Honda

"Diese beiden Vorsaisontests werden sehr wichtig sein, um alles gut für den Saisonstart vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass alle Ingenieure über den Winter sehr hart gearbeitet haben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen ab der ersten Runde Vollgas geben, um unser Maximum zu erreichen und Honda HRC dahin zurückzubringen, wo das Team hingehört."

Marini stolz auf die bisherigen Fortschritte

Teamkollege Luca Marini steht vor seiner dritten Saison im Honda-Werksteam. Nachdem der Italiener im ersten Jahr lediglich 14 WM-Punkte sammeln konnte, waren es im Vorjahr 142. In Grands Prix hatte Marini lediglich einen einzigen Ausfall.

Zwar gelang Marini im Gegensatz zu Mir kein Podestplatz, doch mit dem siebten Platz beim Saisonfinale in Valencia holte er die notwendigen Punkte, damit Honda in Concession-Gruppe C aufsteigen konnte. Der Jubel und die Erleichterung über diesen wichtigen Schritt waren groß.

Luca Marini ist stolz auf die bisher erzielten Fortschritte Foto: Honda

"Ich habe wirklich große Erwartungen für die nächste Saison, denn jetzt haben wir eine Menge Material, an dem wir arbeiten können", blickt Marini auf die nächsten Schritte voraus. "Ich genieße es sehr, Teil dieser Familie zu sein."

"Ich weiß, dass wir einen großartigen Hersteller vertreten, der in diesem Sport Geschichte geschrieben hat. Ich bin stolz, hier zu sein und zu sehen, dass wir uns seit meiner Ankunft enorm verbessert haben."

"Seit meinem ersten Tag bei Honda hat sich alles verändert. Es ist toll, Teil dieses Wandels zu sein. Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft wieder an die Spitze zurückkehren und um den Titel kämpfen werden - und ich will der Fahrer sein, der in diesem Moment auf der Honda sitzt."

Am Dienstag beginnen die dreitägigen MotoGP-Testfahrten in Sepang. Beim Shakedown-Test stellte Testfahrer Aleix Espargaro die Bestzeit auf. Mit dieser Zeit hätte sich der Spanier im vergangenen Herbst im Qualifying als Vierter qualifiziert.

Honda steht außerdem im Mittelpunkt der "Silly Season". Man hat sich prinzipiell mit Fabio Quartararo für 2027 und 2028 geeinigt. Deswegen ist die Zukunft von Mir und Marini, deren Verträge Ende 2026 auslaufen, derzeit ungewiss.