Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Daytona
Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Formel 1
Formel 1
Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone

MotoGP
MotoGP
Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone
MotoGP

MotoGP 2026: Honda präsentiert das Design für Joan Mir und Luca Marini

Als letztes MotoGP-Team zeigt Honda die Farben für die MotoGP-Saison 2026 - Joan Mir und Luca Marini wollen auf den technischen Fortschritten aufbauen

Gerald Dirnbeck
Bearbeitet:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
MotoGP 2026: Honda präsentiert das Design für Joan Mir und Luca Marini

Joan Mir und Luca Marini enthüllen die Honda RC213V für die Saison 2026

Foto: Honda

Als elftes und letztes Team hat Honda das Werksteam für die MotoGP-Saison 2026 präsentiert. Das Ziel lautet, die Fortschritte aus dem vergangenen Jahr zu bestätigen und weitere Schritte in Richtung Spitze zu machen. Honda hat es 2025 geschafft, von Concession-Gruppe D in C aufzusteigen.

"Racing liegt in der Honda-DNA", betont Teamchef Alberto Puig. "Was am Ende den Weg vorgibt, ist die Leidenschaft zu gewinnen und die Leidenschaft für den Rennsport, die Honda in seiner gesamten Geschichte gezeigt hat. Grundlage für 2026 sind die Fortschritte, die wir 2025 erzielt haben."

"Es gab solide Fortschritte auf technischer Seite, und beide Fahrer konnten sich weiterentwickeln. Marinis Konstanz war entscheidend, um in eine neue Konzessionsstufe aufzusteigen, und Mir konnte mit zwei großartigen Podiumsplätzen sein Talent als Champion unter Beweis stellen."

Hauptsponsor ist weiterhin Castrol. Neben dem grünen Design erstrahlen die Motorräder in den Honda-Farben Rot, Weiß und Blau. Grundsätzlich unterscheidet sich das Design der letzten RC213V nicht wesentlich vom Vorjahr.

Joan Mir, der MotoGP-Weltmeister von 2020, geht in seine vierte Saison mit dem Honda-Werksteam. Im Vorjahr konnte der Spanier zwar 13 Grands Prix nicht beenden, aber beim Honda-Heimspiel in Motegi eroberte er einen emotionalen dritten Platz.

Diesen Aufwärtstrend bestätigte Mir wenig später mit einem weiteren dritten Platz in Sepang. Mit 96 WM-Punkten war die abgelaufene Saison seine bisher erfolgreichste mit der Honda RC213V. Es wären auch mehr Punkte möglich gewesen, denn oft stürzte Mir in aussichtsreicher Position.

"2026 müssen wir die Konstanz finden, mit der wir im vergangenen Jahr noch gekämpft haben", sagt Mir deshalb. "Wir haben gezeigt, dass sowohl ich als auch die Honda RC213V den Speed und das Potenzial haben, Honda HRC stolz zu machen."

Joan Mir

Joan Mir will in diesem Jahr vor allem mehr Konstanz finden

Foto: Honda

"Diese beiden Vorsaisontests werden sehr wichtig sein, um alles gut für den Saisonstart vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass alle Ingenieure über den Winter sehr hart gearbeitet haben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen ab der ersten Runde Vollgas geben, um unser Maximum zu erreichen und Honda HRC dahin zurückzubringen, wo das Team hingehört."

Marini stolz auf die bisherigen Fortschritte

Teamkollege Luca Marini steht vor seiner dritten Saison im Honda-Werksteam. Nachdem der Italiener im ersten Jahr lediglich 14 WM-Punkte sammeln konnte, waren es im Vorjahr 142. In Grands Prix hatte Marini lediglich einen einzigen Ausfall.

Zwar gelang Marini im Gegensatz zu Mir kein Podestplatz, doch mit dem siebten Platz beim Saisonfinale in Valencia holte er die notwendigen Punkte, damit Honda in Concession-Gruppe C aufsteigen konnte. Der Jubel und die Erleichterung über diesen wichtigen Schritt waren groß.

Luca Marini

Luca Marini ist stolz auf die bisher erzielten Fortschritte

Foto: Honda

"Ich habe wirklich große Erwartungen für die nächste Saison, denn jetzt haben wir eine Menge Material, an dem wir arbeiten können", blickt Marini auf die nächsten Schritte voraus. "Ich genieße es sehr, Teil dieser Familie zu sein."

"Ich weiß, dass wir einen großartigen Hersteller vertreten, der in diesem Sport Geschichte geschrieben hat. Ich bin stolz, hier zu sein und zu sehen, dass wir uns seit meiner Ankunft enorm verbessert haben."

"Seit meinem ersten Tag bei Honda hat sich alles verändert. Es ist toll, Teil dieses Wandels zu sein. Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft wieder an die Spitze zurückkehren und um den Titel kämpfen werden - und ich will der Fahrer sein, der in diesem Moment auf der Honda sitzt."

Am Dienstag beginnen die dreitägigen MotoGP-Testfahrten in Sepang. Beim Shakedown-Test stellte Testfahrer Aleix Espargaro die Bestzeit auf. Mit dieser Zeit hätte sich der Spanier im vergangenen Herbst im Qualifying als Vierter qualifiziert.

Honda steht außerdem im Mittelpunkt der "Silly Season". Man hat sich prinzipiell mit Fabio Quartararo für 2027 und 2028 geeinigt. Deswegen ist die Zukunft von Mir und Marini, deren Verträge Ende 2026 auslaufen, derzeit ungewiss.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Aprilia verlängert mit Marco Bezzecchi: Der Italiener bleibt bis 2028 im Team
Nächster Artikel MotoGP 2026: Die Termine für Season-Launch und Teampräsentationen
Mehr von
Gerald Dirnbeck

Honda-Teamkollege für Quartararo 2027? Das sagen Marini und Mir zur Situation

MotoGP
MotoGP
Honda-Teamkollege für Quartararo 2027? Das sagen Marini und Mir zur Situation

Aprilia verlängert mit Marco Bezzecchi: Der Italiener bleibt bis 2028 im Team

MotoGP
MotoGP
Aprilia verlängert mit Marco Bezzecchi: Der Italiener bleibt bis 2028 im Team

MotoGP 2026: LCR-Honda zeigt die Designs für Zarco und Rookie Moreira

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2026: LCR-Honda zeigt die Designs für Zarco und Rookie Moreira
Mehr von
Luca Marini

VR46-Liste: Wer 2026 zur Akademie von Valentino Rossi gehört

MotoGP
MotoGP
VR46-Liste: Wer 2026 zur Akademie von Valentino Rossi gehört

Marini ist überzeugt: "Bagnaia hat 2026 die große Chance auf Revanche"

MotoGP
MotoGP
Marini ist überzeugt: "Bagnaia hat 2026 die große Chance auf Revanche"

"Wer über 70 wiegt, hat ein Problem": Große MotoGP-Fahrer im Nachteil

MotoGP
MotoGP
"Wer über 70 wiegt, hat ein Problem": Große MotoGP-Fahrer im Nachteil
Mehr von
Honda HRC Castrol

Exklusiv: Fabio Quartararo verlässt Yamaha und wechselt 2027 zu Honda

MotoGP
MotoGP
Exklusiv: Fabio Quartararo verlässt Yamaha und wechselt 2027 zu Honda

"Es war mental sehr hart": Joan Mir über seine "alles oder nichts"-Saison

MotoGP
MotoGP
"Es war mental sehr hart": Joan Mir über seine "alles oder nichts"-Saison

Gegen den Paddock-Trend: Warum Luca Marini auf einen Assistenten verzichtet

MotoGP
MotoGP
Gegen den Paddock-Trend: Warum Luca Marini auf einen Assistenten verzichtet

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
F1 Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
F1 Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
F1 Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen