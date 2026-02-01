Zum Hauptinhalt springen

MotoGP

MotoGP 2026: LCR-Honda zeigt die Designs für Zarco und Rookie Moreira

Johann Zarco steht vor seiner dritten Saison mit dem LCR-Honda-Team - Das Motorrad von Rookie Diogo Moreira erhält mit einem neuen Hauptsponsors ein frisches Design

Gerald Dirnbeck
Bearbeitet:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
MotoGP 2026: LCR-Honda zeigt die Designs für Zarco und Rookie Moreira

Lucio Cecchinello mit seinem Nummer-1-Fahrer Johann Zarco

Foto: LCR LCR

Das Team von Lucio Cecchinello ist seit dem Jahr 2006 ein fester Bestandteil der MotoGP. Cal Crutchlow eroberte für den Rennstall die ersten drei Siege. Alex Rins steuerte einen weiteren bei. Im Vorjahr feierte Johann Zarco in Le Mans einen umjubelten Heimsieg vor seinen französischen Fans.

Der zweimalige Moto2-Weltmeister steht vor seiner zehnten Saison in der Königsklasse. Es wird seine dritte für das LCR-Team. In Zarcos Box gibt es keine wesentlichen Änderungen. Wie gewohnt ist Castrol der Hauptsponsor seiner Honda. Crewchief David Garcia bleibt an seiner Seite.

Nachdem er im Vorjahr zum zweiten Mal hintereinander für Honda die prestigeträchtigen acht Stunden von Suzuka gewonnen hat, wurde sein Vertrag verlängert. Zarco soll nun noch mehr technische Unterstützung erhalten und praktisch mit den Werksfahrern gleichgestellt sein.

Sein neuer Vertrag gilt bis einschließlich 2027. Somit ist Zarco für den Beginn der neuen Ära mit 850er-Motoren bei Honda gesetzt. Man vertraut auf seine Erfahrung, denn mit 35 Jahren ist Zarco auch aktuell schon der älteste Fahrer im MotoGP-Feld.

"Das Ziel ist, weiter von Siegen zu träumen", sagt Zarco anlässlich der Teampräsentation. "Ich hatte vergangenes Jahr einen magischen Sieg, womit ich beim Honda-Projekt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet hatte."

"Jetzt, mit so vielen Jahren Erfahrung, weiß ich, dass der Traum natürlich der WM-Titel ist. Aber ich weiß nicht, ob das noch machbar ist. Also geht es zumindest darum, Podestchancen zu nutzen." Nach dem Shakedown-Test sieht Zarco das jedenfalls als realistisches Ziel.

Johann Zarco

Das Castrol-Design bei Zarcos Honda wurde etwas aufgefrischt

Foto: LCR

"Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der neuen Honda. Auch die Rückmeldungen der anderen Fahrer sind richtig positiv. Aleix Espargaro war sehr schnell, aber auch Diogo passt sich super an, und man sieht es an den Rundenzeiten - das Bike ist schnell, die Zeiten sind schnell. Das gibt große Hoffnungen für die Saison 2026."

Neue Farben für Rookie Diogo Moreira

Auf der anderen Seite der LCR-Box gab es einige Veränderungen. Nachdem Somkiat Chantra eine schwierige Debütsaison hatte, verabschiedete sich Honda von der Philosophie, diesen Platz mit einem asiatischen Nachwuchsfahrer zu besetzen.

Auch das japanische Energieunternehmen Idemitsu ist nicht mehr Teil des Projekts. Deshalb erstrahlt die zweite LCR-Honda in neuen Farben. Pro Honda bestimmt nun das Design. Dabei handelt es sich um eine von Honda entwickelte Produktlinie für Motorradöle.

Der größte Motorradhersteller der Welt gibt Diogo Moreira eine Chance in der Königsklasse. Der amtierende Moto2-Weltmeister bekommt auch Zeit, sich zu entwickeln. Er hat einen Zweijahresvertrag erhalten mit einer Option auf ein drittes Jahr (2028).

Diogo Moreira, Lucio Cecchinello

Diogo Moreira ist der erste Brasilianer in der MotoGP seit Alex Barros

Foto: LCR

Die Crew von Moreira wird von Klaus Nöhles betreut. Der ehemalige Rennfahrer ist aktuell der einzige deutsche Crewchief in der MotoGP. Moreira ist der erste Brasilianer in der Königsklasse seit Alex Barros.

In den vergangenen Tagen nahm Moreira beim Shakedown-Test in Sepang teil. Der Brasilianer steigerte sich kontinuierlich und erzielte am letzten Tag bei einem Qualifying-Versuch seine persönliche Bestzeit. Sein Rückstand auf Testfahrer Aleix Espargaro betrug 1,1 Sekunden.

"Ich habe viele Dinge gelernt und bin Runde für Runde verschiedene Set-ups gefahren", berichtet Moreira vom Shakedown. "Am letzten Tag haben wir uns am Vormittag auf eine Zeitattacke konzentriert und dabei einen guten Speed gefunden."

Diogo Moreira

Mit Pro Honda erstrahlt Diogo Moreiras Honda in einem neuen Design

Foto: LCR

Nach den drei Tagen ist dem 21-Jährigen dennoch klar: "Ich muss noch mehr Details verstehen und weiter an mir arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, dass der Test nächste Woche beginnt." Teamchef Cecchinello ist überzeugt, dass Moreira großes Potenzial besitzt.

"Wir sind ziemlich beeindruckt von seinem Fahrstil. Bisher gefällt uns sehr, wie er sich stetig verbessert", lobt der Ex-Rennfahrer. "Natürlich wird er etwas Zeit brauchen, um zu verstehen, wie man eine MotoGP-Maschine so fährt wie die Topfahrer."

"Aber ich bin überzeugt, dass er das Talent und das Potenzial dazu hat. Wir werden ihn sicher bald ganz vorne sehen. Wir sind wirklich begeistert, denn mit einem Rookie wie Diogo zu arbeiten ist etwas Besonderes. Jeder weiß, dass er ein großes Talent und enormes Potenzial hat."

Welches Saisonziel hält Cecchinello für Moreira realistisch? "Das erste Ziel ist natürlich, Rookie des Jahres zu werden - ganz klar. Dann glaube ich, dass Diogo das Potenzial hat, in mehreren Rennen in die Top 10 zu fahren. Und wenn wir uns in der zweiten Saisonhälfte weiter steigern können, denke ich, dass wir sogar noch besser abschneiden können."

