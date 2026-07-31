MotoGP 2027: Datum und Ort für den Saisonauftakt stehen fest

Die MotoGP schlägt 2027 ein neues Kapitel auf und der erste Startschuss fällt erneut in Thailand. Der Grand Prix in Buriram wird vom 5. bis 7. März 2027 die Saison eröffnen und damit nicht nur den Auftakt zur 79. Weltmeisterschaft bilden, sondern auch ein neues technischen Zeitalter einläuten.

Denn erstmals werden die neuen MotoGP-Regularien des Zyklus 2027 bis 2031 unter Rennbedingungen zum Einsatz kommen: kleinere Motoren, weniger Aero, keine Devices.

Thailand entwickelt sich damit endgültig zu einer der wichtigsten Stationen im MotoGP-Kalender. Bereits 2025 und 2026 war der Chang International Circuit in Buriram Schauplatz des Saisonauftakts. Die Fortsetzung dieser Tradition unterstreicht die Bedeutung des südostasiatischen Marktes für die Motorrad-Weltmeisterschaft und die wachsende Begeisterung der Fans in der Region.

MotoGP lobt Thailand als Schlüsselmarkt

MotoGP-Chef Carmelo Ezpeleta sieht den erneuten Saisonstart in Thailand als Zeichen einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der Weltmeisterschaft und dem Gastgeberland.

"Den MotoGP-Saisonauftakt zum dritten Mal in Folge auszurichten, ist ein Beweis für die herausragende Partnerschaft, die wir in Thailand aufgebaut haben, und für die unglaubliche Leidenschaft der Fans", erklärt der langjährige Geschäftsführer.

"Buriram hat sich konstant als eines der besten Events in unserem Kalender erwiesen und ist deshalb der perfekte Ort, um die neue technische Ära der MotoGP einzuleiten."

Der MotoGP-CEO betont zudem die besondere Bedeutung des ersten Rennens unter den neuen Regeln: "Das erste Rennen mit den Regularien von 2027 wird den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für unseren Sport markieren, und wir freuen uns sehr, diese Reise in Thailand zu starten", bekräftigt Ezpeleta.

Buriram-Strecke bleibt Publikumsmagnet

Der Chang International Circuit in Buriram hat sich seit seinem MotoGP-Debüt 2018 zu einem festen Bestandteil der Weltmeisterschaft entwickelt. Die Kombination aus moderner Infrastruktur, leidenschaftlichen Zuschauern und spektakulären Rennen hat Thailand zu einem der beliebtesten Reiseziele im Kalender gemacht.

Die Begeisterung zeigte sich zuletzt eindrucksvoll beim Saisonauftakt 2026: Beim Rennen in Buriram verfolgten laut MotoGP-Angaben 228.228 Zuschauer das Wochenende vor Ort.

Die MotoGP bezeichnet Thailand deshalb als einen ihrer wichtigsten Wachstumsmärkte. Die Region Südostasien gilt seit Jahren als strategisch bedeutend, nicht nur wegen der großen Fanbasis, sondern auch wegen des Potenzials für weiteres Wachstum.

Die langfristige Perspektive ist ebenfalls gesichert: Thailand bleibt bis einschließlich 2031 Bestandteil des MotoGP-Kalenders. Damit erhält Buriram die Möglichkeit, die neue technische Ära über mehrere Jahre hinweg zu begleiten und zu einem dauerhaften Schauplatz der nächsten MotoGP-Generation zu werden.

Vorsaisontests in Malaysia und Thailand

Bevor die neue MotoGP-Generation erstmals im Wettbewerbseinsatz zu sehen sein wird, steht für Teams und Fahrer ein intensives Testprogramm auf dem Plan. Die Arbeit an den Prototypen läuft im Hintergrund bereits seit Monaten auf Hochtouren.

Neben innerhalb der Saison angesetzten Reifentests, bei denen die 850er-Bikes zum Einsatz kommen, beginnt die offizielle Testphase direkt nach Saisonfinale in Valencia. Der traditionelle Nachsaisontest auf dem Circuit Ricardo Tormo wird zum ersten wichtigen Gradmesser für die neue Generation der MotoGP-Bikes.

Für die Hersteller beginnt anschließend die intensive Entwicklungsphase über den Winter, bevor die offizielle Saisonvorbereitung 2027 im Februar mit dem gemeinsamen MotoGP-Test auf dem Sepang International Circuit in Malaysia fortgesetzt wird. Dort treffen Fahrer und Teams erstmals nach der Winterpause wieder geschlossen aufeinander und arbeiten an der Feinabstimmung der neuen Motorräder.

Anschließend zieht der Tross nach Thailand weiter. Buriram wird nicht nur den Saisonauftakt ausrichten, sondern bereits im Vorfeld Gastgeber des zweiten und letzten offiziellen Vorsaisontests sein. Dieser soll zwei Wochen vor dem ersten Rennen stattfinden, die genauen Termine stehen derzeit jedoch noch aus.

Zwischen den beiden Testveranstaltungen wird außerdem ein besonderes Highlight abseits der Rennstrecke stattfinden: Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro soll bei einem großen Launch-Event für die Präsentation der neuen Saison bieten.