MotoGP 2027: Fahrer, Teams und aktuelle Wechselgerüchte im Überblick

Die MotoGP Saison 2027 wirft bereits lange Schatten voraus. Noch bevor die Saison 2026 richtig begonnen hat, läuft der Fahrermarkt auf Hochtouren. Erste Verträge sind fix, zahlreiche Topstars stehen vor möglichen Teamwechseln und mehrere Hersteller bereiten Plan-B- und Plan-C-Szenarien vor.

Selten war das MotoGP Fahrerfeld für die kommende Saison so stark in Bewegung. In diesem Überblick findest du alle bestätigten MotoGP-Fahrer für 2027, die wichtigsten Transfergerüchte, sowie die spannendsten offenen Cockpits.

Diese MotoGP-Fahrer für 2027 sind fix

Aprilia

Aprilia hat Marco Bezzecchi langfristig gebunden. Anfang Februar bestätigte die italienische Marke eine Vertragsverlängerung bis einschließlich 2028. Inszeniert wurde der Fortsetzung der 2025 begonnenen Zusammenarbeit als Motorradhochzeit.

Honda

Auch bei Honda stehen zwei Fahrer über 2026 hinaus bereits fest. Johann Zarco sicherte sich bei seiner Verlängerung mit LCR im vergangenen Jahr einen Verbleib bis Ende 2027. MotoGP-Rookie Diogo Moreira, der 2026 seine Debütsaison im LCR-Team bestreitet, wurde von Honda vertraglich bis 2028 verpflichtet.

Ducati als Schlüssel im Transferpoker

Wie so oft dreht sich ein großer Teil des Fahrerkarussells um Ducati. Das Werksteam gilt als entscheidender Faktor für viele weitere Wechselbewegungen. Marc Marquez hat klar signalisiert, dass sein bevorzugtes Szenario ein Verbleib ist.

Deutlich offener ist die Situation beim zweiten Werksbike. Francesco Bagnaia spricht selbst von mehreren attraktiven Optionen für 2027. Gleichzeitig wird Pedro Acosta intensiv mit Ducati in Verbindung gebracht. Der junge Spanier gilt als einer der begehrtesten Fahrer im gesamten Feld. Ein möglicher Wechsel Acostas zu Ducati könnte eine Kettenreaktion auslösen und mehrere Teams betreffen.

Honda bemüht sich um Quartararo

Ein zentrales Thema im MotoGP-Fahrermarkt 2027 ist die Zukunft von Fabio Quartararo. Der Weltmeister von 2021 wird stark mit Honda in Verbindung gebracht.

Gespräche zwischen beiden Seiten wurden bereits bestätigt. Honda sucht weiterhin nach dem Weg zurück an die Spitze und sieht in Quartararo offenbar einen möglichen Schlüsselfahrer für den Neuaufbau. Sollte es tatsächlich zu diesem Wechsel kommen, stünde Yamaha vor einer grundlegenden Neuordnung.

In diesem Zusammenhang fällt immer wieder der Name von Jorge Martin. Der Spanier ist sportlich hochattraktiv und gilt als einer der wertvollsten verfügbaren Fahrer. Innerhalb des Yamaha-Projekts laufen parallel mehrere Vertragsgespräche, da nahezu alle Sitze neu vergeben werden könnten. Neuzugang Toprak Razgatlioglu hingegen gilt als vergleichsweise unwahrscheinlicher Wechselkandidat.

KTM zwischen Stabilität und Umbruch

Auch bei KTM könnte sich das MotoGP-Lineup 2027 deutlich verändern. Sollte Acosta das Team verlassen, müsste KTM einen hochkarätigen Ersatz präsentieren. In den Gerüchten taucht dabei immer wieder Alex Marquez auf, der aktuell bei Gresini-Ducati fährt und als Kandidat für einen Wechsel ins KTM-Werksteam gilt.

Gleichzeitig spielen interne Optionen eine Rolle. Brad Binder ist seit Jahren eng mit KTM verbunden und ein wichtiger Bestandteil der Struktur.

Maverick Vinales wiederum hat mit starken Leistungen und guter Beziehung zum Management auf sich aufmerksam gemacht. Darüber hinaus könnten junge Talente aus dem KTM-Nachwuchsprogramm wie Daniel Holgado oder David Alonso bei entsprechender Marktlage den Sprung in die MotoGP schaffen.

Ducati-Kundenteams als wichtige Bausteine

Nicht nur die Werksteams, auch die Satellitenmannschaften spielen eine entscheidende Rolle für das MotoGP Fahrerfeld 2027. Bei Gresini Racing gilt Fermin Aldeguer als fest in der Ducati-Zukunftsplanung verankert. Er wird als Perspektivfahrer erachtet und soll weiterhin auf konkurrenzfähigem Material sitzen.

Das VR46-Team von Valentino Rossi verfolgt das klare Ziel, 2027 wieder regelmäßig um Siege zu kämpfen. Die aktuellen Fahrer Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli stehen unter Leistungsdruck. Ohne Topresultate könnten sie wackeln.

Zudem wird Nicolo Bulega als möglicher Aufsteiger gehandelt, sollte er im Superbike-Bereich die erwartete Dominanz zeigen. Seine Nähe zu Ducati und Testaktivitäten mit neuem Material machen ihn zu einem interessanten Kandidaten für 2027.