MotoGP 2027: Raul Fernandez verlängert bei Trackhouse-Aprilia

Raul Fernandez bleibt Trackhouse über die Saison 2026 hinaus erhalten. Das US-amerikanische MotoGP-Team von Justin Marks bestätigte am Mittwoch offiziell die Vertragsverlängerung mit dem 25-jährigen Spanier. Fernandez wird damit auch 2027 für Trackhouse in der MotoGP an den Start gehen.

Der Einigung waren monatelange Verhandlungen vorausgegangen. Fast ein halbes Jahr lang hatten beide Seiten um die Details eines neuen Vertrags gerungen.

Knackpunkt war dabei insbesondere die Laufzeit: Fernandez hatte von Beginn an auf einen Zweijahresvertrag gedrängt, während Trackhouse zunächst eine flexiblere Lösung bevorzugte. Nun einigten sich beide Seiten auf die vom Spanier gewünschte Laufzeit über zwei weitere Saisons bis einschließlich 2028.

"Wir bei Trackhouse freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass Raul Fernandez für die nächsten beiden Saisons beim Team bleiben wird", erklärt Teambesitzer Marks.

Die Entwicklung von Fernandez im Team lobt er ausdrücklich: "Seit Beginn der Reise dieses Teams hat sich Raul voll und ganz unserer Mission und unseren Zielen verschrieben. Er hat sich sowohl auf dem Motorrad als auch bei seiner Vorbereitung, seiner Herangehensweise und seiner Reife als Fahrer weiterentwickelt."

"Wir sind überzeugt, dass dieses Team und diese Motorräder in den kommenden Jahren das Potenzial haben, regelmäßig um die Weltmeisterschaft zu kämpfen, und dass Raul uns dabei helfen kann, in diesem Sport große Erfolge zu erreichen."

Schwieriger MotoGP-Einstieg bei Tech3-KTM

Fernandez war 2022 in die MotoGP aufgestiegen. Zuvor hatte er in der Moto2 eine herausragende Saison 2021 absolviert. Der damals 20-Jährige gewann acht Rennen, sicherte sich sieben Polepositions und stand insgesamt zwölfmal auf dem Podium.

Trotzdem verpasste er den WM-Titel. Sein damaliger KTM-Teamkollege Remy Gardner setzte sich mit gerade einmal vier Punkten Vorsprung gegen Fernandez durch.

KTM beförderte Fernandez anschließend bereits im Alter von 21 Jahren in die MotoGP. Für den Spanier verlief die erste Saison in der Königsklasse allerdings ausgesprochen schwierig. Er ging für das zweite Team der Marke, das Tech3-Team, an den Start und konnte die hohen Erwartungen zunächst nicht erfüllen.

Zum Saisonende gelang es Fernandez dann, sich vorzeitig aus seinem Vertrag mit dem österreichischen Hersteller zu lösen. Anschließend wechselte er zu RNF, dem damaligen Aprilia-Satellitenteam. Dort bestritt er die MotoGP-Saison 2023.

Erster MotoGP-Sieg 2025, mehrere Podesterfolge

Nach der Übernahme des RNF-Projekts durch Trackhouse setzte Fernandez seine Karriere beim amerikanischen Team fort. 2025 gelang ihm beim Grand Prix von Australien sein erster Sieg in der Königsklasse. Außerdem erreichte er beim Saisonfinale in Valencia einen zweiten Platz und damit ein weiteres Podium.

Auch 2026 konnte Fernandez bereits mehrfach aufs Podest fahren. In Thailand, Assen und am Sachsenring beendete der gebürtige Madrilene die Rennen jeweils unter den Top 3. Einen Sieg hat er in dieser Saison allerdings noch nicht eingefahren.

Mit der Vertragsverlängerung erhält er nun die Möglichkeit, seine Entwicklung bei Trackhouse fortzusetzen. Gleichzeitig setzt das Team damit auf Kontinuität, während sich das Kräfteverhältnis innerhalb des Fahrerlagers für 2027 verändert.

Enea Bastianini soll neuer Teamkollege werden

Denn im nächsten Jahr greifen nicht nur neue technische Regeln, Fernandez wird auch einen neuen Teamkollegen bekommen. Ai Ogura wechselt ins Werksteam von Yamaha. Sein Nachfolger soll dem Vernehmen nach Enea Bastianini werden.

Bastianini kommt nach zwei schwierigen Jahren bei Tech3-KTM zum amerikanischen Rennstall. Bei Aprilia soll er künftig die volle Unterstützung des Herstellers aus Noale erhalten. Damit geht Trackhouse mit einer Paarung in die Saison 2027, die sowohl über Siegerfahrung als auch weiteres Entwicklungspotenzial verfügt.