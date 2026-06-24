MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

Bereits bevor die MotoGP-Saison 2026 begann, nahm das Fahrerkarussell für die neue Regelära an Fahrt auf. Hinter den Kulissen wurden frühe Wechsel fixiert, doch offizielle Bestätigungen ließen lange auf sich warten.

Der Grund: Der neue Rahmenvertrag zwischen der MotoGP und den Herstellern für 2027 bis 2031 wurde erst am Rennwochenende in Brünn offiziell bestätigt.

Mit dieser Verlautbarung war der Weg für weitere Fahrerbekanntgaben frei. In diesem Überblick findest du alle bestätigten Fahrerwechsel und Verträge für 2027 (und darüber hinaus) auf einen Blick. Der Text wird laufend aktualisiert.

Diese MotoGP-Fahrer für 2027 sind fix

Aprilia

Aprilia hat Marco Bezzecchi bereits früh in diesem Jahr langfristig gebunden. Anfang Februar bestätigte die italienische Marke eine Vertragsverlängerung bis einschließlich 2028. Inszeniert wurde der Fortsetzung der Zusammenarbeit, die bis in die Saison 2025 zurückreicht, stilecht als Motorradhochzeit.

Ducati

Dass Marc Marquez Ducati langfristig erhalten, bestätigten beide Seite nach dem Grand Prix von Tschechien im Juni offiziell. Der amtierende Weltmeister, der bereits in seinem ersten Jahr als Ducati-Werksfahrer den Titel holte, verlängert seinen Vertrag mit dem italienischen Team um zwei weitere Jahre bis Ende 2028.

Er sieht Ducati weiterhin als das konkurrenzfähigste Projekt in der MotoGP und betont, auch in Zukunft um Siege und Weltmeisterschaften kämpfen zu wollen.

Honda

Bei Honda ist ein Fahrer schon seit 2025 auch für das erste Jahr der neuen Regelära gesetzt. Johann Zarco sicherte sich bei seiner Verlängerung mit LCR im vergangenen Jahr einen Zweijahresvertrag und damit einen Verbleib bis Ende 2027.

MotoGP-Rookie Diogo Moreira, der 2026 seine Debütsaison im LCR-Team bestreitet, wurde von Honda vertraglich bis 2028 verpflichtet - in welchem Team ist noch offen.

Yamaha

Auch Yamaha verpflichtete Toprak Razgatlioglu bei seinem Aufstieg in die Königsklasse bis einschließlich 2027 mit der Möglichkeit, von Pramac ins Werksteam aufzusteigen. Aktuell sieht es aber mehr nach einem Verbleib im Kundenteam aus.

Das MotoGP-Fahrerfeld 2027

Ducati: Marc Marquez (bis 2028), TBA

Aprilia: Marco Bezzecchi (bis 2028), TBA

Honda: TBA

Yamaha: TBA

KTM: TBA

VR46-Ducati: TBA

Gresini-Ducati: TBA

Trackhouse-Aprilia: TBA

LCR-Honda: Johann Zarco (2027), TBA

Pramac-Yamaha: TBA

Tech3-KTM: TBA