MotoGP Aragon 2: Morbidelli siegt vor Suzuki-Duo, Nakagami stürzt früh

Zweiter MotoGP-Sieg für Franco Morbidelli: In Aragon 2 zeigte der Petronas-Yamaha-Pilot ein fehlerfreies Rennen und setzte sich damit gegen die beiden Suzuki-Piloten Alex Rins und Joan Mir durch, die es erneut auf das Podium schafften, nachdem sich gleich zwei Honda-Fahrer frühzeitig aus dem Rennen nahmen.

Zum Rennstart war das Thermometer auf knapp 22 Grad in der Luft und 30 Grad auf dem Asphalt geklettert. Bei den Reifen gab es allein in Reihe drei verschiedene Kombinationen: Polesetter Nakagami setzte auf medium-soft, Morbidelli auf medium-medium und Rins - wie beim Sieg vor einer Woche - auf soft-soft.

Am Start änderte sich an der Reihenfolge zunächst nichts, Nakagami blieb vorn, stürzte aber bereits nach wenigen Kurven und überließ damit Morbidelli die Führung. Auch weiter hinten im Feld kam es in Runde eins zu einem Sturz: Brad Binder und Jack Miller schieden nach einer Kollision in Kurve 2 vorzeitig aus.

Die Reihenfolge nach der ersten von 23 Rennrunden sah Morbidelli vor Rins, Johann Zarco, Maverick Vinales und Mir, der von Startplatz zwölf nach vorn geprescht war. Fabio Quartararo war Sechster, gefolgt von Honda mit Cal Crutchlow und Alex Marquez. Letzterer war als Einziger mit dem harten Vorderreifen unterwegs.

In der Anfangsphase bestimmte Morbidelli das Tempo und fuhr die schnellsten Runden, abschütteln konnte er Rins aber nicht. Zarco musste auf Platz drei wiederum etwas abreißen lassen. Eine kleine Lücke klaffte auch hinter Vinales und Mir. Doch Marquez, einmal vorbei an Crutchlow und Quartararo, kam langsam wieder ran.

In Runde vier schrieb der MotoGP-Rookie mit 1:48.186 Minuten die bis dato schnellste Rennrunde und klebte bereits am Hinterrad von Mir. Der trat die Flucht nach vorn an und attackierte Vinales, um Platz vier zu übernehmen. Marquez konnte er damit jedoch nicht abschütteln, denn auch er kassierte Vinales und war nun Fünfter.

An der Spitze bestimmte Morbidelli weiter das Tempo. Er hatte Marquez' Rundenzeit noch einmal getoppt und ein paar Meter sich und Rins gelegt. Hinter den beiden klaffte nach acht Runden bereits von mehr als anderthalb Sekunden. Gleichzeitig schrumpfte Zarcos Vorsprung auf die beiden Verfolger Mir und Marquez.

In Runde elf legte sich zuerst Mir die Ducati zurecht. Kurz darauf kam auch Marquez vorbei, musste sich aber mit einem Gegenangriff von Zarco auseinandersetzen und verlor so wichtige Zeit auf Mir. Doch es kam noch schlimmer, denn bei noch zehn zu fahrenden Runden stürzte Marquez übers Vorderrad und schied aus.

Damit hatte Honda zwei aussichtsreiche Kandidaten im Kampf um das Podest frühzeitig verloren. Das Podium schien sich nun zwischen Morbidelli und den beiden Suzuki-Piloten zu entscheiden, wobei Mir nicht wirklich Zeit auf das Spitzenduo gutmachen konnte. Der WM-Leader lag bereits mehr als zwei Sekunden zurück.

Zumindest drohte keine Gefahr von hinten, denn Zarco hatte seinerseits über fünf Sekunden Rückstand auf Mir. Dessen WM-Rivale Quartararo kämpfte in der zweiten Hälfte der Top 10 mit Vinales und Oliveira um die Plätze sechs bis acht. Dovizioso, zunächst Teil dieser Gruppe, musste abreißen lassen und fiel zurück.

In den Schlussrunden konnte Suzuki dem Tempo von Morbidelli an der Spitze dann endgültig nichts mehr entgegensetzen. Der Petronas-Pilot überquerte die Ziellinie mit 2,205 Sekunden Vorsprung auf Rins. Mir lief wiederum 3,171 Sekunden hinter Rins ein. Nach Aragon 1 standen somit erneut beide Suzukis auf dem Treppchen.

KTM-Pilot Pol Espargaro beendete das Rennen als starker Vierter vor Zarco, der sich am Ende knapp gegen Oliveira durchsetzen konnte. Beide trennten im Ziel gerade mal 0,038 Sekunden. Vinales, Quartararo, Lecuona und Petrucci komplettierten die Top 10. Dovizioso kam nicht über Platz 13 hinaus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.