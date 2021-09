MotoGP Aragon FT1: Marquez fährt klare Bestzeit - Rossi nach Sturz auf P20

Marc Marquez ist mit einer Bestzeit in das MotoGP-Wochenende in Aragon gestartet. Der Honda-Pilot übernahm im ersten Freien Training der Königsklasse früh die Führung und gab diese nicht mehr ab. Mit frischen Reifen steigerte er sich am Ende auf 1:48.048 Minuten und distanzierte das Feld um 0,971 Sekunden.

Der amtierende Weltmeister Joan Mir (Suzuki) reihte sich an zweiter Stelle ein. Auch er war im Schlussangriff auf frischem Gummi unterwegs und verkürzte den Rückstand eigentlich auf eine halbe Sekunde. Seine Runde wurde wegen Missachtung der Tracklimits wieder gestrichen. An der Platzierung änderte sich nichts.

Vom restlichen Feld verzichteten die meisten Fahrer auf eine Schlussattacke mit frischen Reifen, weshalb die Abstände deutlich geringer ausfielen als an der Spitze. Angefangen bei Francesco Bagnaia (Ducati), der Dritter wurde, lagen bis zu Platz 19 mit Maverick Vinales alle Fahrer innerhalb einer Sekunde.

Für Vinales war es das erste offizielle MotoGP-Training auf der Aprilia RS-GP, nachdem er in dieser Woche im Rahmen eines zweitätigen Tests in Misano einen ersten Eindruck von der Maschine erhalten hatte. Auf Teamkollege Aleix Espargaro, der Rang sechs belegte, fehlten ihm etwas mehr als acht Zehntel.

Espargaro ordnete sich im Klassement hinter Alex Marquez (LCR-Honda/4.) und Jack Miller (Ducati/5.) ein. Die Top 10 komplettierten Johann Zarco (Pramac-Ducati), WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha), Takaaki Nakagami (LCR-Honda) und Pol Espargaro (Honda), den 1,541 Sekunden von Teamkollege Marquez trennten.

Bester KTM-Pilot wurde Danilo Petrucci (Tech-3-KTM) auf Platz 13, der sich hinter Enea Bastianini (Avintia-Ducati) und Cal Crutchlow (Yamaha) einreihte. Petruccis Teamkollege Iker Lecuona hatte einen frühen Sturz in der schnellen Kurve 16, blieb aber unverletzt und beendete das Training an 16. Stelle.

Seine Werkskollegen Miguel Oliveira und Brad Binder, die dem Vernehmen nach ein neues KTM-Chassis testeten, erwischten keinen guten Start in dieses Rennwochenende. Sie belegten die Plätze 18 und 19. Weit hinten landeten auch die Petronas-Fahrer Valentino Rossi und Jake Dixon, der nach Silverstone erneut ran darf.

Rossi stürzte 13 Minuten vor dem Sessionende in Kurve 5, als er in der Anbremsphase etwas zu weit nach außen getrieben wurde und ausrutschte. Er setzte das Training danach nicht mehr fort und landete auf Platz 20. Dixon wurde Letzter. Auf seinen Teamkollegen hatte er 0,889 Sekunden Rückstand.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.