MotoGP Aragon FT2: Yamaha bleibt auch am Nachmittag ungeschlagen

Wie schon am Morgen setzte sich Maverick Vinales auch im zweiten Freien Training der MotoGP in Aragon durch. Mit einer Bestzeit von 1:47.771 Minuten distanzierte der Yamaha-Pilot seinen Markenkollegen Fabio Quartararo um 0,249 Sekunden. Franco Morbidelli komplettierte die Yamaha-Dreifachspitze als Dritter.

Zwar war das Thermometer am Nachmittag leicht nach oben geklettert: Die Luft hatte 16, der Asphalt 23 Grad. Trotzdem setzte die Mehrheit der Fahrer zu Beginn der Session auf den weichsten Vorderreifen. Einzig das KTM-Trio Pol Espargaro, Brad Binder und Iker Lecuona startete vorn auf Medium, der auch hinten dominierte.

Schon nach den ersten drei bis vier Runden waren fast alle schneller unterwegs als am Morgen bei kühleren Temperaturen. Das Tempo gab erneut Yamaha vor: Wie im FT1 sicherten sich Morbidelli, Quartararo und Vinales früh die drei Spitzenplätze.

Mir versucht, Yamaha herauszufordern

Für einen ersten Zwischenfall sorgte Binder, der mit seiner KTM in Kurve 14 ähnlich abflog wie Johann Zarco (Avintia-Ducati) im ersten Freien Training. Seine Maschine wurde dabei beschädigt, doch der Südafrikaner blieb zum Glück unverletzt. Er musste den Rest der Session auf seinem Zweitbike absolvieren.

Im Klassement sprengte nach 20 gefahrenen Minuten Suzuki-Pilot Joan Mir die Yamaha-Dreifachspitze und übernahm mit einer neuen Tagesbestzeit die Führung. Anders als die direkte Konkurrenz hatte der Spanier den weichen Hinterreifen montiert.

Als den auch Quartararo aufzog, machte der Franzose kurzen Prozess und ging an Mir vorbei. Damit lagen die beiden WM-Rivalen im Tableau auf den Plätzen eins und zwei. Doch auch die Konkurrenz zog das Tempo in der Schlussphase frisch bereift noch einmal an. Alle setzten nun ausnahmslos auf die Kombination soft-soft.

Keine Ducati am Freitag in den Top 10

Am Ende nahm wieder Yamaha das Zepter in die Hand und holte sich die Dreifachführung zurück. Den markeneigenen Kampf entschied wie schon am Morgen Vinales für sich. Dahinter setzte sich diesmal Quartararo gegen Teamkollege Morbidelli durch.

Mir behauptete sich auf Rang vier als erster Verfolger, hatte aber bereits 0,730 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Dabei hing er auf seiner letzten fliegenden Runden hinter den beiden Werksducatis fest, die wiederholt weit hinten landeten: Andrea Dovizioso rangierte auf Platz zwölf, Danilo Petrucci wurde Fünfzehnter.

Besser lief es für Honda: Cal Crutchlow beendete das Training auf Platz fünf, Alex Marquez reihte sich hinter den beiden Espargaro-Brüdern Aleix (Aprilia) und Pol (KTM) an achter Stelle ein. Takaaki Nakagami klassierte sich als Neunter. Suzuki-Pilot Alex Rins rundete die Top 10 ab. Sein Rückstand lag bei 1,068 Sekunden.

Knapp an der Top 10 scheiterte Zarco, der wie schon am Morgen stürzte. Diesmal erwischte es ihn Kurve 2. Auch Stefan Bradl ging im Verlauf der Nachmittagssession zu Boden. Der Honda-Pilot stürzte in Kurve 12 und wurde am Ende 20. und damit Vorletzter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.