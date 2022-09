MotoGP Aragon FT3 2022: Fünf Ducatis vorne, erster Sturz von Marc Marquez

Audio-Player laden

Ducati dominierte auch im dritten Freien MotoGP-Training im MotorLand Aragon (Spanien) die Zeitenjagd. Fünf Desmosedici setzten sich an die Spitze der Zeitenliste. Jack Miller führte das Klassement vor Francesco Bagnaia an.

KTM meldete sich im Qualifyingmodus zurück, denn Brad Binder und Miguel Oliveira schafften es in die Top 10. Marc Marquez (Honda) hatte seinen ersten Sturz und wird so wie beide Aprilia-Fahrer im Qualifying in Q1 antreten müssen.

Bei den Reifen wählte der Großteil des Feldes vorne und hinten die mittlere Variante. Am Freitag hatten viele Fahrer über die niedrigen Gripverhältnisse geklagt. Es ist noch der originale Asphalt von 2009 und damit der älteste im Kalender. Außerdem bauten die Reifen stark ab.

Marc Marquez hatte an beiden Motorrädern wieder die Carbon-Schwinge verbaut. Aber die Abstimmung und vor allem die Geometrie der beiden Honda waren komplett unterschiedlich. Man probierte eine radikalere Lösung beim Set-up aus.

In der Zielkurve rutschte Marc Marquez einmal das Vorderrad weg, aber mit dem linken Ellbogen und Knie konnte er es retten. 22 Minuten vor Trainingsende klappte ihm in der Rechtskurve 7 das Vorderrad ein. Marc Marquez stürzte, stand aber gleich auf seinen Beinen und war okay.

Der Sturz passierte mit seiner bevorzugten Abstimmung. Mit dem radikaleren Set-up war er nicht zufrieden. Seine Crew musste für die Schlussphase das zweite Bike umbauen, damit Marc Marquez noch einen fliegenden Versuch in Angriff nehmen konnte.

Bei Yamaha hatten Fabio Quartararo und Franco Morbidelli wieder je ein Motorrad mit dem neuen Chassis. Beide bevorzugten auch die neuere Lösung. Im Aprilia-Lager probierte Maverick Vinales zwei komplett unterschiedliche Einstellungen der Schwinge. Alle suchten nach Grip.

KTM meldet sich in den Top 10 zurück

In der letzten Viertelstunde gab es dann mit dem weichen Hinterreifen mehrere Qualifying-Versuche für die Q2-Plätze. In seinem ersten Versuch kam Bagnaia in Kurve 14 auf die Randsteine und wäre fast gestürzt, aber die nächste Runde passte.

Dann drehte KTM auf. Brad Binder und Oliveira schoben sich zunächst in die Top 5, aber dann stürzte Brad Binder in Kurve 2. Sein Training war damit vorbei. Dann gab es wieder gelbe Flaggen für einen Sturz von Darryn Binder (RNF-Yamaha) in Kurve 10.

Es gab weitere gelbe Flaggen. Cal Crutchlow (RNF-Yamaha) stürzte in Kurve 16 und Alex Rins (Suzuki) in Kurve 5. Trotzdem gab es zum Schluss noch einige Zeitenverbesserungen, weil die gelben Flaggen rasch wieder aufgehoben wurden.

Auf den ersten fünf Plätzen waren wieder Ducati-Fahrer zu finden. Miller führte das Klassement mit 1:46.992 Minuten vor seinem Teamkollegen Bagnaia an. Dann folgte Rookie Marco Bezzecchi (VR46) als Dritter. Enea Bastianini (Gresini) und Jorge Martin (Pramac) rundeten die Top 5 ab.

Das KTM-Duo durfte sich über die Plätze sechs und sieben freuen. Quartararo sicherte sich als Achter einen Platz in den Top 10. Sein Ziel ist ein Platz in der ersten Startreihe, um gegen die Ducati-Raketen eine Chance zu haben.

Beide Aprilia-Fahrer in Q1

Als Neunter war Takaaki Nakagami (LCR) der beste Honda-Fahrer. Und Rins hielt trotz Sturz den zehnten Platz. Die Zeitabstände im Feld waren extrem eng, denn Rins hatte als Zehnter nur 0,280 Sekunden Rückstand.

Beide Aprilia-Fahrer müssen am Nachmittag in Q1 antreten. Aleix Espargaro wurde Elfter und Vinales konnte seine Freitagszeit nicht verbessern. Deshalb rutschte Vinales auf Platz 17 zurück. Auch Marc Marquez ist als Zwölfter in Q1 dabei.

Ob Joan Mir das weitere Rennwochenende bestreiten kann, wird man nach diesem Training entscheiden. Am Freitag spürte der Suzuki-Fahrer noch die rechte Knöchelverletzung und konnte die Hinterradbremse nicht gut bedienen.

Bei Halbzeit des Trainings fuhr Mir FT3-Bestzeit. Damit verbesserte er sich vorübergehend im Gesamtergebnis auf Platz neun. Dieses Ergebnis konnte Mir aber nicht bis zum Schluss halten. Er beendete die Session auf Rang 19.

Das vierte Training beginnt um 13:30 Uhr, gefolgt vom Qualifying ab 14:10 Uhr.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Jack Miller (Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Enea Bastianini (Gresini-Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Brad Binder (KTM)

Miguel Oliveira (KTM)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Takaaki Nakagami (LCR-Honda)

Alex Rins (Suzuki)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.