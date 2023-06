MotoGP auf dem Sachsenring: Jubiläum mit Besucherrekord & Ausblick auf 2024

Am vergangenen Wochenende strömten insgesamt 233.196 Fans zum Sachsenring und sorgten damit beim Motorrad-Grand-Prix in Deutschlandfür einen neuen Besucherrekord. Die Rekordmarke aus dem Vorjahr (232.202 Besucher) konnte beim 25-jährigen Jubiläum in diesem Jahr noch einmal übertroffen werden. Promoter ADAC und MotoGP-Rechteinhaber Dorna zogen ein sehr positives Fazit.

"Es ist das größte Sportevent in Deutschland, nicht nur im Motorsport", freut sich ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser über den großen Zuspruch der MotoGP-Fans. "Die Leute wollen vor Ort tollen Motorsport sehen. Deshalb tun wir alles, um den Grand Prix langfristig am Sachsenring zu sichern."

Allein am Renntag waren 96.151 Zuschauer vor Ort. Beeindruckend ist, dass bereits am Freitag vergleichsweise viele Zuschauer kommen: 50.527 Fans wurden am Trainingstag gezählt. Am Samstag verfolgten 86.518 Zuschauer das Geschehen vor Ort und sahen erstmals ein MotoGP-Sprintrennen auf dem Sachsenring.

"Der Motorrad Grand Prix auf dem neuen Sachsenring hat in seinem Jubiläumsjahr mehr Besucher als je zuvor begeistert - mit spannendem Sport auf der Strecke und einer einzigartiger Atmosphäre", kommentiert der ADAC-Sportpräsident. "Der neue Besucherrekord zeigt, dass die Begeisterung für den Motorsport ungebrochen ist, wir freuen uns schon jetzt auf den Grand Prix im kommenden Jahr."

Rückhalt von den politischen Entscheidungsträgern

Auch die Politik steht hinter der Kultveranstaltung in Hohenstein-Ernstthal. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) war vor Ort und nahm die Siegerehrung in der Moto3 vor. "Es ist ihm wichtig, dass am Sachsenring Motorsport-Großereignisse stattfinden. Er hat sich als Motorsport-Fan geoutet", freut sich ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser.

Gerd Ennser (ADAC), Michael Kretschmer (CDU), Jorge Viegas (FIM) und Wolfgang-Wagner Sachs (DMSB) Foto: ADAC

Zudem ehrte Innenminister Armin Schuster die Fahrer der Königsklasse MotoGP. Auch Thomas Schmidt, Minister für Regionalentwicklung im Freistaat Sachsen, war auf der Traditionsrennstrecke zu Gast.

Deutsches Nachwuchstalent gewinnt im NTC, Bradl kooperiert mit ADAC

Für Lokalmatador Lukas Tulovic endete das Heimrennen in der Moto2 im Kies. Und auch GasGas-Ersatzpilot Jonas Folger ging beim MotoGP-Heimspiel leer aus. Mehr Glück hatte der 14-jährige Rocco Sessler, der das zweite Rennen des Northern Talent Cup (NTC) gewann, das im Rahmen des MotoGP-Events ausgetragen wurde.

Rocco Sessler gewann den NTC-Lauf am Sonntagmorgen Foto: ADAC

Es gibt deutsche Nachwuchstalente, doch diese müssen in Zukunft besser gefördert werden. Dieses Bewusstsein haben auch die Entscheidungsträger des ADAC. Am Freitagabend wurde verkündet, dass man beim Thema Nachwuchs mit Ex-Moto2-Weltmeister Stefan Bradl zusammenarbeiten wird (mehr Informationen).

Positives Signal: Ticketpreise bleiben trotz Inflation konstant

Auch im kommenden Jahr wird die MotoGP auf dem Sachsenring gastieren. Promoter ADAC verkündete am Sonntag, dass es keine Preiserhöhung geben wird, obwohl die Kosten vor allem im Veranstaltungssektor deutlich gestiegen sind im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit.

Großer Zuspruch: Mehr als 230.000 Fans verfolgten den Grand Prix Foto: Motorsport Images

"Die Ticketpreise bleiben konstant, auch wenn das schwierig für uns ist. Es gibt die Inflation und Teuerungen an allen Ecken und Enden. Es wäre aber jetzt das falsche Signal, die Preise zu erhöhen", kommentiert Thomas Voss, der ADAC-Motorsportchef.

Tickets können bereits im Vorverkauf ab 29 Euro erworben werden. Einen konkreten Termin für den Grand Prix 2024 gibt es allerdings noch nicht. "Das Event wird wieder in den Sommermonaten stattfinden", bemerkt Thomas Voss.

MotoGP-Rechteinhaber Dorna steht hinter dem Sachsenring-GP

Im Rahmen des Deutschland-Grand-Prix gab es wie gewohnt einen Austausch zwischen ADAC und Dorna. Für den MotoGP-Rechteinhaber ist es wichtig, einen Grand Prix in Deutschland zu haben.

Seit 25 Jahren findet der Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring statt Foto: Motorsport Images

"Absolut", bestätigt Thomas Voss. "Im vergangenen Jahr hatten wir hier die meisten Zuschauer aller Events." Im Kalender der MotoGP ist der Sachsenring mittlerweile ein Traditionsevent. "Es gibt nicht so viele Grands Prix, die 25 Jahre an der gleichen Stelle ausgetragen wurden", so der ADAC-Motorsportchef.

"Wir haben ein tolles Verhältnis zur Dorna. Auch im Laufe des Jahres besteht immer ein guter Kontakt. An dieser Stelle muss man auch festhalten, dass die Dorna sehr vernünftig ist, was das Thema Lizenzgebühren angeht", lobt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss die Vorgehensweise des MotoGP-Rechteinhabers und fügt hinzu: "Sie wissen, dass sie die Schraube im Vergleich zur Formel 1 nicht endlos aufdrehen können."

Mit Bildmaterial von ADAC.