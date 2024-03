MotoGP-Aufstieg 2025 offiziell: Ducati verpflichtet Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer wird 2025 in die MotoGP aufsteigen und dort eine Ducati Desmosedici pilotieren. Das bestätigte der italienische Hersteller in der Woche vor dem Portugal-Grand-Prix in Portimao, dem zweiten Rennwochenende dieser Saison.

Wie wir bereits Ende Februar berichteten, hat sich Ducati die Dienste der Moto2-Überraschung gesichert. Während davon auszugehen ist, dass Aldeguer für das Pramac-Team antreten wird, wurde in der offiziellen Verlautbarung an diesem Montag kein Team genannt, sondern nur die Vereinbarung mit Ducati bestätigt.

Der 18-Jährige hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet, mit der Option, den Vertrag um zwei weitere Jahre - also gegebenenfalls bis 2028 - zu verlängern.

Starkes Saisonende 2023 weckte Interesse

Ende der Moto2-Saison 2023 hatte sich Aldeguer mit teilweise dominanten Seriensiegen stark in Szene gesetzt. Er gewann die finalen vier Grands Prix und wurde mit VR46-Ducati in Verbindung gebracht. Doch der bestehende Vertrag mit Boscoscuro für die Saison 2024 verhinderte den MotoGP-Aufstieg.

Obwohl Aldeguer erst seit 2022 Stammpilot in der Motorrad-WM ist, hat er sich schnell an das hohe Niveau in der hart umkämpften mittleren Kategorie gewöhnt. Mit fünf Grand-Prix-Siegen und sechs Polepositions demonstrierte er eindrucksvoll sein Talent und weckte damit das Interesse von Ducati.

"Ich bin sehr glücklich über diese Vereinbarung", sagt Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna, "denn Aldeguer ist einer der stärksten Fahrer der neuen Generation in der Weltmeisterschaft."

"In den letzten Jahren haben wir seine Entwicklung verfolgt und in der letzten Saison hat er einen unglaublichen Speed gezeigt. Er ist ein sehr junger Mann mit einem fantastischen Potenzial und Eigenschaften, die ihn gut machen werden, und wir werden ihm alle technische Unterstützung geben, um ihn wachsen zu lassen."

Aldeguer will "zu den Besten der Welt" gehören

Aldeguer betont: "Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, denn dank Ducati kann ich mir den Traum erfüllen, den ich seit meiner Kindheit verfolge: Es ist an der Zeit, den großen Sprung zu wagen und zu den Besten der Welt zu gehören."

"Außerdem werde ich es mit dem besten Motorrad in der Startaufstellung tun, mit der Desmosedici GP, die zwei Weltmeistertitel in Folge gewonnen und bewiesen hat, dass sie sich an jede Situation anpassen kann", freut er sich auf die neue Aufgabe.

Zuvor heißt das Ziel aber: Moto2-Titel. "Jetzt, da ich weiß, wie meine Zukunft aussehen wird, ist es an der Zeit, sich auf diese Saison zu konzentrieren, in der ich noch eine große Herausforderung in der Moto2 habe. Ich werde alles geben, um die Kategorie mit erhobenem Haupt und mit den bestmöglichen Ergebnissen zu verlassen."

Der Start in die Moto2-Saison 2024 verlief für den Sieger der finalen vier Rennen der vergangenen Saison nicht nach Plan. Beim Saisonauftakt in Katar kam Aldeguer nur auf P16 ins Ziel und hatte über 25 Sekunden Rückstand auf SpeedUp-Teamkollege Alonso Lopez.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.