MotoGP-Aus? Binder, Miller und Rins kämpfen um ihre Zukunft

Der Fahrermarkt für die MotoGP 2027 nimmt immer konkretere Formen an. Viele Plätze sind bereits vergeben. Mehrere Hersteller haben ihre strategischen Weichen für die neue Regelära gestellt, auch wenn noch nicht alles offiziell ist.

Für drei etablierte Grand-Prix-Piloten wird die Luft dagegen zunehmend dünn: Brad Binder, Jack Miller und Alex Rins stehen vor einer ungewissen Zukunft. Ihre Verträge laufen Ende 2026 aus, und aktuell deutet wenig darauf hin, dass sie problemlos einen neuen Stammplatz in der Königsklasse finden werden.

Während andere Fahrer bereits Planungssicherheit genießen, kämpfen die drei Routiniers um ihre sportliche Perspektive, mit einer Mischung aus Hoffnung, Pragmatismus und der Sorge, dass die MotoGP-Karriere früher enden könnte als gewünscht.

Binder wartet auf Klarheit

Besonders bemerkenswert ist die Situation von Brad Binder. Der Südafrikaner galt über Jahre als eines der Gesichter des KTM-Projekts und hatte seinen Vertrag bereits 2023 langfristig bis Ende 2026 verlängert. Damals schien eine Trennung kaum vorstellbar.

Inzwischen ist die Lage deutlich weniger eindeutig. Auf Fragen nach seiner Zukunft wollte sich Binder zuletzt nicht festlegen und ließ auch die Tür für Alternativen offen.

"Nun, im Moment ist noch nichts entschieden. Mal sehen. Ich denke, bis zur Sommerpause werde ich deutlich klarer wissen, wie die Dinge aussehen", sagte er in Brünn.

Damit bestätigt der KTM-Pilot indirekt, dass seine Zukunft weiterhin offen ist. Selbst die Superbike-Weltmeisterschaft scheint mittlerweile zumindest als mögliche Option im Hintergrund mitzuschwingen, auch wenn Binder darauf nicht konkret eingeht. Stattdessen setzt er darauf, in den kommenden Wochen mehr Gewissheit zu erhalten.

Miller frustriert und kämpferisch

Deutlich emotionaler äußert sich Jack Miller. Der Australier gehört seit Jahren zu den bekanntesten Persönlichkeiten im MotoGP-Paddock, doch seine sportliche Zukunft steht derzeit auf wackeligen Beinen. Darauf angesprochen, warum er beim wichtigen Montagstest in Brünn nicht zum Einsatz kam, gesteht Miller offen: "Weil ich keinen Job habe. Sie sehen offenbar keine Notwendigkeit dafür."

Trotz der schwierigen Situation betont der 31-Jährige jedoch mehrfach seine anhaltende Professionalität. Er arbeite weiterhin intensiv an der Entwicklung der Maschine und teste Komponenten, die sonst kaum jemand ausprobiere.

"Ich habe nie ein Teil abgelehnt, das getestet werden sollte. Ich habe nie abgelehnt, Teamkollegen hinter mir herfahren zu lassen oder ihnen zu helfen. Ich versuche, so professionell und offen wie möglich zu sein. Wenn man darin keinen Wert sieht, dann ist das eben so", richtet Miller seine Worte indirekt an Yamaha.

Sie lassen erkennen, dass der Australier durchaus enttäuscht darüber ist, wie seine Rolle innerhalb des Projekts bewertet wird. Gleichzeitig will er sich nichts vorwerfen lassen und bis zum letzten Rennen mit Pramac-Yamaha seinen Beitrag leisten.

Sportlich fällt ihm die aktuelle Situation ebenfalls schwer. Die Jahre im hinteren Mittelfeld haben Spuren hinterlassen. "Ich genieße es nicht, mit den anderen Yamahas um Platz 15, 16, 17 oder 18 zu kämpfen. Ich kenne mein Niveau als Fahrer. Ich weiß, was ich in ein Projekt einbringen kann", erklärt Miller.

Er macht keinen Hehl daraus, dass seine Ambitionen andere sind: "Ich genieße es, in der letzten Runde um Siege und Podestplätze zu kämpfen - nicht um einen Punkt."

Trotz aller Unsicherheit schließt er ein MotoGP-Comeback keineswegs aus. Im Gegenteil: Der Australier verweist auf seine Erfahrung, körperliche Verfassung und Leidenschaft für den Rennsport. "Ich bin erst 31 Jahre alt. Ich fühle mich in der besten Form meiner Karriere. Ich glaube, dass ich noch sehr viel zu geben habe."

Auch deshalb sieht sich Miller derzeit nicht in der Rolle eines Testfahrers - ein oft gewählter Weg, wenn ein Stammplatz fehlt. "Ich glaube nicht, dass ich bereit bin, Testfahrer zu sein. Ich möchte ein Ziel vor Augen haben. Etwas, das ich erreichen kann."

Was seine Karriere angeht, bereut Miller rückblickend keine einzige Entscheidung. Statt über verpasste Chancen nachzudenken, konzentriert er sich auf das Hier und Jetzt.

"Ich würde nichts ändern. Ich hatte bislang eine fantastische Karriere", betont der Pamac-Pilot. Selbst in schwierigen Phasen fasziniert ihn weiterhin das Unvorhersehbare des Motorsports. "Jedes Mal, wenn die Ampel ausgeht, weißt du nicht, wo du am Ende landen wirst. Genau deshalb liebe ich das Racing so sehr."

Rins will noch nicht aufhören

Ähnlich entschlossen zeigt sich Alex Rins. Er steht ebenfalls vor einer ungewissen Zukunft, nachdem Yamaha bereits bestätigt hat, dass sich die Wege nach 2026 trennen werden. Noch vor wenigen Wochen hatte Rins angedeutet, dass auch ein Leben außerhalb des Rennsports denkbar wäre. Mittlerweile klingt das anders.

"Wenn ich hier nichts finde, möchte ich auf jeden Fall weiter Motorrad fahren. Das ist sicher. 100 Prozent", sagt der Spanier. Dabei macht der sechsfache MotoGP-Sieger deutlich, dass seine erste Priorität weiterhin die Königsklasse bleibt.

"Ich denke immer noch, dass ich das Potenzial habe, ein MotoGP-Motorrad zu fahren", so Rins. Sollte sich kein Platz finden, würde er jedoch andere Möglichkeiten prüfen.

Die Superbike-Weltmeisterschaft, Langstreckenrennen oder andere Projekte kommen für den 30-Jährigen durchaus infrage: "Wenn wir nichts finden, werden wir es vielleicht in der Superbike-WM versuchen, vielleicht in der Langstrecke. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch begeistert davon, Motorrad zu fahren."

Besonders schwer fällt ihm der Gedanke an ein Karriereende. "Wenn ich nächstes Jahr keinen Platz hier habe, wäre das sehr schade. Ich wäre nicht glücklich, meine MotoGP-Karriere so zu beenden, wie ich es aktuell tue", gesteht Rins und bezieht sich dabei - ähnlich wie Miller - auf die aktuelle Formkrise bei Yamaha.

Doch auch unabhängig davon sei es schwierig, sich nach einem ganzen Leben im Rennsport plötzlich zu Hause auf dem Sofa vorzustellen. "Wenn du dein ganzes Leben diesem Sport gewidmet hast und immer noch das Potenzial zum Fahren hast, dann ist es schwer, dich selbst zu Hause zu sehen", so der Spanier.

Was die mögliche Rolle eines Testfahrers für die Zukunft angeht, zeigt sich der Yamaha-Fahrer noch unentschlossen: "Heute kann ich Nein sagen, morgen vielleicht Ja." Immerhin laufen bereits erste Gespräche über Alternativen für seine sportliche Zukunft. Auf die Frage, ob er schon mit Teams aus der Superbike-WM gesprochen habe, antwortet Rins kurz, aber vielsagend: "Wir haben angefangen."