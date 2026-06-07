MotoGP Balaton Park 2026: 100. Sieg für Marc Marquez nach Startunfall

Der Grand Prix von Ungarn im Balaton Park, achtes von 22 Rennen der MotoGP-Saison 2026, hat am Sonntag mit einem Startunfall mit fünf Piloten in Kurve 1 begonnen und ist nach 26 Runden mit dem 100. Sieg von Marc Marquez in der Motorrad-WM zu Ende gegangen.

In der Geschichte der Motorrad-WM ist Marc Marquez nun der dritte Fahrer mit einer dreistelligen Anzahl Siege. Valentino Rossi hat 115 Siege, Giacomo Agostini ist Rekordhalter mit 122 Siegen. Nicht nur für Marquez, auch für Ducati war es am Sonntag ein Jubiläumssieg. Für den Hersteller aus Bologna ist es der 100. Sieg in der Königsklasse.

Marc Marquez gewann den Grand Prix nach 26 Runden vor Pedro Acosta (KTM), der die erste Rennhälfte angeführt hatte und weiterhin auf seinen ersten Sonntagssieg in der Königsklasse wartet. Dritter wurde Marquez' Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia vom neunten Startplatz kommend.

Die meisten der 22 Fahrer im Feld des Königsklasse bestritten den Grand Prix mit der Reifenkombination Medium vorn, Soft hinten. Zu denjenigen, die abwichen, indem sie auch am Hinterrad die Medium-Mischung fuhren, zählten Marc Marquez, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi, die allesamt aus den Top 10 der Startaufstellung losfuhren. Hingegen war allen voran Pedro Acosta einer derer, die am Hinterrad die Soft-Mischung fuhren.

Startunfall: Martin räumt WM-Leader Bezzecchi und Co. ab

Polesetter Marc Marquez gewann trotz einer nicht optimalen Beschleunigungsphase den Start. Er bog wie schon im Sprint am Samstag auch diesmal vor Pedro Acosta als Erster in Kurve 1 ein. Dahinter aber krachte es.

Der von P8 gestartete Jorge Martin (Aprilia) hatte beim Anbremsen massive Schwierigkeiten. Als er stürzte, räumte er noch vier Konkurrenten ab. Es war allen voran Martins Teamkollege und WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi, aber auch Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) sowie Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) und Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati).

Di Giannantonio war der einzige, der sich wieder aufrappelte und weiterfuhr. Er kam letztlich auf P12 ins Ziel und hat damit noch vier WM-Punkte an Land gezogen.

Indes mussten Martin und Bezzecchi beide das Medical-Center der Strecke aufsuchen, um sich ärztlich durchchecken zu lassen. Bei Martin wurden "keine sichtbaren Knochenbrüche, aber Prellungen am Rücken und am rechten Fuß" festgestellt. Auch bei Bezzecchi wurden "keine sichtbaren Knochenbrüche" diagnostiziert, aber "Prellungen am rechten Bein und an der rechten Hand".

Acosta übernimmt Führung von Polesetter Marquez

An der Spitze des dezimierten Feldes duellierten sich derweil Marc Marquez und Pedro Acosta. Anders als im Sprint am Samstag gelang es dem Spanier in KTM-Diensten, dem Spanier in Ducati-Diensten die Führung abzunehmen.

Mit dem weichen Hinterreifen gelang es Acosta, das Rennen rundenlang vor Marquez anzuführen. Als Dritter setzte sich Marquez' Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia fest, gefolgt von Luca Marini (Honda) und Jack Miller (Pramac-Yamaha). Marini und Miller fuhren wie Acosta den weichen Hinterreifen, bekamen aber Druck von hinten, unter anderem von MotoGP-Rookie Diogo Moreira (LCR-Honda), der wie Marquez und Bagnaia den Medium-Hinterreifen drauf hatte.

Duell Marc Marquez vs. Pedro Acosta um den Sieg

Eingangs der zweiten Rennhälfte probierte Marquez den Angriff auf Acosta, wurde aber zunächst zweimal abgeblockt. Wenig später gelang es Marquez dann doch, Acosta von der Spitzenposition zu verdrängen.

Nachdem er sich wieder in Führung gesetzt hatte, brachte Marquez die Spitzenposition bis ins Ziel und feierte den 100. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und gleichzeitig den 100. MotoGP-Sieg einer Ducati. Acosta wurde Zweiter, Bagnaia Dritter.

Dahinter brachte Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) nach seiner späten Aufholjagd den vierten Platz ins Ziel, gefolgt von Luca Marini, der für Honda ein Top-5-Ergebnis eingefahren hat.

Diogo Moreira errang mit P6 das bisher beste Ergebnis seiner Rookie-Saison. Iker Lecuona, der bei Gresini-Ducati für den verletzten Alex Marquez einsprang, holte mit P7 auf Anhieb ein Top-10-Ergebnis. Jack Miller erzielte mit P8 sein bisher bestes Saisonergebnis.

Zweimal Long-Lap-Penalty für Enea Bastianini

Enea Bastianini (Tech3-KTM) fing sich eine Long-Lap-Penalty ein, als er in der Anfangsphase des Rennens einmal die Linie verpasst hatte und beim Zurückschwenken auf die Ideallinie mit Joan Mir (Honda) kollidiert war. Beide blieben im Sattel, aber Bastianini bekam die Strafe.

Im weiteren Verlauf des Rennens fing sich Bastianini für Abkürzen einer Kurve eine zweite Long-Lap-Penalty ein, wohingegen Mir später einen individuellen Sturz hatte und das Rennen deshalb nicht beendete. Bastianini kam ins Ziel, und zwar trotz seiner zwei Strafen sogar auf P9 ins Ziel. Die Top 10 machte Brad Binder (KTM) komplett.

Übrigens: Gegen Jorge Martin wurde aufgrund des Startunfalls eine Untersuchung durch die Rennkommissare eingeleitet. Ob auch er bestraft wird, stand bei Ende des Rennens noch nicht fest.

In der MotoGP-Gesamtwertung 2026 hat Marco Bezzecchi durch seine unverschuldete Verwicklung in den Startunfall eine Nullnummer geschrieben. Weil aber auch Martin, der sein erster Verfolger war, ohne Punkte geblieben ist, bleibt es zwischen den Aprilia-Teamkollegen beim Abstand von 20 Zählern.

Fabio Di Giannantonio, der nach seinerseits unverschuldeter Verwicklung in den Startunfall immerhin noch P12 im Endergebnis eingefahren hat, ist damit als WM-Dritter vier Punkte näher an WM-Leader Bezzecchi herangerückt. Marc Marquez ist mit seinem ersten Saisonsieg nun in die Top 5 der Punktewertung vorgerückt.

Die nächste Station im MotoGP-Kalender 2026 ist in zwei Wochen (20./21. Juni) der Grand Prix von Tschechien im Automotodrom Brno in Brünn.