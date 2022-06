MotoGP Barcelona FT3: Streckenrekord von Aleix Espargaro - Bradl Letzter

Audio-Player laden

Aleix Espargaro stellte seine starke Form auch im dritten Freien Training der MotoGP in Barcelona unter Beweis: Der Aprilia-Pilot sicherte sich wie schon am Freitag die Bestzeit, und das mit einem neuen Streckenrekord von 1:38.711 Minuten.

Der einzige Konkurrent, der ebenfalls unter 1:39 blieb, war Johann Zarco. Er klassierte sich mit 0,131 Sekunden Rückstand als Zweiter. Sein Pramac-Teamkollege Jorge Martin komplettierte die Top 3. Auf den Plätzen vier und fünf folgten mit Francesco Bagnaia und Jack Miller zwei weitere Ducati-Piloten.

WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) konnte sich bei besseren Gripbedingungen gegenüber gestern steigern und verkürzte den Rückstand zur Spitze auf gut drei Zehntel. Das bedeutete Rang sechs für den Franzosen. Dahinter setzte sich VR46-Fahrer Luca Marini mit einem starken siebten Platz in Szene.

Pol Espargaro (Honda) blieb bei einem Sturz in Kurve 5 unverletzt und verbesserte sich gegen Ende der Session noch auf Platz acht. Alex Rins (Suzuki) und Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) sicherten sich die letzten Plätze für den direkten Q2-Einzug.

Aprilia-Pilot Maverick Vinales, am Freitag noch Zweiter hinter Teamkollege Espargaro, konnte sich nicht ausreichend steigern. Er scheiterte mit 0,652 Sekunden Rückstand auf die Spitze knapp am Q2-Direkteinzug. Am Ende fehlten nur zehn Tausendstel.

Neben Vinales müssen auch Enea Bastianini (Gresini-Ducati) und Joan Mir (Suzuki) den Umweg über Q1 gehen und auf ein nachträgliches Weiterkommen hoffen. Im dritten Freien Training kamen die beiden nicht über die Plätze zwölf und 13 hinaus.

Franco Morbidelli (Yamaha) konnte den Aufwärtstrend von gestern nicht fortsetzen und blieb hinter Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) auf Rang 15 hängen. Von KTM schaffte es kein Fahrer in die Top 10: Brad Binder, der in Kurve 4 früh stürzte, wurde 16., Miguel Oliveira lag mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 18.

Honda-Ersatz Stefan Bradl erlebte nach seinem Crash gestern zwar eine sturzfreie Session, konnte aber diesmal niemanden hinter sich lassen und wurde Letzter, noch hinter den zwei Tech-3-Rookies. Dem Deutschen fehlten 1,638 Sekunden auf die Bestzeit.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Aleix Espargaro (Aprilia)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Jack Miller (Ducati)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Luca Marini (VR46-Ducati)

Pol Espargaro (Honda)

Alex Rins (Suzuki)

Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.