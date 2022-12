MotoGP-Bikes 2023: Termine und Zeitplan für die Präsentationen

Audio-Player laden

Die Motorrad-Weltmeisterschaft geht im Jahr 2023 in die 75. Saison ihres Bestehens. In der MotoGP-Ära, die seit 2002 besteht, wird es die 22. Saison. Und mit 21 Grands Prix ist der MotoGP-Kalender 2023 so umfangreich wie nie einer zuvor.

Elf Teams - durch den werksseitigen Ausstieg von Suzuki eins weniger als in der vergangenen Saison - nehmen in der Königsklasse die bisher längste Saison der WM-Geschichte in Angriff. Der MotoGP-Saisonauftakt 2023 findet am 26. März in Portimao (Portugal) statt.

Für die neue Saison gibt es zwei markante Änderungen. Das RNF-Team wechselt von Yamaha zu Aprilia. Erstmals in der MotoGP-Geschichte wird ein Kundenteam mit der Aprilia RS-GP antreten. Das KTM-Satelliten-Team Tech 3 wird zum offiziellen GasGas-Werksteam, setzt unter dem neuen Namen aber weiterhin auf Material von KTM.

Ducati

Nach dem Gewinn aller drei WM-Titel 2022 (Fahrerwertung, Teamwertung und Herstellerwertung) greift Ducati in der MotoGP-Saison 2023 mit einer neuen Fahrerpaarung an. Titelverteidiger Francesco Bagnaia bekommt Enea Bastianini an die Seite gestellt. Der vom Ducati-Satellitenteam Gresini kommende Italiener ersetzt den zu KTM gewechselten Jack Miller. Die Ducati-Präsenation 2023 findet im Zeitraum 22. bis 24. Januar in Madonna di Campiglio im Rahmen der traditionellen winterlichen Ducati-Zusammenkunft statt. Bei dieser Gelegenheit wird auch gleich das Team für die Superbike-WM präsentiert.

KTM

Das KTM-Werksteam hat sich für 2023 die Dienste von Jack Miller gesichert. Der von Ducati kommende Australier ist neuer Teamkollege von Brad Binder. Gemeinsam sollen die beiden dafür sorgen, dass die ohnehin stark zu Ende gegegangene Saison 2022 (P2 in der Teamwertung) sogar noch getoppt werden kann. Einen genauen Termin für die KTM-Präsentation 2023 gibt es noch nicht. Anvisiert wird Ende Januar.

Aprilia

Das Werksteam von Aprilia hat für 2023 keine Veränderungen an der Fahrerpaarung vorgenommen. Aleix Espargaro, der 2022 als Gesamtdritter in der Fahrerwertung seine bislang beste MotoGP-Saison hingelegt hat, und Maverick Vinales bilden erneut das Duo im Werksteam aus der Piaggio-Gruppe. Wann die Aprilia-Präsentation 2023 stattfindet, ist noch offen.

Yamaha

Yamaha hat in der Saison 2022 Federn lassen müssen. Für Fabio Quartararo reichte es im Jahr nach seinem Titelgewinn "nur" zum Vizetitel. Teamkollege Franco Morbidelli brachte kaum ein Bein auf den Boden. 2023 soll alles besser werden. Quartararo und Morbidelli bilden erneut die Paarung. Das Werksteam ist ab sofort das einzige Yamaha-Team im Feld. Einen Termin für die Yamaha-Präsentation 2023 gibt es noch nicht.

Honda

Was für Yamaha gilt, gilt für Honda erst recht: Die Saison 2022 war eine zum Vergessen. Kein Sieg, gerade mal zwei Podestplätze und nur die WM-Platzierungen sechs (Herstellerwertung) und neun (Teamwertung) sollen ein Ausrutscher bleiben. Richten sollen es der von vier Operationen genesene Marc Marquez und dessen neuer Teamkollege Joan Mir. Letztgenannter kommt vom mittlerweile zugeesperrten Suzuki-Team und ersetzt den zu GasGas abgewanderten Pol Espargaro. Wann sich das Honda-Team 2023 präsentiert, steht noch nicht fest.

GasGas

Apropos GasGas: Dabei handelt es sich auf dem Papier um das sechste Werksteam im Starterfeld für die MotoGP-Saison 2023. De facto verbirgt sich hinter der neuen Bezeichnung aber nichts anderes als das zweite KTM-Team. Der französische Rennstall Tech 3 ist weiterhin das Einsatzteam. Die Piloten sind der von Honda kommende Pol Espargaro und der einzige Rookie im MotoGP-Feld 2023: Moto2-Weltmeister Augusto Fernandez. GasGas will sich wie KTM Ende Januar in den Farben für 2023 präsentieren.

Pramac-Ducati

Die Reihe der Satellitenteams im Starterfeld für die MotoGP-Saison 2023 wird angeführt von Pramac-Ducati. Zum Einsatz kommen zwei aktuelle Desmosedici-Bikes. Die Piloten sind dieselben wie im Vorjahr: Johann Zarco und Jorge Martin. Einen Termin für die Pramac-Präsentation 2023 gibt es noch nicht.

Gresini-Ducati

Auch Gresini ist ein Ducati-Satellitenteam, fährt in der Saison 2023 aber im Gegensatz zu Pramac nicht mit den neuen Motorrädern aus Bologna, sondern mit zwei Desmosedici GP22 aus dem Vorjahr. Im Sattel sitzen Fabio Di Giannantonio und als Neuzugang im Ducati-Lager der von LCR-Honda kommende Alex Marquez. Wann die Gresini-Präsentation 2023 stattfindet, ist noch offen.

VR46-Ducati

VR46 ist das dritte Ducati-Satellitenteam im Feld. Genau wie Gresini, setzt auch der Rennstall von MotoGP-Legende Valentno Rossi zwei Ducati Desmosedici GP22 aus dem Vorjahr ein. Gefahren werden sie vom bewährten Fahrerduo Luca Marini und Marco Bezzecchi. Einen Termin für die VR46-Präsentation 2023 gibt es noch nicht.

LCR-Honda

Das Honda-Satellitenteam LCR von Lucio Cecchinello tritt 2023 mit einem neuen Piloten in seinem Aufgebot an. Der von Suzuki kommende Alex Rins ist Nachfolger für den zu Gresini-Ducati gewechselten Alex Marquez. Neben Rins ist der zweite LCR-Honda-Pilot eine bekannte Größe: Takaaki Nakagami. Einen Termin für die LCR-Präsentation 2023 gibt es noch nicht.

RNF-Aprilia

Der RNF-Rennstall rund um Razlan Razali hat für die MotoGP-Saison 2023 einen Herstellerwechsel vollzogen. Als Aprilia-Satelliteam setzt man nun zwei Aprilia RS-GP ein. Damit will man die sportlich schwierigen Jahre der Yamaha-Ära vergessen machen. Fahrerisch setzt RNF-Aprilia auf zwei Piloten, die aus dem KTM-Lager kommen: Miguel Oliveira und Raul Fernandez. Wann die RNF-Präsentation 2023 stattfindet, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Die MotoGP-Präsentationen 2023 in der Übersicht:

