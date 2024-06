MotoGP-Bikes zu aggressiv: Fahrer klagen, Armpump-OP für Raul Fernandez

Die Kombination aus dem flüssigen und schnellen Layout in Mugello und den jüngsten Entwicklungen im Bereich der Aerodynamik haben einigen MotoGP-Piloten am vergangenen Wochenende große Probleme bereitet. Bei Richtungswechseln verhielten sich vor allem die Motorräder von Aprilia und Yamaha (zu den Stimmen der Yamaha-Piloten) sehr schwerfällig und provozierten das gefürchtete Armpump-Problem.

Fabio Quartararo (Yamaha) und Aleix Espargaro (Aprilia) klagten über heftige Beschwerden, aber auch Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) kämpfte mit Problemen. Am Dienstag unterzieht sich der 23-jährige Spanier einer Operation. Es ist der zweite Eingriff am rechten Unterarm.

Bereits in der MotoGP-Saison 2023 ließ sich Fernandez operieren. Beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans klagte er über Beschwerden und gab auf. Heute lässt sich der spanische Aprilia-Pilot in Barcelona operieren, um ab Assen wieder beschwerdefrei fahren zu können.

Kostete Armpump in Barcelona ein mögliches MotoGP-Podium?

"Ich hatte erneut Probleme. Seit dem Saisonstart habe ich Probleme mit meinem Arm", gesteht Fernandez in Mugello. Das Rennen beendete der Trackhouse-Pilot trotz der Schmerzen im Unterarm auf Position zwölf.

"Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, doch in den finalen sieben Runden musste ich mich stark anstrengen. Das war bereits beim zurückliegenden Rennen so. Es hat sich seit dem Saisonstart nicht verändert", verrät Fernandez.

Raul Fernandez kämpft seit dem Saisonstart mit Armpump-Problemen Foto: Motorsport Images

Armpump für Ducati-Piloten kein Problem?

Sind die modernen MotoGP-Motorräder zu fordernd? "Es ist ein Teil des Spiels. Man muss die Kategorie verstehen", kommentiert Fernandez. "Es hängt aber auch vom Motorrad ab. Mit unserem Motorrad ist es schwieriger."

Francesco Bagnaia und Marc Marquez klagen nicht, Aleix Espargaro schon Foto: Motorsport Images

"Eine Runde mehr und ich hätte aufgeben müssen. Es war unglaublich", berichtet Espargaro. "Das Motorrad war super aggressiv und sehr unruhig. Ich konnte nicht mehr beschleunigen und bremsen. In den finalen acht oder zehn Runden bremste ich nur noch mit einem Finger."

