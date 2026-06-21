MotoGP Brünn 2026: Marc Marquez siegt und holt in der WM weiter auf

Marc Marquez (Ducati) hat am Sonntag im Automotodrom Brno in Brünn den Motorrad-Grand-Prix von Tschechien 2026 in der Königsklasse MotoGP gewonnen und ist damit in der Punktewertung vom fünften auf den vierten Gesamtrang nach vorn gerückt.

Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) wurde von der Pole gestartet mit weniger als einer halben Sekunde Rückstand auf Sieger Marquez Zweiter. Den dritten Platz belegte Marquez' Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia, der am Samstag den Sprint für sich entschieden hatte.

Jorge Martin (Aprilia) kam nach zweimaliger Absolvierung der Long-Lap-Penalty auf P9 ins Ziel. Damit hat Martin im WM-Kampf sieben Punkte auf Aprilia-Teamkollege Marco Bezzecchi aufgeholt.

Bezzecchi wiederum war gar nicht am Start. Der WM-Spitzenreiter wurde am Samstagabend für den Grand Prix von Tschechien gesperrt. Grund war ein Vorfall, der sich im Sprint zugetragen hatte. Am Sonntag folgte seitens Bezzecchi eine Entschuldigung.

Marc Marquez aber hat am Tschechien-Wochenende mit P3 im Sprint und P1. im Grand Prix insgesamt 32 Punkte auf Bezzecchi aufgeholt. Am zurückliegenden Ungarn-Wochenende, wo Bezzecchi im Sprint Dritter wurde, hatte Marquez schon 30 Punkte auf den WM-Spitzenreiter gutgemacht.

"Es ist ein enorm wichtiger Sieg. Auf einer Strecken mit vielen Rechtskurven - genau darauf habe ich hingearbeitet. Und ihr wisst: Ich gebe niemals auf", so die ersten Worte von Marc Marquez, nachdem er seinen Vorjahressieg in Brünn eindrucksvoll wiederholt hat, obwohl er noch immer nicht wieder hundertrprozentig fit ist.

"In den letzten Runden habe ich sehr gelitten. Das Motorrad war da, aber ich selbst war körperlich völlig am Ende. Ich habe einfach versucht, mein Tempo zu halten. Ich sah, dass Ogura pushte, aber nicht genug, um mich einzuholen. Diese letzten sechs Runden waren die längsten der gesamten Saison, vielleicht nicht meiner Karriere, aber definitiv dieses Jahres. Als ich als Erster über die Ziellinie gefahren bin, war ich einfach überglücklich", so Marquez.

Ai Ogura gewinnt den Start von der Pole

Wie schon der Sprint am Samstag, so war in Brünn auch der Grand Prix am Sonntag ein Hitzerennen mit mehr als 30 Grad Celsius Außentemperatur. Diesmal standen 21 Runden auf dem Programm und diesmal ging nur einer das Risiko ein, mit einem weichen Hinterreifen zu starten: Honda-Werkspilot Joan Mir auf P11 der Startaufstellung.

Ai Ogura startete dank seiner ersten MotoGP-Pole zum zweiten Mal an diesem Wochenende von ganz vorn. Und im Gegensatz zum Sprint bog der Japaner im Grand Prix tatsächlich als Erster in die erste Kurve ein.

Aus der ersten Runde kam Ogura als Spitzenreiter zurück, gefolgt von den Ducati-Teamkollegen Francesco Bagnaia und Marc Marquez. Dahinter hatte sich Joan Mir im Verlauf der ersten Runde bis auf die siebte Stelle nach vorn gefahren. Aufgrund der zwei Long-Laps von Jorge Martin rückte Mir auf die sechste Position nach vorn. Am Ende wurde es für den Ex-Weltmeister mit der riskanten Reifenwahl sogar eine Top-5-Platzierung.

Jorge Martin nach zwei Long-Laps auf P9

Ganz vorne dauerte es nicht lange, bis Sprint-Sieger "Pecco" Bagnaia auch im Grand Prix die Führung übernahm. Teamkollege Marc Marquez fand ebenfalls früh einen Weg an Polesetter Ogura vorbei.

Jorge Martin, der von P9 gestartet war, absolvierte seine zwei Long-Laps gleich in den ersten Runden. Nachdem er beide Strafrunden hinter sich gebracht hatte, fuhr er zwischenzeitlich an der 13. Stelle. Von dort kam er im weiteren Verlauf des Rennens noch bis auf P9 nach vorn.

Vorne konnten sich die Ducati-Werkspiloten Bagnaia und Marquez nicht entscheidend von Verfolger Ogura absetzen. Marquez aber ließ sich auch von Bagnaia nicht abschütteln, sondern blieb ihm dicht auf den Fersen blieb. Am hinteren Ende der Top 5 fuhren Pedro Acosta (KTM), für den es das 50. MotoGP-Rennen war, und und Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), der aus der erste Reihe gestartet war.

Marc Marquez überholt Bagnaia und siegt knapp vor Ogura

Sechs Runden vor Schluss setzte Marquez einen Angriff auf Bagnaia, und der war erfolgreich. In Kurve 4 ging er innen an seinem Ducati-Teamkollegen vorbei und damit in Führung. Anschließend fuhr Marquez sofort einen Vorsprung heraus, den Bagnaia in den verbleibenden Runden nicht mehr aufholte. Im Gegenteil: Zwei Runden nach Marquez zog auch Ogura an Bagnaia vorbei und verdrängte den Sprint-Sieger auf die dritte Position.

Auch Ai Ogura gelang es in den letzten Runden nicht mehr, an Marc Marquez noch vorbeizukommen. Nach 21 Runden siegte Marquez mit 0,421 Sekunden Vorsprung und hatte damit seinen zweiten Grand-Prix-Sieg in Folge in der Tasche. Ogura wurde Zweiter, Bagnaia Dritter.

Für Ogura war es "ein wirklich schwieriges Rennen. Ich glaube, dass ich gegen Ende ein gutes Tempo hatte, aber Marc hatte noch etwas mehr in der Hinterhand. Wir werden weiterarbeiten und weiter versuchen, ihn herauszufordern. Insgesamt war dieses Wochenende deutlich besser als zuletzt. Darüber können wir sehr glücklich sein. Jetzt ist es Zeit, das zu genießen und zu feiern".

Und Bagnaia, der am Tschechien-Wochenende zweimal in die Top 3 gefahren ist, sagt: "Als ich geführt habe, fühlte ich mich eigentlich recht wohl. Wir konnten die Vibrationen im Vergleich zu gestern verringern, dafür hatte ich nun mehr Bewegung beziehungsweise 'Schwimmen' im Motorrad. Als Ai mich überholt hat, hatte ich große Probleme, ihm zu folgen. Ich musste Tempo herausnehmen. Trotzdem bin ich zufrieden. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht und müssen einfach so weitermachen."

Acosta rollt bei 50. MotoGP-Start aus - Vinales bei 200. MotoGP-Start 15.

Auf dem vierten Platz kam VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio ins Ziel und sorgte damit für drei Ducatis in den Top 4. Den fünften Platz holte sich tatsächlich Honda-Werkspilot Joan Mir mit dem weichen Hinterreifen. Pedro Acosta hingegen musste sein 50. MotoGP-Rennen eingangs der letzten Runde aufgeben. Seine Werks-KTM rollte an fünfter Stelle fahrend aus.

In der zweiten Hälfte der Top 10 kamen Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), Luca Marini (Honda), Jorge Martin und Enea Bastianini (Tech3-KTM) ins Ziel. Für Bastianinis Tech3-Teamkollege Maverick Vinales war es der 200. MotoGP-Start. Diesen hat der Spanier auf P15 mit einem WM-Punkt abgeschlossen.

Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha), der infolge einer Gridstrafe von ganz hinten (Startplatz 20) ins Rennen gehen musste, kam auf P14 hinter Diogo Moreira (LCR-Honda; 11.), Brad Binder (KTM; 12.) und Franco Morbidelli (VR46-Ducati; 13.) ins Ziel. Außerhalb der Punkteränge kamen zwei Routiniers ins Ziel: Jack Miller (Pramac-Yamaha) auf P16 und Cal Crutchlow (LCR-Honda) auf P17.

Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) hat seine dritte Nullnummer hintereinander geschrieben. Diesmal war ein früher Sturz in Kurve 8 der Grund. Auch Quartararos Yamaha-Teamkollege Alex Rins kam nicht ins Ziel. Er stellte seine M1 kurz vor Schluss an der Box ab.

Marco Bezzecchi reist mit acht Punkten Vorsprung nach Assen

An der Spitze der MotoGP-Fahrerwertung 2026 hat Marco Bezzecchi aufgrund seiner Rennsperre beim gleichzeitigen neunten Platz von Jorge Martin jetzt nur noch acht Punkte Vorsprung.

Fabio Di Giannantonio ist weiterhin WM-Dritter, hat jetzt aber nicht mehr Pedro Acosta, sondern Marc Marquez direkt hinter sich. Marquez liegt nach zuletzt zwei Grand-Prix-Siegen in Folge jetzt nur noch 40 Punkte hinter Tabellenführer Bezzecchi.

Weiter geht es direkt am kommenden Wochenende (27./28. Juni) mit dem Grand Prix der Niederlande in Assen. Im MotoGP-Kalender 2026 ist es Saisonstation 10 von 22. Im Anschluss an Assen folgt in der ersten Saisonhälfte noch der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring (11./12. Juli), bevor die Motorrad-WM in ihrer Sommerpause dann drei freie Wochenenden einlegt.