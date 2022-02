MotoGP-Chef Ezpeleta: Kontroversen wie beim F1-Finale will er nicht sehen

Audio-Player laden

Das Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi 2021 hat für viele Diskussionen gesorgt. Letztendlich hat der Automobilweltverband Konsequenzen gezogen. FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem hat nach einer Untersuchung der Vorgänge zwei neue Rennleiter und mehrere neue Maßnahmen vorgestellt.

Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta hat die Diskussionen rund um dieses Abu-Dhabi-Rennen ebenfalls verfolgt und vertritt gegenüber der 'Marca' eine klare Meinung: "Ich möchte in der MotoGP nie so ein Ende wie in der Formel 1 haben."

"Ich wünsche mir, dass zwei Fahrer im letzten Rennen um den WM-Titel kämpfen, aber so wie sich das alles entwickelt hat ... Ich bin nicht für oder gegen jemanden. Es war eine fantastische Weltmeisterschaft. Das ganze Jahr über wurde hart gekämpft."

Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Mercedes) hatten sich die ganze Saison über ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Sie waren vor dem entscheidenden Rennen punktgleich. Ein vermeintlich perfektes Ausgangszenario für den finalen Showdown.

"Aber am Ende gab es Kontroversen, was nie eine gute Sache ist", findet Ezpeleta. "Ich habe am liebsten eine Weltmeisterschaft, die - wenn möglich - bis zum Schluss hart umkämpft ist. Aber mir hat es nicht gefallen, dass es Zweifel gab und der Vizeweltmeister nicht mehr gesprochen hat."

"Von solchen Dingen träume ich nicht", sagt der Spanier und denkt an ein Beispiel der jüngeren MotoGP-Vergangenheit zurück. "Alle waren glücklich, weil es medial so einen großen Effekt hatte, aber von dem Durcheinander zwischen Rossi und Marquez 2015 habe ich nicht geträumt."

Das WM-Duell zwischen Verstappen und Hamilton hat der Formel 1 über das gesamte vergangene Jahr weltweit viel Aufmerksamkeit beschert. Hinter den Kulissen gibt es Kooperationen zwischen der Formel 1 und der MotoGP.

Die Weltverbände FIA und FIM arbeiten in Fragen der Sicherheit zusammen, vor allem bei der Streckensicherheit. Aber auch die Promoter Dorna und Liberty Media sind im Austausch. Deshalb glaubt Ezpeleta, dass eine starke Formel 1 auch für die MotoGP gut ist.

"Ja. Wir haben gemeinsame Interessen mit der Formel 1. Wir arbeiten gemeinsam, um Dinge zu verbessern, die uns beide betreffen. Bei anderen Aspekten versucht jeder sein Bestes zu geben. Ich denke, es ist gut für uns, wenn es der Formel 1 gut geht - und umgekehrt auch."

