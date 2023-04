MotoGP-Comeback für Jonas Folger: Ab Austin Ersatz für Pol Espargaro

Audio-Player laden

Jonas Folger steht vor seinem MotoGP-Comeback. Der Deutsche wird ab dem Grand Prix of the Americas den verletzten Pol Espargaro ersetzen, der nach einem schweren Sturz am Trainingsfreitag in Portimao vorerst ausfällt. Das hat das Tech3-GasGas-Team an diesem Freitag bekannt gegeben.

Für Folger, der erst für diese Saison als neuer KTM-Testfahrer verpflichtet wurde, ist es gewissermaßen eine Rückkehr in sein altes Team. Der 29-Jährige fuhr 2017 seine einzige MotoGP-Saison für das damalige Tech3-Yamaha-Team.

Seine Rückkehr in die Königsklasse verbindet er mit Genesungswünschen an Espargaro: "Zuallererst hoffe ich, dass es Pol gut geht und er so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt. Ich bin sicher, dass er die richtigen Leute um sich herum hat."

"Ich für meinen Teil freue mich darauf, wieder Rennen zu fahren und nach Texas zu kommen, um all die Jungs aus meinem alten Team zu sehen! Ich hoffe, wir können einen guten Job machen, und ich weiß, dass es eine große Herausforderung für mich sein wird, da die Tests gerade erst begonnen haben", sagt der Deutsche.

"Aber es wird eine großartige Gelegenheit sein, mich auf das Motorrad einzustellen und mehr über es zu lernen. Ich bin dankbar und blicke nun nach Texas."

Nicolas Goyon, Teammanager bei Tech3-GasGas ergänzt: "Es ist klar, dass Pol Zeit braucht, um sich vollständig zu erholen und unsere Gedanken sind immer noch bei ihm und wir sind ständig in Kontakt. Bis er wieder fit ist, ist Jonas durch seine Testarbeit und seine MotoGP-Erfahrung der perfekte Ersatzmann."

"Wir haben gute Erinnerungen an ihn und er testete mit uns in Sepang in der Vorsaison. Er ist ein toller Kerl und wir freuen uns, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen."

Wie lange Folger für Espargaro einspringen wird, ist unklar. Bei seinem Sturz erlitt der Spanier einen Wirbelbruch, einen Lungenquetschung und einen Kieferbruch. Die Ärzte gehen von einer Genesungszeit von eineinhalb bis zwei Monaten aus.

In Argentinien, wo die MotoGP an diesem Wochenende gastiert, gibt es keinen Ersatz. Rookie Augusto Fernandez ist Alleinkämpfer für das Tech3-GasGas-Team.

Mit Bildmaterial von GASGAS Factory Racing Tech3.