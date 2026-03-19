MotoGP-Comeback in Brasilien: Die Strecke in Goiania im Check

Der Grand Prix von Brasilien an diesem Wochenende markiert den ersten Besuch der MotoGP in dem südamerikanischen Land seit mehr als zwei Jahrzehnten. Das letzte Mal fuhr die Königsklasse im Jahr 2004 in Brasilien, als die mittlerweile abgerissene Rennstrecke Jacarepagua letztmals den Grand Prix von Rio de Janeiro austrug.

In den darauffolgenden Jahren unternahm die MotoGP mehrere Versuche, in das fünftgrößte Land der Welt zurückzukehren. Am nächsten kam sie diesem Ziel 2019, als eine Vereinbarung getroffen wurde, das Rennen auf einer komplett neuen Anlage in Rio auszutragen, die vollständig privat finanziert gebaut werden sollte.

Der Bau des geplanten Rio Motorparks sollte kurz darauf beginnen, mit dem Ziel, 2022 einen Grand Prix auszurichten. Das Projekt wurde jedoch ein Jahr vor dem geplanten Debüt abgesagt, und die Pläne für eine Rückkehr der MotoGP nach Brasilien wurden erneut auf Eis gelegt.

Das änderte sich vor rund 16 Monaten, als die MotoGP ihren bislang konkretesten Plan ankündigte, den Brasilien-GP wiederzubeleben. Mit Brazil Motorsport, demselben Unternehmen, das das jährliche Formel-1-Rennen in Sao Paulo organisiert, wurde eine Fünfjahresvereinbarung für ein Rennen auf dem Autodromo Internacional de Goiania - Ayrton Senna geschlossen.

In vielerlei Hinsicht schließt sich mit diesem Vertrag ein Kreis für die Strecke von Goiania, die von 1987 bis 1989 die ersten drei Ausgaben des Grand Prix von Brasilien ausrichtete. Organisatorische Probleme führten jedoch dazu, dass die Strecke 1990 aus dem Kalender gestrichen wurde, während ein einmaliges Rennen in Interlagos im Jahr 1992 bei den Fahrern auf wenig Zuspruch stieß.

Erst 1995 wurde Brasilien zu einem festen Bestandteil des WM-Kalenders, als das Autodromo Internacional Nelson Piquet begann, den Grand Prix von Rio de Janeiro auszurichten. Mit Ausnahme von 1998 wurde das Rennen anschließend ein Jahrzehnt lang bis 2004 ausgetragen.

Für das folgende Jahr und die Zeit danach konnte kein neuer Vertrag abgeschlossen werden. Die Strecke wurde schließlich abgerissen, um Platz für neue Wettkampfstätten der Olympischen Spiele 2016 zu schaffen.

Die bisherigen Sieger in Brasilien

1987: Goiania - Wayne Gardner (Honda)

1988: Goiania - Eddie Lawson (Yamaha)

1989: Goiania - Kevin Schwantz (Suzuki)

1992: Interlagos - Wayne Rainey (Yamaha)

1995: Jacarepagua - Luca Cadalora (Yamaha)

1996: Jacarepagua - Mick Doohan (Honda)

1997: Jacarepagua - Mick Doohan (Honda)

1999: Jacarepagua - Norifume Abe (Yamaha)

2000: Jacarepagua - Valentino Rossi (Honda)

2001: Jacarepagua - Valentino Rossi (Honda)

2002: Jacarepagua - Valentino Rossi (Honda)

2003: Jacarepagua - Valentino Rossi (Honda)

2004: Jacarepagua - Makoto Tamada (Honda)

Modernisierung in Millionenhöhe

Um sicherzustellen, dass der Goiania Circuit die strengen Standards der FIM für die MotoGP erfüllt, investierten die Organisatoren 55 Millionen brasilianische Real (umgerechnet rund neun Millionen Euro), um die Anlage zu modernisieren.

Die gesamte Strecke wurde neu asphaltiert, außerdem wurden Boxengaragen, das Fahrerlager und das Medical Center modernisiert. Zudem wurde ein neuer Kontrollturm errichtet, um die Anforderungen internationaler Wettbewerbe zu erfüllen.

Der brasilianische Motorsportverband (CBM) erteilte eine nationale Homologation, nachdem die Strecke Anfang des Monats eine große nationale Veranstaltung ausgerichtet hatte. Die endgültige Freigabe durch die FIM gilt als Formsache.

Das Champions-Challenge-Wochenende bot den Organisatoren außerdem die Gelegenheit, die neue Rennleitung und das elektronische System zu testen, die Berichten zufolge ohne Probleme funktionierten.

Streckencharakteristik

Die Strecke von Goiania liegt im Bundesstaat Goias, ist 3,835 Kilometer lang und weist nur 14 Kurven auf. Damit ist sie die zweitkürzeste Strecke im Kalender. Nur der Sachsenring in Deutschland ist mit 3,671 Kilometern noch kürzer.

Doch während der Sachsenring gegen den Uhrzeigersinn befahren wird, hat Goiania neun Rechts- und fünf Linkskurven. Das hat einige dazu veranlasst, sie als "Anti-Marquez"-Strecke zu bezeichnen, weil Weltmeister Marc Marquez Linkskurven bevorzugt.

Der Streckenabschnitt von Kurve 11 bis Kurve 4 besteht ausschließlich aus Rechtskurven. Das bedeutet, dass beim Anbremsen von Kurve 5 die linke Reifenseite komplett kalt sein wird, was eine potenziell gefährliche Situation darstellt.

Heimvorteil

Die Rückkehr Brasiliens in den MotoGP-Kalender fällt mit dem Aufstieg von LCR-Honda-Neuzugang Diogo Moreira zusammen, der als erster Fahrer seit Alex Barros in der Königsklasse wieder sein Land vertritt. Barros beendete seine Karriere nach der Saison 2007 mit sieben Siegen.

Moreira legte beim Saisonauftakt in Thailand einen vielversprechenden Start in seine MotoGP-Karriere hin, qualifizierte sich als 15. - nur einen Platz hinter Werks-Honda-Fahrer Luca Marini - und holte mit Rang 13 seine ersten WM-Punkte.

Auch VR46-Fahrer Franco Morbidelli hat brasilianische Wurzeln. Der 31-Jährige wurde in Rom als Sohn der Brasilianerin Cristina und des Italieners Livio geboren.

Diogo Moreira ist der neue Hoffnungsträger der brasilianischen Fans Foto: Getty Images AsiaPac

Moreira, Morbidelli und Marini absolvierten im März vergangenen Jahres Demorunden auf dem Goiania Circuit, als sie zwischen den Rennwochenenden in Argentinien und in den USA einen kurzen Besuch in Brasilien machten.

Beim Brasilien-GP wird ein komplettes Feld mit 22 Fahrern erwartet. Gresini-Pilot Fermin Aldeguer soll - vorbehaltlich der medizinischen Freigabe - nach seiner Trainingsverletzung im Januar zurückkehren, wegen der er den Saisonauftakt in Thailand verpasst hatte.

KTM-Pilot Pedro Acosta geht als WM-Führender ins Wochenende, nachdem er in Buriram mit einem Sieg im Sprint und Platz zwei im Grand Prix eindrucksvoll in die Saison gestartet ist. In der Gesamtwertung dicht hinter ihm liegt Thailand-Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia), während Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) WM-Dritter ist.

Bemerkenswert ist, dass sich kein Ducati-Fahrer unter den ersten sechs der Gesamtwertung befindet. Aprilia und KTM besetzen derzeit die meisten Spitzenpositionen. Bester Ducati-Pilot ist Fabio di Giannantonio (VR46) auf Rang sieben, während Marc Marquez nur Achter ist, nachdem er in Buriram im Kampf um einen Podestplatz mit Reifenschaden ausgeschieden ist.