MotoGP-Deal 2020 fix: Honda verpflichtet Alex Marquez als Lorenzo-Nachfolger

Die Sensation ist perfekt: Moto2-Weltmeister Alex Marquez wird in die MotoGP aufsteigen und Jorge Lorenzo bei Repsol-Honda ersetzen. Das bestätigte das Team in einem offiziellen Statement. Es gab dem jüngeren der beiden Marquez-Brüder den Vorzug gegenüber Johann Zarco, der ebenfalls als heißer Kandidat galt.

Am Ende fiel die Entscheidung dann aber doch auf den Rookie. Er hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet und wird sich die Honda-Box in der MotoGP-Saison 2020 mit seinem Bruder Marc Marquez teilen. Der Werksplatz war vakant geworden, nachdem Lorenzo am vergangenen Donnerstag in Valencia seinen Rücktritt erklärt hatte.

Eigentlich stand Alex Marquez bereits für ein weiteres Moto2-Jahr bei Marc-VDS unter Vertrag. Es wäre sein sechstes Jahr mit dem Team in der mittleren WM-Klasse gewesen. Beim Großen Preis von Malaysia vor zwei Wochen feierten sie gemeinsam den WM-Titel. 2014 wurde Marquez bereits in der Moto3 Weltmeister.

Fotostrecke Liste MotoGP-Weltmeister 2019 Marc Marquez, und Moto2-Weltmeister 2019 Alex Marquez 1 / 5 Foto: MotoGP Motorrad-Weltmeister 2019: Marc Marquez (MotoGP), Alex Marquez (Moto2), Lorenzo Dalla Porta (Moto3) 2 / 5 Foto: MotoGP Alex Marquez 3 / 5 Foto: Germán Garcia Casanova Moto2-Weltmeister 2019: Alex Marquez, Marc VDS Racing, mit Marc Marquez 4 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Moto2-Weltmeister 2019: Alex Marquez, Marc VDS Racing 5 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Nun wartet auf den 23-Jährigen in der Königsklasse die nächste große Herausforderung. Wie sein Bruder Marc 2013 wird auch er seine erste MotoGP-Saison bereits in einem Werksteam bestreiten. Schon diese Woche soll er die Honda RC213V in Valencia testen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich zwei Brüder eine Box teilen.

