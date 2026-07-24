MotoGP-Experte sicher: Bagnaia will es "Ducati und Marquez heimzahlen"

Francesco Bagnaia hat seine Zukunft entschieden: Ab 2027 will der zweifache MotoGP-Weltmeister mit Aprilia eine neue Ära beginnen. Nach Ansicht von Carlo Pernat steckt hinter dem Wechsel des Italieners jedoch deutlich mehr als nur die Suche nach einer neuen Herausforderung in der Königsklasse.

Der Fahreragent glaubt, dass Bagnaia mit dem Schritt zu Aprilia vor allem eines beweisen will: dass er auch ohne Ducati und gegen Marc Marquez noch Weltmeister werden kann.

Nach seiner Darstellung in einem Interview mit Angelo Daniele auf dessen YouTube-Kanal war Bagnaia alles andere als begeistert, als Ducati die Verpflichtung von Marc Marquez für die Saison 2025 bekannt gab und er ins Werksteam aufstieg.

Öffentlich hatte Bagnaia stets betont, dass er einer Ankunft des Spaniers offen gegenüberstand und keine Probleme mit einem gemeinsamen Team gehabt habe. Doch hinter den Kulissen soll seine Reaktion deutlich anders ausgefallen sein.

"Ich erinnere mich, wir waren in Mugello, und Gigi [Dall'Igna] sagte mir, dass es nicht Jorge Martin, sondern Marquez wird", sagt Pernat und verrät: "Ich war dort mit Bagnaia und Bastianini. Bagnaia, mein Gott, war höllisch wütend."

Die Entscheidung war damals eines der größten Themen des Transfermarktes. Viele Beobachter hatten erwartet, dass Jorge Martin nach seinen starken Leistungen bei Pramac die Nachfolge als Bagnaia-Teamkollege antreten würde. Stattdessen entschied sich Ducati für Marquez, einen Fahrer mit acht WM-Titeln, enormer Strahlkraft und der Fähigkeit, ein gesamtes Projekt auf sich auszurichten.

Pernat: "Ducati begann, sich um Marquez zu drehen"

Nach Ansicht von Pernat lag genau darin eines der Probleme für Bagnaia. Der Italiener habe Ducati nach langer Durststrecke wieder einen Weltmeistertitel eingebracht, und das zweimal in Folge. Trotzdem habe er möglicherweise das Gefühl bekommen, dass sich die Aufmerksamkeit des Teams zunehmend auf Marquez verlagerte.

"Ich denke, sein Niedergang begann damit, dass er gesehen hat, wie Ducati anfing, sich um den Spanier zu drehen und nicht mehr um ihn", so Pernat. Für den Agenten war Bagnaia lange Zeit der zentrale Mann bei Ducati, der das Projekt sportlich trug.

Dass ein Fahrer eine solche Situation nicht öffentlich kritisiert, überrascht Pernat allerdings nicht. Im Motorsport sei es üblich, nach außen Professionalität zu zeigen. Als Beispiel verweist er auf Valentino Rossi, der erst Jahre später offen darüber sprach, wie unzufrieden er 2008 mit Yamahas Entscheidung gewesen sei, den damaligen Rookie Jorge Lorenzo als seinen Teamkollegen zu verpflichten.

Aprilia statt Yamaha: Bagnaia setzt auf den sportlichen Angriff

Pernat lobt deshalb besonders Bagnaia Entscheidung, für 2027 nicht den vermeintlich lukrativeren Weg zu Yamaha zu wählen, sondern sich für Aprilia zu entscheiden. Ursprünglich galt Yamaha als möglicher neuer Arbeitgeber des Italieners, nachdem Ducati Pedro Acosta als zukünftigen Partner von Marquez im Blick hatte.

Für Pernat zeigt die Wahl von Aprilia den Ehrgeiz des scheidenden Ducati-Fahrers. "Ich möchte Bagnaia dafür Anerkennung geben, inmitten dieses Chaos voller Fahrer, die falsche Entscheidungen getroffen haben", erklärt der erfahrene Manager.

Dabei unterscheidet der Italiener zwischen zwei Kategorien von Fahrern: "Es gibt diejenigen, die gewinnen wollen, und diejenigen, die wegen des Geldes gehen."

Besonders beeindruckt habe ihn, dass Bagnaia ein deutlich höheres Angebot von Yamaha ausgeschlagen habe. Pernat behauptet: "Sie boten ihm fünfeinhalb Millionen. Er lehnte ab und ging zu Aprilia. Dort bekam er vielleicht die Hälfte, plus Boni. Das verdient Respekt." Damit gehe eine klare Botschaft einher.

Bagnaia habe sich bewusst für ein Projekt entschieden, mit dem er sportlich zurückschlagen kann. "Er hat ein Siegermotorrad gewählt, um zu gewinnen. Um es Ducati und Marquez heimzuzahlen, das ist doch klar", sagt Pernat. Denn für ihn steht fest: "Wenn er zu Yamaha gegangen wäre, hätte er nichts erreicht."

Ein persönlicher Kampf gegen Marquez und Ducati?

Ob Bagnaia den Wechsel tatsächlich als persönliche Abrechnung versteht, bleibt natürlich Spekulation. Klar ist aber: Der Italiener verlässt Ducati nach einer außergewöhnlich erfolgreichen Zeit sowie zwei eher schwierigen Jahren. Bei Aprilia soll er gemeinsam mit Marco Bezzecchi ein italienisches Werksteam anführen.

Pernat sieht in ihm einen Fahrer, der noch nicht bereit ist, seinen Platz an der Spitze kampflos abzugeben. Sollte Aprilia mit den neuen technischen Regeln ab der kommenden Saison den nächsten Schritt machen, könnte Bagnaia die perfekte Gelegenheit bekommen, Ducati und Marquez direkt herauszufordern.