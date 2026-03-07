MotoGP-Fahrermarkt: Thailand-GP lässt Zweifel an 2027er-Deals aufkommen

"Das Problem daran, so früh zu unterschreiben, ist, dass man es später bereuen kann", sagte Joan Mir Anfang Februar, noch vor Beginn der Vorsaison, als der Fahrermarkt für die MotoGP-Saison 2027 bereits auf Hochtouren lief.

Der Honda-Pilot konnte das erste Rennen der Saison in Buriram wegen eines Problems mit dem Hinterreifen zwar nicht beenden, aber dennoch feststellen, dass Honda seine Hausaufgaben gemacht hat und dass ein Verbleib unter der Regie des Werks aus Tokio eine sehr gute Option für die Zukunft sein kann.

Mit Sicherheit ist Mir nicht der Einzige, der nach diesem ersten Rennwochenende Schlussfolgerungen gezogen hat - einem Grand Prix, bei dem Aprilia bestätigt hat, dass sie ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad haben und zumindest in bestimmten Szenarien dem bisherigen Dominator Ducati Paroli bieten können.

Auch KTM kann in den Händen von Pedro Acosta ein siegfähigeres Motorrad sein, als man vielleicht gedacht hätte. Währenddessen scheinen sich die Japaner in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen: Honda nach oben, Yamaha nach unten.

All das hat sicherlich Einfluss auf die Gedanken derjenigen gehabt, deren mittelfristige Zukunft bereits geregelt wurde, bevor das erste Wochenende neue Erkenntnisse lieferte.

Welche Fahrer 2027 wohin wechseln werden

Bislang hat nur Aprilia die Vertragsverlängerung von Marco Bezzecchi bis 2027 und 2028 offiziell bestätigt. Ein mehrjähriger Vertrag, der absolut erwartet wurde. Für den Italiener gab es keinen Zweifel daran, dass ein Verbleib in Noale die beste Option ist, und die Leistung des Motorrads an diesem Wochenende - inklusive Poleposition und Sieg - bestätigt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat.

Darüber hinaus hat keiner der anderen Topfahrer seine Zukunft ab 2027 offiziell bekannt gegeben. Als sicher gilt jedoch, dass Marc Marquez für zwei Jahre bei Ducati verlängert und sich Francesco Bagnaia für einen Wechsel zu Aprilia entschlossen hat.

Pedro Acosta soll ihn als Werksfahrer bei Ducati ersetzen, wärhend Jorge Martin mit Yamaha fahren wird und Fabio Quartararo zu Honda geht. Außerdem wird Maverick Vinales ins offizielle KTM-Team aufrücken und dort ein Duo mit Alex Marquez bilden.

Auch wenn noch eine ganze Saison vor uns liegt und 2027 ein neues technisches Reglement in Kraft treten wird, das die Kräfteverhältnisse durcheinanderwirbeln kann, könnte das Wochenende in Thailand Hinweise darauf geben, wer mit seinen Zukunftsentscheidungen richtig lag, und wer jetzt vielleicht ein mulmiges Gefühl hat.

Sorge bei Marc Marquez, Erleichterung bei Bagnaia

Buriram ist eine besondere Strecke - wegen ihrer harten Bremszonen und der extremen Hitze. Deshalb entschied sich Michelin für eine widerstandsfähigere Reifenstruktur, die berühmte harte Karkasse, mit der Aprilia besser zurechtkommt als die Konkurrenz. Bei Marc Marquez platzte nach einem Schlag auf die Felge ein Reifen, was ihn um ein mögliches Podium brachte, das er selbst als realistisch einschätzte.

Die Eindrücke des Wochenendes mit den Ducati-Bikes waren jedoch insgesamt nicht gut, ebenso wenig die Körpersprache der Protagonisten. Zum ersten Mal seit Jahren sah man Sportdirektor Gigi Dall'Igna mit einem orientierungslosen Blick.

Auch Marquez wirkte in der Box besorgt. Und die übrigen Ducati-Fahrer Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio und vor allem Bagnaia hatten ebenfalls keine Antworten.

"Es ist klar, dass Ducati einen Schritt zurück gemacht hat und Aprilia einen nach vorne", beschrieb Bagnaia das aktuelle Kräfteverhältnis. Dass er selbst im nächsten Jahr nach Noale wechseln wird, dürfte sicherlich für eine gewisse Erleichterung sorgen.

Für Marquez gilt das nicht unbedingt. Der Spanier macht keine Angaben zu seinem körperlichen Zustand, doch es ist offensichtlich, dass er sich noch in einer Erholungsphase befindet und dass das Motorrad, das Ducati ihm in Thailand zur Verfügung stellte, es ihm nicht erlaubte, mit Bezzecchi um die Spitze zu kämpfen.

Auch gegen Acosta tat er sich schwer. Ist der KTM-Pilot besorgt? Wohl kaum. Der Spanier hat gezeigt, dass er mit fast jedem Motorrad schnell sein kann - und wenn die Ducati von 2027 konkurrenzfähig ist, wird er alles aus ihr herausholen.

Ist Marquez besorgt? Möglich. Wenn er 2027 zwar körperlich bei hundert Prozent ist, das aber nicht reicht, um seine beste Form zu zeigen, könnte es schwierig werden. Vor ihm fährt mit Bezzecchi dann womöglich die beste Aprilia, und neben ihm ein hungriger Hai wie Acosta. Dann könnten sich die zwei Jahre Vertrag ziemlich lang anfühlen - erst recht für jemanden, der gerade erst 33 Jahre alt geworden ist.

Sicher nicht besorgt ist hingegen Bagnaia, der Anfang Februar noch kurz davor stand, sich Yamaha anzuschließen, dann aber eine plötzliche Kehrtwende machte und nun direkt in die Aprilia-Box wechseln wird, wo man ihn mit offenen Armen erwartet.

Quartararo blickt auf Honda, Alex Marquez zu KTM

Quartararo war zusammen mit seinen Yamaha-Markenkollegen wohl der frustrierteste Fahrer des Thailand-Wochenendes. Doch für den Weltmeister von 2021 ist die Entwicklung bei Honda und die offensichtlich gute Arbeit von HRC eine enorme Erleichterung, denn seine frühe Entscheidung zum Wechsel war nicht ohne Risiko.

Für ihn wird sich diese Saison wahrscheinlich endlos anfühlen, doch zumindest weiß er, dass ein Motorrad auf ihn wartet, das in seinen Händen wieder Erfolge anpeilen kann.

Fabio Quartararo erlebte mit der neuen V4-Yamaha ein Wochenende zum Vergessen Foto: Getty Images AsiaPac

Ein weiterer, der die Konkurrenz in Buriram genau im Auge behielt, war Alex Marquez. Er hat einen Vertrag unterschrieben, um 2027 mit KTM zu fahren, und litt beim Auftakt selbst deutlich mehr als erwartet mit der Ducati GP26 von Gresini.

Beim gleichen Grand Prix im vergangenen Jahr verließ der amtierende Vizeweltmeister die Strecke mit zwei Podestplätzen, 29 Punkten und auf Rang zwei der Gesamtwertung. An diesem Sonntag beendete er das Wochenende mit einem Sturz, ohne Punkte und entsprechend weit hinten in der Meisterschaftstabelle.

Sicherlich hat Marquez das starke Rennen von Acosta auf der RC16 mit einiger Erleichterung wahrgenommen, auch wenn die Probleme der anderen KTM-Fahrer - insbesondere von Vinales - beim Fahrer aus Cervera durchaus für Unruhe sorgen dürften.

Neben Marquez wird das Werksteam des österreichischen Herstellers im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich von Vinales komplettiert werden, der in Thailand ein wahres Martyrium erlebte. Und es bleibt abzuwarten, wie er daraus hervorgeht.

Verlässt Martin wieder das beste Motorrad?

Vor anderthalb Jahren schloss Ducati für Jorge Martin die Tür zum Werksteam, um Marc Marquez zu verpflichten. Der Madrilene hatte jedoch die Möglichkeit, bei Pramac mit demselben Motorrad wie Marquez zu bleiben. Martin lehnte ab und wechselte zu Aprilia - zu einem Zeitpunkt, als das noch einen klaren Rückschritt bedeutete. Deshalb wollte Martin auch wenige Monate später dort auch schon wieder weg.

In diesem Jahr, noch vor der Teampräsentation und bevor er überhaupt auf das Motorrad gestiegen war, verpflichtete sich Martin bereits für 2027 bei Yamaha. Angesichts dessen, was man in Buriram gesehen hat, wirkt dieser Schritt erneut wie ein sportlicher Rückschritt, da die Aprilia derzeit deutlich stärker ist als die M1.

Wir werden wohl nie erfahren, ob Aprilia dem Spanier tatsächlich eine Vertragsverlängerung angeboten hat, wie man beim italienischen Hersteller behauptet. Doch nach dem Wochenende in Thailand dürfte der Champion von 2024 sicherlich zweifeln, ob der Wechsel zu Yamaha wirklich das Beste für seine Karriere ist.