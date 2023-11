MotoGP-Finale 2023 Valencia: Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream

Exakt acht Monate nach dem Auftakt geht die Saison 2023 der Motorrad-Weltmeisterschaft am Wochenende mit der 20. Saisonstation zu Ende. Austragungsort ist wie so oft in der Vergangenheit der Circuit Ricardo Tormo, der in Spanien rund 25 Kilometer westlich von Valencia gelegen ist.

Die Königsklasse MotoGP ist die einzige der drei WM-Klassen, in der die Titelentscheidung noch aussteht. Ducati-Werkspilot Francesco "Pecco" Bagnaia kommt mit 21 Punkten Vorsprung auf Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin nach Valencia. Das heißt, dass der WM-Spitzenreiter schon im Sprint am Samstag einen Matchball zum Titelgewinn hat.

Jorge Martin, für den Valencia eines von drei Heimrennen im Kalender ist, wird natürlich bemüht sein, die WM-Entscheidung bis zum Grand Prix am Sonntag offenzuhalten. Dafür darf der Spanier im Sprint am Samstag maximal drei weitere Punkte auf Bagnaia verlieren. Im Umkehrschluss bedeutet das: Holt Bagnaia im Sprint vier Punkte mehr als Martin, dann stellt der Italiener die erfolgreiche Titelverteidigung schon am Samstag sicher.

Die Statistiken aus dem bisherigen Saisonverlauf deuten darauf hin, dass die WM-Entscheidung erst am Sonntag fällt. Denn von den 18 bisherigen Sprints (am Australien-Wochenende gab es keinen) hat Martin nicht weniger als acht gewonnen. Bagnaia belegte an den Samstagen viermal den ersten Platz. An den Sonntagen hingegen triumphierte Bagnaia sechsmal, Martin viermal.

Anderer Zeitplan für Sonntag - Comeback von Alex Rins

Erwähnt sei noch, dass am Sonntag in Valencia alle Sessions eine Stunde später beginnen als es bei Europa-Events normalerweise der Fall ist. Grund ist, dass man eine direkte Überschneidung des MotoGP-Saisonfinales mit dem Formel-1-Saisonfinale vermeiden möchte. Das Formel-1-Rennen in Abu Dhabi wird um 14:00 Uhr MEZ gestartet, das MotoGP-Rennen in Valencia um 15:00 Uhr MEZ.

Alex Rins kehrt für das Saisonfinale noch einmal zu LCR-Honda zurück. Verletzungsbedingt hat der Spanier zehn Rennwochenenden dieser Saison komplett verpasst. Am Valencia-Wochenende gibt er seinen Ausstand im LCR-Team. Schon am Dienstag ist für Rins anlässlich des Valencia-Tests das Debüt im Yamaha-Werksteam geplant.

Alex Rins fährt vor dem Wechsel zu Yamaha noch einmal für LCR-Honda Foto: Motorsport Images

Trotz Rins' Comeback steht eines fest: Die MotoGP-Saison 2023 geht zu Ende, ohne dass ein einziges Rennwochenende von allen 22 Stammfahrern bestritten wurde beziehungsweise wird. Denn für Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) ist die Saison seit der Verletzung vom Katar-Samstag vorzeitig beendet. Der Portugiese wird in Valencia von Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori vertreten.

Auch in diesem Jahr können die Rennen der Motorrad-WM mit ihrer Königsklasse MotoGP im Fernsehen und im Internetstream verfolgt werden. Nachfolgend finden Sie die Übertragungszeiten und die verschiedenen Möglichkeiten, MotoGP in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu verfolgen.

Außerdem halten wir Sie ab dem 1. Training bis zum letzten Rennen am Sonntag in unserem MotoGP-Liveticker mit den wichtigsten Infos auf dem Laufenden.

Der Zeitplan für MotoGP in Valencia

Freitag, 24. November

09:00-09:35 Uhr: Moto3 Training 1

09:50-10:30 Uhr: Moto2 Training 1

10:45-11:30 Uhr: MotoGP Freies Training 1

13:15-13:50 Uhr: Moto3 Training 2

14:05-14:45 Uhr: Moto2 Training 2

15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training

Samstag, 25. November

08:40-09:10 Uhr: Moto3 Training 3

09:25-09:55 Uhr: Moto2 Training 3

10:10-10:40 Uhr: MotoGP Freies Training 2

10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1

11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2

12:50-13:05 Uhr: Moto3 Q1

13:15-13:30 Uhr: Moto3 Q2

13:45-14:00 Uhr: Moto2 Q1

14:10-14:25 Uhr: Moto2 Q2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint (13 Runden)

Sonntag, 26. November

10:40-10:50 Uhr: MotoGP Warm-up

11:00 Uhr: Fahrerparade

12:00 Uhr: Moto3 Rennen (20 Runden)

13:15 Uhr: Moto2 Rennen (22 Runden)

15:00 Uhr: MotoGP Rennen (27 Runden)

ServusTV überträgt in Deutschland und Österreich live im TV

Auch in der Saison 2023 ist die Motorrad-WM in Deutschland und Österreich bei ServusTV im Free-TV zu sehen. An allen 21 Rennwochenenden beginnt die Übertragung am Samstag mit den Qualifyings aller drei Klassen und dem anschließenden MotoGP-Sprint. Am Sonntag werden die Rennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP live im Fernsehen gezeigt.

Übertragungszeiten ServusTV Deutschland/Österreich

Samstag, 25. November

10:40 Uhr: Vorbericht

10:50 Uhr: MotoGP Qualifying

11:35 Uhr: Analyse

12:40 Uhr: Vorbericht

12:50 Uhr: Moto3 Qualifying

13:45 Uhr: Moto2 Qualifying

14:30 Uhr: Zwischenbericht

15:00 Uhr: MotoGP Sprint

15:25 Uhr: Analyse

Sonntag, 26. November

11:20 Uhr: Moto3 Vorbericht

12:00 Uhr: Moto3 Rennen

13:00 Uhr: Moto2 Vorbericht

14:15 Uhr: Moto2 Rennen

15:15 Uhr: MotoGP Vorbericht

15:00 Uhr: MotoGP Rennen

15:45 Uhr: Analyse

ServusTV bietet auch Livestream im Internet

Auf der Website von ServusTV (und den entsprechenden Apps von ServusTV On) können in Deutschland die deutschsprachigen Übertragungen der Qualifyings und des Sprints am Samstag sowie der Rennen am Sonntag im Livestream abgerufen werden.

Das ist auch für Zuschauer in Österreich möglich. Außerdem können Nutzer mit einer österreichischen IP-Adresse den englischsprachigen Stream von MotoGP-Promoter Dorna Sports kostenlos auf der Webseite von ServusTV beziehungsweise den Apps von ServusTV On abrufen. Dieser ist vom 1. Training am Freitag bis zum letzten Rennen am Sonntag verfügbar.

SRF überträgt MotoGP in der Schweiz

In der Schweiz werden die Rennen der Königsklasse auch in der Saison 2023 vom SRF gezeigt. In der Regel gibt es die Live-Übertragungen auf dem Kanal SRF zwei. Einige Rennen werden im Livestream von SRF Sport gezeigt.

Übertragungszeiten SRF

Samstag, 25. November

14:50 Uhr: MotoGP Sprint auf SRF zwei

Sonntag, 26. November

14:50 Uhr: MotoGP Rennen auf Play SRF

17:20 Uhr: MotoGP Rennen auf SRF zwei (Aufzeichnung)

Kostenpflichtiger Stream von Dorna Sports

MotoGP-Promoter Dorna Sports bietet ein kostenpflichtiges Video- und Livestream-Angebot. Mit dem VideoPass können alle Sessions live oder On-Demand gestreamt werden. Für die komplette Saison kostet dieses englischsprachige Abonnement 139,99 Euro.

Mit Motorsport.com auf dem Laufenden bleiben

Wie gewohnt begleitet auch Motorsport.com alle MotoGP-Rennwochenenden mit Trainings- und Rennberichten. Ab dem 1. Training am Freitag halten wir Sie in unserem Liveticker mit allen wichtigen Infos von der Strecke auf dem Laufenden. Wir versorgen Sie täglich mit allen wichtigen Reaktionen und Hintergrundberichten. Alle News und Ergebnisse können auch in unserer App abgerufen werden, die es kostenlos für Android und iOS gibt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.