MotoGP FT1 Aragon: Marc Marquez mit erster Bestzeit, Bagnaia nur Vorletzter

Marc Marquez ist mit einer Bestzeit in das MotoGP-Wochenende von Aragon gestartet. Der Gresini-Ducati-Pilot toppte das erste Freie Training mit einer Zeit von 1:48.289 Minuten und war 0,483 Sekunden schneller als Jorge Martin (Pramac-Ducati) auf Platz zwei. Pedro Acosta (Tech3-GasGas) wurde Dritter.

Die MotoGP rückte auf der neu asphaltierten Strecke nahe Alcaniz erstmals seit 2022 aus, als der Grand Prix von Aragonien zum vorerst letzten Mal stattfand. Das Feld tastete sich entsprechend behutsam an das Limit heran.

Bei der Reifenwahl entschieden sich im ersten Outing alle für den weichen Vorder- und Medium-Hinterreifen. Der Asphalt hatte am frühen Vormittag bereits 36 Grad Celsius.

Mit der Rückkehr von Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), der nach seinem Trainingssturz in Assen aufgrund einer ausgekugelten Schulter pausieren musste, waren alle Stammfahrer vertreten. Wildcard-Starter gibt es diesmal nicht.

Nach dem ersten Run führte Marc Marquez das Klassement mit einer Zeit von 1:48.383 Minuten vor Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) und Jack Miller (KTM) an. Angesichts seiner bisherigen Erfolgsbilanz in Aragon macht sich Marquez an diesem Wochenende Hoffnungen, im Kampf um den Sieg mitreden zu können.

Im weiteren Trainingsverlauf steigerte sich der Spanier um knapp eine Zehntelsekunde und behauptete die Führung damit vor Martin und Acosta. Brad Binder (KTM) reihte sich als Vierter ein, Di Giannantonio komplettierte die Top 5. Alex Marquez (Gresini-Ducati) wurde Sechster, dahinter folgten Oliveira und Miller.

Nicht viel ging am Freitagvormittag bei den Werksducatis: Francesco Bagnaia und Enea Bastianini waren mehrfach neben der Strecke zu sehen, weil sie ihre Bremspunkte verpassten, und kehrten Kopf schüttelnd an die Box zurück.

Bastianini konnte sich in der Schlussphase immerhin noch auf Rang neun steigern, Bagnaia kam nicht über den 21. und damit vorletzten Platz hinaus. Er ließ allein Aleix Espargaro (Aprilia) hinter sich, der an diesem Vormittag ebenfalls kein Gefühl für die Strecke aufbauen konnte und viel Zeit an der Box verbrachte.

Als bester Honda-Pilot beendete Joan Mir das Training als 13. mit einem Rückstand von 1,276 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Alex Rins belegte direkt dahinter Rang 14.

Sein Teamkollege Fabio Quartararo landete auf Rang 18. Yamaha ist an diesem Wochenende mit einem überarbeiteten Aerodynamik-Paket unterwegs, das frisch homologiert wurde. Honda wird erst nächste Woche in Misano neue Teile bringen.