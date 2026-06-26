MotoGP FT1 Assen 2026: Bezzecchi Schnellster, Marc Marquez mit Sturz
Aprilia und Ducati im Spitzenfeld: Bezzecchi ist im ersten Assen-Training einen Tick schneller als Bagnaia - Marc Marquez stürzt in der berühmten Schikane
Marco Bezzecchi setzte sich im ersten Assen-Training an die Spitze
Foto: Gold Gold
Marco Bezzecchi (Aprilia) meldete sich im ersten Freien Training für die Dutch TT in Assen mit der Bestzeit zurück. Aprilia und Ducati bildeten das Spitzenfeld. Die Zeitabstände waren im Feld sehr eng.
Auch in den Niederlanden ist die Hitzewelle angekommen. Im Vormittagstraining wurden bereits rund 30 Grad Celsius Lufttemperatur gemessen. Nicht optimal begann das Wochenende für Francesco Bagnaia.
Nach einer langsamen Aufwärmrunde brachte er seine Ducati zurück an die Box. Bagnaia kehrte aber bald wieder auf die Strecke zurück. Größere Probleme gab es bei der Yamaha von Alex Rins, der lange in der Box warten musste.
Fabio Di Giannantonio (VR46) und Alex Marquez (Gresini) fuhren erstmals die neue Ducati-Aerodynamik im Heck. Alle Fahrer arbeiteten mit dem Medium-Hinterreifen, vorne kamen Soft und Medium zum Einsatz.
Bei Halbzeit des Trainings setzten sich die beiden Aprilia-Fahrer Jorge Martin und Bezzecchi an die Spitze des Klassements. Nachdem Aprilia zuletzt viele WM-Punkte verloren hatte, ist Assen ein sehr wichtiges Wochenende.
20 Minuten vor Trainingsende stürzte Marc Marquez in der Geert-Timmer-Schikane. Dem Vorjahressieger war das Vorderrad eingeklappt. Schließlich konnte er die beschädigte Ducati zurück an die Box fahren.
Gleichzeitig gab es im ersten Sektor gelbe Flaggen. Die Wiederholung zeigte, dass dort Rookie Diogo Moreira (LCR-Honda) in Kurve 4 gestürzt war. Auch ihm passierte dabei nichts.
In der Schlussphase waren sowohl Marc Marquez als auch Moreira wieder auf der Strecke. Marc Marquez unterbot seine persönliche Bestzeit von vor dem Sturz aber nicht mehr.
Bagnaia fuhr seine persönlich beste Runde in seiner letzten fliegenden Runde. Damit kam er bis auf 0,098 Sekunden an die Bestzeit von Bezzecchi heran. Der Aprilia-Fahrer war mit 1:32.311 Minuten Schnellster.
In den Top 5 waren drei Aprilia und zwei Ducati zu finden. Martin beendete die Session als Dritter, gefolgt von Di Giannantonio und Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia). Dessen Teamkollege Raul Fernandez belegte Platz sechs.
Erster Verfolger der beiden italienischen Marken war Honda-Werksfahrer Joan Mir als Siebter. Die Top 10 komplettierten Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), Maverick Vinales (Tech3-KTM) und Marc Marquez.
Pedro Acosta (KTM) hatte als Elfter eine knappe halbe Sekunde Rückstand. Bester Yamaha-Fahrer war Jack Miller auf Platz 15. Dem Pramac-Mann fehlten 0,780 Sekunden auf die Spitze (zum kompletten Ergebnis).
Abgesehen von den beiden Stürzen von Marc Marquez und Moreira gab es keine Zwischenfälle. An diesem Wochenende sind 23 Fahrer am Start, denn Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez ist mit einer Wildcard dabei.
Nach dem Training wurden wie gewohnt in der Startaufstellung Übungsstarts absolviert. Das war diesmal besonders wichtig, denn seit diesem Wochenende ist die Verwendung des Holeshot-Systems bei der Vordergabel verboten.
Das Nachmittagstraining beginnt um 15:00 Uhr. Dann entscheidet sich, wie immer, welche zehn Fahrer sich direkt für Q2 qualifizieren.
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