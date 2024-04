MotoGP FT1 Austin: Vinales mit erster Bestzeit vor Martin und Acosta

Portimao hatte er vor zwei Wochen nach einem späten Rennausfall enttäuscht verlassen. Am Freitag meldete sich Maverick Vinales im ersten Freien Training der MotoGP auf dem Circuit of The Americas mit einer Bestzeit zurück.

Der Aprilia-Pilot toppte die Session in 2:03.294 Minuten und ließ Jorge Martin (Pramac-Ducati), dem nur 0,149 Sekunden fehlten, knapp hinter sich. Dritter wurde MotoGP-Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas), der gut drei Zehntel zurücklag. Alle drei Fahrer hatten im letzten Run frische Michelin-Reifen montiert.

Bis zu 17 Runden drehte das Feld auf der zweitlängsten Strecke im Rennkalender in der 45-minütigen Session, die nicht mehr für die Vorqualifikation in Q1 und Q2 relevant ist. Die Bedingungen waren trocken und sonnig.

Neben einer Reihe von Verbremsern kam es nur zu einem Zwischenfall. Alex Marquez (Gresini-Ducati) rutschte in Kurve 12 übers Vorderrad weg, konnte aber weiterfahren.

Hinter den Top 3 beendete Enea Bastianini (Ducati) das Training auf dem vierten Platz, gefolgt von Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), der die Top 5 komplettierte und eine halbe Sekunde hinter der Bestzeit lag. Brad Binder (KTM) wurde Sechster. Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) reihte sich an siebter Stelle ein.

Marc Marquez (Gresini-Ducati) verzichtete auf einen späten Angriff mit frischen Reifen und wurde infolgedessen bis auf Platz acht durchgereicht. Er hatte die Session kurz nach der Halbzeit angeführt. Am Ende fehlten ihm sieben Zehntel.

Jack Miller (KTM) und Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) rundeten die Top 10 im ersten Freien Training ab. Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) folgte auf Platz elf.

Bester Yamaha-Fahrer wurde Alex Rins auf Rang 13 - mit einer Sekunde Rückstand. Sein Teamkollege Fabio Quartararo reihte sich nur sechs Tausendstel hinter ihm ein. Die beiden Honda-Werkspiloten Luca Marini und Joan Mir landeten auf den Plätzen 15 und 16. Aleix Espargaro (Aprilia) kam nicht über Platz 19 hinaus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.