MotoGP FT1 Balaton Park 2026: Marc Marquez beginnt mit Bestzeit

Vorjahressieger Marc Marquez fuhr im ersten Freien Training beim Grand Prix von Ungarn die schnellste Runde. Der Ducati-Werksfahrer erzielte im Balaton Park am Freitagvormittag die schnellste Zeit vor Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) und Pedro Acosta (KTM).

Zu Beginn des Trainings kam es zu einer leichten Kollision. Vor einer Schikane fuhr Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) ans Hinterrad von Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), der sich überrascht umsah.

Razgatlioglu hob sofort entschuldigend die Hand. Passiert war nichts, beide konnten weiterfahren. Der Türke kennt die Strecke aus der Superbike-WM. Im vergangenen Jahr gewann er im Balaton Park alle drei Rennen.

Für Cal Crutchlow ist der Balaton Park hingegen eine neue Strecke. Er ersetzt weiterhin Johann Zarco im LCR-Honda-Team. Iker Lecuona, der Alex Marquez bei Gresini-Ducati vertritt, kennt den Balaton Park aus der Superbike-WM.

Acosta startete zunächst sehr gut ins Ungarn-Wochenende. Nach dem ersten Run führte der KTM-Fahrer die Zeitenliste mit sechs Zehntelsekunden Vorsprung vor Marquez an.

Im zweiten Run steigerte sich der amtierende MotoGP-Weltmeister, unterbot die Acosta-Zeit um zwei Tausendstelsekunden und setzte sich an die Spitze. Interessant war die Reifenwahl beim Ducati-Werksteam.

Der Großteil der Fahrer fuhr mit dem Medium-Hinterreifen und dem weichen Vorderreifen. Marquez und Francesco Bagnaia arbeiteten auch vorne mit dem Medium-Reifen.

13 Fahrer in einer Sekunde

Marquez fand im zweiten Run seinen Rhythmus und fuhr mit 1:38.626 Minuten die erste 1:38er-Zeit des Tages. Zu diesem Zeitpunkt war er damit um fast vier Zehntelsekunden schneller als Acosta.

Alle anderen Fahrer lagen zu diesem Zeitpunkt mehr als eine Sekunde zurück. In der Schlussphase unterbot niemand mehr jene 1:38.626 Minuten von Marquez. Fernandez kam in seinem letzten Run bis auf 0,169 Sekunden heran.

Der Sieger des Mugello-Sprints wechselte zum Schluss auf einen neuen Medium-Vorderreifen. Die Trackhouse-Motorräder erstrahlen in einem neuen Design. Am Freitag wurde Superfile als neuer Hauptsponsor vorgestellt.

Mit einem Rückstand von drei Zehntelsekunden beendete Acosta das erste Training als Dritter. Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) schob sich am Ende noch auf den vierten Platz. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) komplettierte die Top 5.

Bagnaia wurde mit einem Rückstand von sechs Zehntelsekunden Sechster, knapp vor Ogura. Bester Honda-Fahrer war Luca Marini auf Platz acht. Marco Bezzecchi belegte mit der Aprilia Rang neun (zum kompletten Ergebnis).

Der WM-Führende hatte sieben Zehntelsekunden Rückstand auf Marquez. Die Top 10 rundete Razgatlioglu als bester Yamaha-Fahrer ab. Fabio Quartararo folgte direkt dahinter als Elfter.

Insgesamt lagen am Vormittag 13 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Lecuona fehlten zwei Sekunden auf die Spitze, Crutchlow dreieinhalb Sekunden. Sie belegten die letzten beiden Plätze.

Das Nachmittagstraining beginnt um 15:00 Uhr. Dann entscheidet sich, wie immer, welche zehn Fahrer sich direkt für Q2 qualifizieren.