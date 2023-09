MotoGP FT1 Barcelona: Doppelführung für Aprilia - Marc Marquez gestürzt

Aleix Espargaro hat das erste Freie Training der MotoGP in Barcelona mit einer Zeit von 1:39.809 Minuten getoppt. Der Aprilia-Pilot verwies seinen Teamkollegen mit 0,264 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritter wurde Jorge Martin (Pramac-Ducati), dem 0,464 Sekunden fehlten.

Die 45 Minuten Training begannen alle Fahrer im Feld mit dem weichen Vorder- und dem Medium-Hinterreifen. Das Wetter war sonnig und trocken. Schon im ersten Run gaben die beiden Aprilia-Piloten das Tempo vor und setzten sich an die Spitze.

Franco Morbidelli (Yamaha) sorgte nach zehn Minuten für den ersten Zwischenfall: Er verbremste sich in Kurve 4 und fuhr geradeaus, konnte einen Sturz aber verhindern. Wenig später hatte auch Teamkollege Fabio Quartararo einen Schreckmoment in Kurve 1, doch er nutzte die asphaltierte Auslaufzone und blieb sitzen.

Im zweiten Run fuhren die meisten Piloten mit gebrauchten Reifen weiter. Die Abstände im Feld waren vergleichsweise groß. Vinales, zur Halbzeit Spitzenreiter, hatte knapp eine halbe Sekunde Vorsprung auf Teamkollege Espargaro. Der nächste Verfolger Francesco Bagnaia (Ducati) lag bereits acht Zehntel zurück.

Viele technische Neuerungen waren im Verlauf des ersten Trainings. Bei der offensichtlichsten handelte es sich um einen Doppelauspuff am Bike von Quartararo.

Im letzten Run entschieden sich Aleix Espargaro und Jorge Martin (Pramac-Ducati) als Einzige für den weichen Hinterreifen. Damit verbesserte sich Martin zunächst auf den zweiten Platz. Doch Espargaro legte nach und schob sich sowohl an Martin als auch an Vinales vorbei, um den Spitzenplatz zu übernehmen.

Der Rest des Feldes verzichtete auf eine späte Zeitattacke, da dieses Training für Q1 und Q2 nicht mehr relevant ist. Daher blieb auch der Abstand nach vorn groß. Hinter Espargaro, Vinales und Martin hatte Brad Binder (KTM) eine Sekunde Rückstand.

Bagnaia beendete die Session als Fünfter. Dahinter reihten sich Pol Espargaro (Tech-3-GasGas), Miguel Oliveira (RNF-Aprilia), die beiden Yamaha-Piloten und Johann Zarco (Pramac-Ducati) ein. Die Top 10 trennten am Ende 1,208 Sekunden.

Marco Bezzecchi, der in dieser Woche seinen Verbleib bei VR46-Ducati verkündete, landete nur auf Platz 16. Direkt dahinter wurde Joan Mir bester Honda-Pilot. Er arbeitete in diesem Training eng mit Teamkollege Marc Marquez zusammen. Beide waren die meiste Zeit im Tandem unterwegs und studierten sich gegenseitig.

Allerdings stürzte Marquez in der Schlussphase. Er rutschte in Kurve 5 früh weg und checkte direkt seinen rechten Daumen, den er sich früher in der Saison verletzt hatte.

