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MotoGP FT1 Brünn 2026: M. Marquez fährt Bestzeit, stürzt aber am Ende

Marc Marquez bestimmt das erste MotoGP-Training in Brünn - Nach einem späten Sturz verpasst er die Übungsstarts - Einige Stürze gleich in den ersten Minuten

Gerald Dirnbeck
Bearbeitet:
MotoGP FT1 Brünn 2026: M. Marquez fährt Bestzeit, stürzt aber am Ende

Bis zu seinem Sturz fuhr Marc Marquez die schnellsten Runden

Foto: Gold Gold

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez dominierte das erste Freie Training zum Grand Prix von Tschechien in Brünn. Nach jedem Run verbesserte der Ducati-Fahrer die Bestzeit. Allerdings hatte er kurz vor Trainingsende auch einen Sturz. Die ersten Marquez-Verfolger waren Fabio Quartararo (Yamaha) und Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia).

Alex Marquez meldete sich nach dem schweren Unfall in Barcelona im Gresini-Ducati-Team zurück. Am Donnerstag hatte er die Freigabe der Ärzte erhalten. Nach dem ersten Training war eine weitere medizinische Kontrolle vorgesehen.

Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) hat sich seit dem letzten Rennen in Ungarn einer Operation am kleinen Finger der linken Hand unterzogen. Dies waren Folgen seines Sturzes beim Barcelona-Unfall.

Maverick Vinales (Tech3-KTM) wollte bis Brünn komplett fit werden, aber er gab am Donnerstag zu, dass er bei körperlicher Belastung weiterhin Schmerzen im Bizeps des linken Arms hat.

Fernandez hatte sich am Donnerstag nicht wohlgefühlt, aber am Freitag war es besser und er nahm am Training teil. In der Trackhouse-Box nahm Francesco Guidotti seine Arbeit als neuer Teammanager auf.

Turbulenter Beginn mit einigen Stürzen

Schon nach weniger als vier Minuten lag die KTM von Pedro Acosta in Kurve 9 im Kiesbett. Augenblicke später stürzte Tech3-Fahrer Vinales in Kurve 8. Auch Marco Bezzecchi (Aprilia) kam zu Beginn in der vorletzten Kurve von der Strecke ab.

Die ersten Minuten liefen weiterhin turbulent. Diogo Moreira (LCR-Honda) stürzte in Kurve 8. Acosta und Moreira mussten sich zu Fuß auf den Weg zurück an die Box machen und auf das zweite Motorrad wechseln. Vinales brachte sein Bike zurück.

Nach dem ersten Run führte Marc Marquez, der an diesem Wochenende ein spezielles Helmdesign seines Sponsors Estrella Galicia 0,0 trägt, mit 1:53.599 Minuten. Damit hatte er zu diesem Zeitpunkt einen Vorsprung von vier Zehnteln.

Während der Weltmeister vorne und hinten mit Medium-Reifen arbeitete, wählte der Großteil der Fahrer den weichen Vorderreifen. Eine Viertelstunde vor Trainingsende musste Jorge Martin seine Aprilia wegen eines technischen Problems abstellen.

Nachdem er die Long-Lap-Strafe geübt hatte, rollte sein Motorrad ohne Vortrieb aus. Martin muss am Sonntag im Grand Prix zwei Long-Lap-Strafen absolvieren, weil er den Startunfall in Ungarn verursacht hat.

Im zweiten Run verbesserte Marc Marquez die Bestzeit auf 1:53.303 Minuten. Damit hatte er zu diesem Zeitpunkt sieben Zehntelsekunden Vorsprung auf die Verfolger. Mit dieser Zeit unterbot er seine schnellste Rennrunde vom Vorjahr deutlich.

Sein Teamkollege Francesco Bagnaia fuhr ebenfalls mit gebrauchten Medium-Reifen und verkürzte den Rückstand im zweiten Run auf knapp vier Zehntelsekunden. Damit gab es vor den letzten zehn Trainingsminuten eine Ducati-Doppelspitze.

Marc Marquez stürzt zum Schluss

Marc Marquez absolvierte das Training mit einem Reifensatz. In der Schlussphase begann er eine Runde mit Bestzeit im ersten Sektor, aber dann stürzte er im Omega (Kurve 7). Er war auf den schmutzigen Asphalt neben der Ideallinie gekommen.

Quartararo wechselte für die finalen Minuten vorne und hinten auf einen neuen Medium-Reifen und verbesserte sich damit auf den zweiten Platz. Mit der neuen V4-Yamaha war er nur um zwei Zehntelsekunden langsamer als die #93 Ducati.

Fernandez war als Dritter der beste Aprilia-Fahrer. Joan Mir zeigte mit der viertschnellsten Zeit, dass auch Honda in Brünn im Spitzenfeld mitmischen kann. Ai Ogura, der zweite Trackhouse-Aprilia-Fahrer, komplettierte die Top 5.

Da sich mehrere Fahrer mit neuem Vorderreifen in der Schlussphase verbesserten, rutschte Bagnaia auf Platz sechs ab. Aldeguer wurde Siebter, gefolgt von Di Giannantonio, Acosta und Luca Marini (Honda) (zum kompletten Ergebnis).

Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha), der in Brünn zuletzt 2018 in der Superbike-WM gefahren ist, beendete das Training als Elfter. Ihm fehlten nur sechs Zehntel auf die Spitze. Der Türke fuhr seine persönliche Bestzeit mit gebrauchten Reifen.

Alex Marquez fuhr zunächst sechs Runden und blieb dann länger in der Box. Zum Schluss fuhr der Vizeweltmeister noch einmal auf die Strecke. Er erzielte eine persönliche Bestzeit von 1:54.519 Minuten.

Das bedeutete 1,2 Sekunden Rückstand auf seinen Bruder und Platz 18. Bei den Übungsstarts nach dem Training nahm Marc Marquez aufgrund seines späten Sturzes nicht teil.

Das Nachmittagstraining beginnt um 15:00 Uhr. Dann entscheidet sich, wie immer, welche zehn Fahrer sich direkt für Q2 qualifizieren.

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Gerald Dirnbeck

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