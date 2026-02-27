MotoGP FT1 Buriram 2026: Marco Bezzecchi beginnt mit der Bestzeit

Mit dem Grand Prix von Thailand auf dem Buriram International Circuit startet die MotoGP-Saison 2026. Aprilia legte im ersten Freien Training vor. Marco Bezzecchi stellte mit 1:29.346 Minuten die erste Bestzeit auf. Das Ducati-Werksteam hielt sich mit schnellen Runden zurück.

Im ersten Training herrschten mit 31 Grad Celsius Lufttemperatur bereits sehr warme Bedingungen. Der Medium-Hinterreifen war die klare Wahl. Nach den zweitägigen Testfahrten am vergangenen Wochenende ging es in erster Linie darum, in den Rhythmus des Rennwochenendes zu finden.

Nach zehn Minuten stürzte Jorge Martin in der Zielkurve. Ihm klappte am Scheitelpunkt das Vorderrad ein. Der Ex-Weltmeister konnte seine Aprilia zurück in die Boxengasse bringen. Es war der einzige Zwischenfall in den ersten 45 offiziellen Minuten des Jahres.

Kein Fahrer zog einen weichen Hinterreifen auf. Niemand nahm richtige Qualifying-Versuche in Angriff. Bezzecchi fuhr die Bestzeit schon zu Beginn des Trainings in seiner dritten Runde. Erster Verfolger war Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) mit einer Zehntelsekunde Rückstand.

Martin beendete das Training als Dritter. Er fuhr seine persönliche Bestzeit vor seinem Sturz. Ai Ogura (Trackhouse) untermauerte als Vierter nicht nur die Aprilia-Stärke, sondern zeigte auch, dass ihm diese Strecke wie schon im Vorjahr liegt.

Als einziger KTM-Fahrer war Pedro Acosta im Spitzenfeld zu finden. Der Spanier hatte 0,332 Sekunden Rückstand und belegte Platz fünf. Zweitbester KTM-Fahrer war Enea Bastianini (Tech3) als 15.

Das Ducati-Werksteam belegte mit Marc Marquez und Francesco Bagnaia die Plätze sechs und sieben (zum Ergebnis). Franco Morbidelli folgte mit der zweiten VR46-Ducati auf Platz acht. Alex Marquez (Gresini-Ducati) war auf der neunten Position zu finden.

Luca Marini rundete als bester Honda-Fahrer die Top 10 ab. Sein Rückstand auf die Spitze betrug sieben Zehntelsekunden. Insgesamt befanden sich im ersten Training 13 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Darunter war auch eine Yamaha zu finden.

Alex Rins hatte 0,922 Sekunden Rückstand und belegte Platz 13. Wie weit Yamaha wirklich zurück ist, wird erst das Nachmittagstraining zeigen. Fabio Quartararo legte bei zwei Übungsstarts spektakuläre Burnouts hin. Auch bei Marc Marquez gelang der Übungsstart am Ende nicht.

Mit einer Sekunde Rückstand war Diogo Moreira (LCR-Honda) auf Platz 16 der beste Rookie. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) hatte 1,7 Sekunden Rückstand und wurde 21. Schlusslicht war Michele Pirro, der Fermin Aldeguer im Gresini-Ducati-Team vertritt. Aldeguer erholt sich noch von einem Oberschenkelbruch Anfang des Jahres.

Das zweite Training beginnt um 9:00 Uhr MEZ. Dann entscheidet sich wie immer, wer sich direkt für Q2 qualifiziert.