Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker Buriram: Der erste Trainingsfreitag des Jahres

MotoGP
Buriram
MotoGP-Liveticker Buriram: Der erste Trainingsfreitag des Jahres

Teamchef bleibt dabei: McLaren aktuell bestenfalls dritte Kraft

Formel 1
Teamchef bleibt dabei: McLaren aktuell bestenfalls dritte Kraft

Christian Horner über Liam Lawson: "Nicht meine Entscheidung"

Formel 1
Christian Horner über Liam Lawson: "Nicht meine Entscheidung"

MotoGP FT1 Buriram 2026: Marco Bezzecchi beginnt mit der Bestzeit

MotoGP
Buriram
MotoGP FT1 Buriram 2026: Marco Bezzecchi beginnt mit der Bestzeit

Formel-1-Technik: Ferrari belebt alte Idee von Mercedes neu

Formel 1
Formel-1-Technik: Ferrari belebt alte Idee von Mercedes neu

25 Fragen und Antworten zum IndyCar-Debüt von Mick Schumacher

IndyCar
25 Fragen und Antworten zum IndyCar-Debüt von Mick Schumacher

Zehn Jahre nach Haas' Schock-F1-Debüt: "Das ist der amerikanische Traum"

Formel 1
Zehn Jahre nach Haas' Schock-F1-Debüt: "Das ist der amerikanische Traum"

Das größte Problem bei den Updates für 2026 ist nicht technischer Natur

Formel 1
Das größte Problem bei den Updates für 2026 ist nicht technischer Natur
Trainingsbericht
MotoGP Buriram

MotoGP FT1 Buriram 2026: Marco Bezzecchi beginnt mit der Bestzeit

Aprilia legt im ersten Thailand-Training vor: Bezzecchi Schnellster, Martin Dritter - Di Giannantonio mit der Ducati Zweiter - Das Ducati-Werksteam hält sich zurück

Gerald Dirnbeck
Veröffentlicht:
MotoGP FT1 Buriram 2026: Marco Bezzecchi beginnt mit der Bestzeit

Marco Bezzecchi fuhr zu Beginn des ersten Trainings die schnellste Runde

Foto: Getty Getty

Mit dem Grand Prix von Thailand auf dem Buriram International Circuit startet die MotoGP-Saison 2026. Aprilia legte im ersten Freien Training vor. Marco Bezzecchi stellte mit 1:29.346 Minuten die erste Bestzeit auf. Das Ducati-Werksteam hielt sich mit schnellen Runden zurück.

Im ersten Training herrschten mit 31 Grad Celsius Lufttemperatur bereits sehr warme Bedingungen. Der Medium-Hinterreifen war die klare Wahl. Nach den zweitägigen Testfahrten am vergangenen Wochenende ging es in erster Linie darum, in den Rhythmus des Rennwochenendes zu finden.

Nach zehn Minuten stürzte Jorge Martin in der Zielkurve. Ihm klappte am Scheitelpunkt das Vorderrad ein. Der Ex-Weltmeister konnte seine Aprilia zurück in die Boxengasse bringen. Es war der einzige Zwischenfall in den ersten 45 offiziellen Minuten des Jahres.

Kein Fahrer zog einen weichen Hinterreifen auf. Niemand nahm richtige Qualifying-Versuche in Angriff. Bezzecchi fuhr die Bestzeit schon zu Beginn des Trainings in seiner dritten Runde. Erster Verfolger war Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) mit einer Zehntelsekunde Rückstand.

Martin beendete das Training als Dritter. Er fuhr seine persönliche Bestzeit vor seinem Sturz. Ai Ogura (Trackhouse) untermauerte als Vierter nicht nur die Aprilia-Stärke, sondern zeigte auch, dass ihm diese Strecke wie schon im Vorjahr liegt.

Als einziger KTM-Fahrer war Pedro Acosta im Spitzenfeld zu finden. Der Spanier hatte 0,332 Sekunden Rückstand und belegte Platz fünf. Zweitbester KTM-Fahrer war Enea Bastianini (Tech3) als 15.

Das Ducati-Werksteam belegte mit Marc Marquez und Francesco Bagnaia die Plätze sechs und sieben (zum Ergebnis). Franco Morbidelli folgte mit der zweiten VR46-Ducati auf Platz acht. Alex Marquez (Gresini-Ducati) war auf der neunten Position zu finden.

Luca Marini rundete als bester Honda-Fahrer die Top 10 ab. Sein Rückstand auf die Spitze betrug sieben Zehntelsekunden. Insgesamt befanden sich im ersten Training 13 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Darunter war auch eine Yamaha zu finden.

Alex Rins hatte 0,922 Sekunden Rückstand und belegte Platz 13. Wie weit Yamaha wirklich zurück ist, wird erst das Nachmittagstraining zeigen. Fabio Quartararo legte bei zwei Übungsstarts spektakuläre Burnouts hin. Auch bei Marc Marquez gelang der Übungsstart am Ende nicht.

Mit einer Sekunde Rückstand war Diogo Moreira (LCR-Honda) auf Platz 16 der beste Rookie. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) hatte 1,7 Sekunden Rückstand und wurde 21. Schlusslicht war Michele Pirro, der Fermin Aldeguer im Gresini-Ducati-Team vertritt. Aldeguer erholt sich noch von einem Oberschenkelbruch Anfang des Jahres.

Das zweite Training beginnt um 9:00 Uhr MEZ. Dann entscheidet sich wie immer, wer sich direkt für Q2 qualifiziert.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel MotoGP-Liveticker Buriram: Der erste Trainingsfreitag des Jahres
Nächster Artikel MotoGP-Liveticker Buriram: Der erste Trainingsfreitag des Jahres
Mehr von
Gerald Dirnbeck

MotoGP-Statistik Buriram: Die Mehrfach-Sieger und die engsten Duelle

MotoGP
MotoGP
Buriram
MotoGP-Statistik Buriram: Die Mehrfach-Sieger und die engsten Duelle

"Ehrlicher und berechenbarer": Di Giannantonio feiert neues Ducati-Paket

MotoGP
MotoGP
Buriram
"Ehrlicher und berechenbarer": Di Giannantonio feiert neues Ducati-Paket

"Sind langsamer als im Vorjahr": Yamaha-Fahrer sprechen Klartext

MotoGP
MotoGP
Buriram
"Sind langsamer als im Vorjahr": Yamaha-Fahrer sprechen Klartext
Mehr von
Marco Bezzecchi

WM-Chance? Die ehrliche Antwort von Marco Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
WM-Chance? Die ehrliche Antwort von Marco Bezzecchi

Rivola macht Kampfansage für 2026: "Aprilia kann mehr liefern"

MotoGP
MotoGP
Rivola macht Kampfansage für 2026: "Aprilia kann mehr liefern"

"Ducati ist noch die Referenz": Rivola sieht Aprilia trotzdem im Aufwind

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
"Ducati ist noch die Referenz": Rivola sieht Aprilia trotzdem im Aufwind
Mehr von
Aprilia Racing

Jorge Martin sicher: 2026 wird "ein Jahr, auf das ich mich freuen kann"

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Jorge Martin sicher: 2026 wird "ein Jahr, auf das ich mich freuen kann"

MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

MotoGP
MotoGP
Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker Buriram: Der erste Trainingsfreitag des Jahres

MotoGP
Buriram
MotoGP-Liveticker Buriram: Der erste Trainingsfreitag des Jahres

Teamchef bleibt dabei: McLaren aktuell bestenfalls dritte Kraft

Formel 1
Teamchef bleibt dabei: McLaren aktuell bestenfalls dritte Kraft

Christian Horner über Liam Lawson: "Nicht meine Entscheidung"

Formel 1
Christian Horner über Liam Lawson: "Nicht meine Entscheidung"

MotoGP FT1 Buriram 2026: Marco Bezzecchi beginnt mit der Bestzeit

MotoGP
Buriram
MotoGP FT1 Buriram 2026: Marco Bezzecchi beginnt mit der Bestzeit