MotoGP FT1 Buriram: Bezzecchi knapp vorn, Espargaro pausiert nach Sturz!

VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi hat sich bei der MotoGP in Buriram (Thailand) die Bestzeit im ersten Freien Training (FT1) gesichert. Bezzecchi umrundete den Kurs in 1:30.492 Minuten und behauptete sich knapp vor Ducati-Markenkollege Jorge Martin (Pramac). Auch Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) erlebte einen vielversprechenden Start ins vorletzte Übersee-Wochenende der MotoGP-Saison 2024.

Pünktlich um 10:45 Uhr Ortszeit (5:45 Uhr MESZ) nahmen die 22 MotoGP-Piloten die 45-minütige Session in Angriff. MotoGP-Rookie Pedro Acosta (GasGas) wurde am Donnerstag als fit eingestuft und konnte somit wieder auf seine KTM RC16 steigen, nachdem er den Grand Prix von Australien verletzungsbedingt verpasste. Bei Trackhouse-Aprilia springt erneut Testpilot Lorenzo Savadori für den verletzten Stammfahrer Miguel Oliveira ein.

Das WM-Duell zwischen Jorge Martin und Francesco Bagnaia steht in Buriram im Fokus. Zu Beginn des FT1 lief WM-Leader Martin auf die beiden Werks-Ducatis von Bagnaia und dessen Teamkollege Enea Bastianini auf. Es gab einige Überholmanöver, die ohne Zwischenfälle abliefen.

Martin reiste mit 20 Punkten Vorsprung zum 18. von 20 Grand-Prix-Wochenenden und kann in Thailand für eine Vorentscheidung in der Meisterschaft sorgen, wenn er weitere Punkte auf Bagnaia gutmacht. Somit steht Bagnaia unter Druck und darf in Buriram nicht wie im Vorjahr hinter Martin ins Ziel kommen.

Aleix Espargaro fliegt in der Zielkurve ab und verliert viel Trainingszeit

Bereits nach neun Minuten kam es zum ersten Zwischenfall: Aprilia-Pilot Aleix Espargaro landete in Kurve 12 im Kiesbett. Beim Anbremsen der Zielkurve verlor der Spanier die Kontrolle über sein Motorrad und musste nach dem Sturz mit einer Trage abtransportiert werden.

Espargaro kehrte nach dem Sturz nicht erneut auf die Strecke zurück und kam im FT1 nur auf vier Runden. Aprilia bestätigte, dass es Espargaro gut geht und im Zeittraining am Nachmittag wieder fährt.

Marco Bezzecchi schiebt sich im ersten Stint an die Spitze

Das Tempo war bereits im ersten Stint hoch. Nach gut zehn Minuten umrundete Marco Bezzecchi den Kurs in 1:30.492 Minuten. Damit war der Italiener schneller als die FT1-Bestzeit im Vorjahr (Jorge Martin - 1:30.520 Minuten). Wie erwartet gaben die Ducati-Piloten das Tempo vor. Aber auch Pedro Acosta und Jack Miller (KTM) waren zu Beginn schnell.

Im Laufe des FT1 folgten wie üblich Longruns. Jorge Martin notierte einige Male absolute Sektor-Bestzeiten, lag aber hinter Marco Bezzecchi auf Position zwei. In den finalen Minuten verwendete Martin einen frischen Reifensatz, konnte seine persönliche Bestzeit aber nicht toppen.

Klare Dominanz: Sechs Ducatis an der Spitze

Marco Bezzecchi behauptete die Spitzenposition. Der Italiener war beim Auftakt 0,038 Sekunden schneller als Jorge Martin. Titelverteidiger Francesco Bagnaia beendete das FT1 mit 0,200 Sekunden Rückstand auf der dritten Position. Auf den Positionen vier und fünf folgten die beiden Gresini-Ducatis von Marc Marquez und Alex Marquez. Auf P6 landete Enea Bastianini. Somit lagen sechs Ducatis vorn.

Pedro Acosta war erster Verfolger der Ducatis und reihte sich auf P7 ein. Der Spanier hatte 0,414 Sekunden Rückstand. Markenkollege Jack Miller landete auf P8. Für eine positive Überraschung sorgte Takaaki Nakagami (LCR-Honda), der als Neunter nur gut eine halbe Sekunde zurück lag. Komplettiert wurden die Top 10 von Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo.

Enttäuschender Auftakt für das Aprilia-Quartett

KTM-Werkspilot Brad Binder verlor zu Beginn des FT1 etwas Zeit, weil er für einen Service der Bremse an die Box zurückkehren musste. Der Südafrikaner beendete den Trainingsauftakt auf P11. Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) und Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) folgten auf P12 und P13 und waren die einzigen Ducati-Piloten außerhalb der Top 10.

Enttäuschend verlief das erste Training für Aprilia. Werkspilot Maverick Vinales war als 15. der bestplatzierte der vier Aprilia-Piloten. Vinales hatte 0,707 Sekunden Rückstand. Trackhouse-Pilot Raul Fernandez reihte sich auf P17 ein, Aleix Espargaro und Lorenzo Savadori lagen am Ende des Feldes.

Das Zeittraining der MotoGP in Buriram wird um 10:00 Uhr (MESZ) gestartet.