MotoGP FT1 Buriram: Martin mit Bestzeit vor Vinales, Bagnaia Zehnter

Jorge Martin hat sich im ersten Freien Training der MotoGP in Thailand mit 1:30.520 Minuten die Bestzeit gesichert. Der Pramac-Ducati-Pilot schob sich mit frischen Reifen spät an die Spitze und führte das Klassement vor Maverick Vinales (Aprilia) auf Platz zwei und Pol Espargaro (Tech-3-GasGas) auf drei an.

Für die ersten 45 Trainingsminuten auf dem Chang International Circuit rückte das Feld bei trockenem und sonnigem Wetter aus. Fast alle Fahrer entschieden sich zu Beginn für den weichen Vorder- und harten Hinterreifen. Nur KTM-Pilot Brad Binder war auch am Vorderrad mit der harten Mischung unterwegs.

Nach den ersten fliegenden Runden setzte sich zunächst Vinales an die Spitze. Der Aprilia-Fahrer toppte das Klassement nach Run eins mit einer Zeit von 1:31.484 Minuten. Alex Marquez (Gresini-Ducati) und der spätere Spitzenreiter Martin lagen innerhalb von elf Tausendstelsekunden nur hauchdünn dahinter.

Überhaupt waren die Abstände zu diesem Zeitpunkt extrem eng. Das komplette Feld aus 21 Fahrern trennten nur 0,710 Sekunden, mit Joan Mir (Honda) auf dem letzten Platz.

Im zweiten Run konzentrierten sich die meisten Piloten auf die Arbeit mit gebrauchten Reifen. Aleix Espargaro wechselte auf den harten Vorderreifen und nahm seinem Aprilia-Teamkollegen die Bestzeit vorläufig ab. In der Schlussphase zog das Tempo dann noch einmal an, da einige sich frische Reifen holten.

Zu ihnen zählte auch Martin, der als erster Fahrer eine Rundenzeit unter 1:31 Minuten markierte und damit die Führung übernahm. Auch Vinales knackte diese Marke ebenfalls. Ihm fehlten aber 0,238 Sekunden auf Martin, was Platz zwei bedeutete.

Aleix Espargaro wurde zum Schluss noch von Bruder Pol von Platz drei verdrängt. Franco Morbidelli (Yamaha) komplettierte die Top 5. Dahinter reihten sich Augusto Fernandez (Tech-3-GasGas), Fabio Di Giannantonio (Gresni-Ducati), Raul Fernandez (RNF-Aprilia), Alex Marquez und Francesco Bagnaia (Ducati) ein.

Der amtierende Weltmeister und aktuelle WM-Leader verzichtete auf einen Schlussangriff mit frischen Reifen. Auf Martins Bestzeit fehlte ihm am Ende knapp eine Sekunde.

Bester Honda-Pilot wurde Takaaki Nakagami auf Platz elf, gefolgt von Fabio Quartararo (Yamaha) auf zwölf und dem KTM-Duo. Marc Marquez (Honda) beendete das Training als 18. mit 1,337 Sekunden Rückstand. Das Feld trennten 1,601 Sekunden.

LCR-Pilot Alex Rins kann das Rennwochenende in Thailand nach einer erneuten OP am rechten Unterschenkel nicht bestreiten. Er wird nicht ersetzt. Der Spanier hatte bereits das Wochenende in Australien wegen starker Schmerzen vorzeitig abgebrochen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.