MotoGP FT1 Goiania 2026: Pedro Acosta auf feuchter Strecke Schnellster

Die MotoGP gastiert erstmals seit dem Jahr 2004 wieder in Brasilien und fährt zum ersten Mal seit 1989 auf der modernisierten Rennstrecke in Goiania. Das erste Training wurde vom wechselhaften Wetter geprägt. Auf feuchter Strecke fuhr Pedro Acosta (KTM) mit Regenreifen die Bestzeit. Einige Fahrer wechselten auf Slicks, darunter auch Jack Miller. Der Pramac-Yamaha-Fahrer verpasste zum Schluss die Bestzeit nur knapp.

Regen war bisher das bestimmende Thema bei der Rückkehr nach Brasilien. Nach Niederschlägen am Morgen mussten die Trainings um eine Stunde nach hinten verschoben werden. Da es sich um eine neue Strecke handelt, wurde das erste MotoGP-Training um 15 Minuten verlängert.

Zu Beginn der Session war die Strecke weitestgehend abgetrocknet, aber es gab noch einige feuchte Stellen. Deshalb rückten zunächst alle mit Regenreifen aus. Es war rutschig, denn Francesco Bagnaia (Ducati) wäre schon in der Besichtigungsrunde fast per Highsider gestürzt.

Marc Marquez (Ducati) stellte sich sofort gut auf die neue Strecke ein. Nach dem ersten Run führte er das Klassement mit sechs Zehntelsekunden Vorsprung an. KTM-Speerspitze Acosta, der als WM-Führender nach Brasilien gekommen ist, hatte zu Beginn einen harmlosen Ausritt ins Kiesbett.

Zu Mittag durchbrach die Sonne immer mehr die dunklen Wolken. Bei Halbzeit wechselte Miller, der seinen 200. Grand Prix in der Königsklasse fährt, als erster Fahrer auf Slicks. Marc Marquez blieb zu diesem Zeitpunkt auf Regenreifen.

Die Stoppuhr zeigte, dass Regenreifen weiterhin die richtige Wahl waren. Zu Beginn der letzten Viertelstunde wechselte auch Brad Binder auf Slicks, aber auch die Zeiten des KTM-Fahrers waren langsamer als mit Regenreifen.

Zehn Minuten vor Trainingsende fuhr Jorge Martin (Aprilia) mit Regenreifen Bestzeit. Für den letzten Run probierten auch Johann Zarco (LCR-Honda), Alex Rins (Yamaha), Fabio Quartararo (Yamaha), Joan Mir (Honda), Luca Marini (Honda) und Diogo Moreira (LCR-Honda) Slicks.

Die übrigen Fahrer blieben auf ihren gebrauchten Regenreifen, die immer noch bessere Rundenzeiten als Slicks ermöglichten. Marc Marquez verdrängte Martin wieder von Position eins. Aber zum Schluss ermöglichte die Strecke noch bessere Zeiten.

Acosta fuhr in seiner letzten Runde mit Regenreifen 1:26.688 Minuten und setzte sich damit an die Spitze. Wie stark sich die Bedingungen verbesserten, zeigte Miller. Mit 17 Runden alten Slicks war er in seiner letzten Runde nur um 0,087 Sekunden langsamer als Acosta.

Marco Bezzecchi (Aprilia) verbesserte sich zum Schluss auf Platz drei. Marc Marquez beendete das Training als Vierter. Es folgten Franco Morbidelli (VR46-Ducati), Maverick Vinales (Tech3-KTM), Martin, Rückkehrer Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), Bagnaia und Alex Marquez (Gresini-Ducati).

Mit 2,8 Sekunden Rückstand war Quartararo auf dem 22. und letzten Platz zu finden. Trotz der rutschigen Verhältnisse gab es in der kompletten Stunde keinen Sturz. Nach dem Training konnten in der Startaufstellung wieder Übungsstarts absolviert werden. Viele legten auf den feuchten Flecken Burnouts hin.

Das zweite Training beginnt um 20:00 Uhr MEZ. Dann entscheidet sich, wer sich direkt für Q2 qualifiziert. Die Wettervorhersage bleibt wechselhaft.