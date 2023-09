MotoGP FT1 Indien: Bezzecchi mit erster Bestzeit - Technikprobleme bei Yamaha

Beim Trainingsauftakt auf dem Buddh International Circuit in Indien hat sich Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) mit 1:45.990 Minuten die erste Bestzeit gesichert. Bei heißen Bedingungen setzte er sich knapp gegen Marc Marquez (Honda) und Brad Binder (KTM) durch, die die Plätze zwei und drei belegten.

Im ersten Training standen den Fahrern eine Stunde und zehn Minuten zur Verfügung, um sich mit der für sie neuen Strecke vertraut zu machen. Bereits am Donnerstag nach dem Trackwalk hatten sich viele von ihnen positiv zum Layout geäußert.

Zwei Stammfahrer fehlen in Indien verletzt. Enea Bastianini wird bei Ducati von Michele Pirro ersetzt. Für Alex Rins springt im LCR-Honda-Team Stefan Bradl ein.

Viele Verbremser in Kurve 1, einige Stürze

Pirro sorgte gleich zu Beginn der Session für den ersten Sturz. Er kam in Kurve 5 neben die Strecke und rutschte aus. Kurz darauf verbremste sich Maverick Vinales (Aprilia) in Kurve 1, blieb aber sitzen - im Gegensatz zu KTM-Pilot Binder, der am Kurvenausgang zu weit herauskam und im Kiesbett schließlich stürzte.

Bei Fabio Quartararo kam es nach nicht einmal einer Viertelstunde zu einem technischen Problem an seiner Yamaha. Er rollte am Ende der langen Gegengeraden aus.

Vor allem in Kurve 1 passierten im weiteren Verlauf des Trainings immer wieder Verbremser. Da sich die Fahrer im Vorfeld nur über alte Formel-1-Rennen auf der PlayStation und YouTube einen Eindruck von der Strecke verschaffen konnten, mussten sich sie an das Limit auf dem Bike erst langsam heranzutasten.

Kaum Runden bei Fabio Quartararo

Zur Halbzeit der Session wurde Kurve 1 Takaaki Nakagami zum Verhängnis. Er rauschte mit seiner LCR-Honda bei hohem Tempo ins Kiesbett, wobei sein Motorrad stark beschädigt wurde. Dem Japaner schien aber nicht passiert zu sein.

Das Klassement führte nach der Hälfte der Zeit Jorge Martin (Pramac-Ducati) mit 1:46.817 Minuten an. Für Quartararo, vorläufig auf Platz fünf, gingen die Probleme indes weiter. Er musste seine Yamaha erneut mit einem Technikproblem abstellen.

Der Franzose rückte daraufhin nicht mehr aus. Er absolvierte insgesamt nur zehn Runden und fiel im Klassement entsprechend weit zurück. Auch sein Teamkollege Franco Morbidelli wurde an die Box beordert und verpasste die Schlussphase, in der einige Fahrer das Tempo auf frischen Reifen noch einmal anzogen.

Bagnaia im ersten Training auf Platz 15

Bezzecchi blieb am Ende der einzige Fahrer unter 1:46 Minuten. Marquez schob sich mit seiner letzten fliegenden Runde noch auf Platz zwei, genauso wie Binder auf Rang drei.

Raul Fernandez beendete das Training als bester Aprilia-Pilot an vierter Stelle vor Markenkollege Vinales. Die Top 5 trennte knapp eine halbe Sekunde. Johann Zarco (Pramac-Ducati), Luca Marini (VR46-Ducati), Martin, Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) und Joan Mir (Honda) komplettierten die Top 10.

Insgesamt 13 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde. WM-Leader Francesco Bagnaia (Ducati) belegte Rang 15. Quartararo und Morbidelli kamen aufgrund ihrer begrenzten Zeit auf der Strecke nicht über die Plätze 19 und 21 hinaus.

Pol Espargaro (Tech-3-GasGas) sorgte in der zweiten Trainingshälfte noch für zwei Stürze, blieb aber unverletzt. Er wurde Achtzehnter. Das Schlusslicht bildete Bradl auf Platz 22.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.