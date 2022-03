MotoGP FT1 Indonesien: Pol Espargaro mit erster Bestzeit - KTM stark

Audio-Player laden

Pol Espargaro knüpfte im ersten MotoGP-Training auf dem Pertamina Mandalika Circuit nahtlos an seine Leistungen beim Test an und sicherte sich die Bestzeit. Mit 1:33.499 Minuten verwies der Honda-Pilot KTM-Konkurrent Miguel Oliveira knapp auf Platz zwei. Espargaros Teamkollege Marc Marquez folgte als Dritter.

Anders als die kleinen Klassen fuhr die MotoGP in Mandalika einen ihrer Vorsaisontests und kann bereits auf einige Daten und Erfahrungen mit dem neuen Kurs zurückgreifen. Allerdings waren die Bedingungen im ersten Training auf abtrocknender Strecke tricky.

Hinzu kommt, dass Michelin die Karkasse des Hinterreifens im Vergleich zum Test geändert hat. Sie ist nun härter. Auch damit müssen die Fahrer und Teams umgehen.

Honda auf Anhieb ganz vorne dabei

Zu Beginn des Trainings riskierte nicht jeder sofort Slicks. Die meisten Fahrer starteten die Session auf Regenreifen. Ducati und auch Fabio Quartararo (Yamaha) entschieden sich hingegen gleich für Trockenreifen. Jack Miller (Ducati), mit dem bei Mischbedingungen immer zu rechnen ist, legte mit einer hohen 1:38er-Zeit vor.

Honda wartete ab. Marc Marquez schaute sich das Treiben zunächst aus der Box an und griff erst nach zehn Minuten selbst ins Geschehen ein. Slicks waren jetzt bei allen die Reifen der Wahl. Das Feld entschied sich vorne für Soft- und hinten für Medium-Reifen.

Damit purzelten die Zeiten. Zur Halbzeit setzte sich Marc Marquez mit der ersten Zeit unter 1:36 Minuten an die Spitze. Zum Vergleich: Beim Test in Mandalika war sein Honda-Teamkollege Pol Espargaro mit 1:31.060 Minuten schnellster Mann auf der Strecke.

Auch KTM meldet sich im Spitzenfeld

Auch diesmal kam der Spanier auf Anhieb gut zurecht und schob sich im Klassement an Marquez vorbei. Vor dem letzten Run gab es somit eine Honda-Doppelführung. In den Schlussminuten griffen viele Fahrer aber noch einmal an, einige wenige mit frischen Reifen, sodass reichlich Bewegung ins Klassement kam.

Franco Morbidelli schob sich mit brandneuen Soft-Reifen an die Spitze. Auch die beiden KTM-Piloten Miguel Oliveira und Brad Binder zeigten sich im Spitzenfeld. Am Ende war es aber einmal mehr Pol Espargaro, der sich die Bestzeit sichern konnte. Im letzten Versuch verdrängte er Oliveira um 44 Tausendstel von der Spitze.

Auch Marquez fehlten nur 0,079 Sekunden auf seinen Teamkollegen. Morbidelli fiel am Ende auf Platz vier. Sein Rückstand lag bei knapp vier Zehnteln. Johann Zarco wurde als Fünfter bester Ducati-Pilot, gefolgt von Aleix Espargaro (Aprilia) und Binder.

Quartararo ohne Zeitangriff nur P16

Katar-Sieger Enea Bastianini (Gresini-Ducati) reihte sich auf Platz acht ein. Francesco Bagnaia (Ducati) und Joan Mir (Suzuki) komplettierten die Top 10, die in knapper einer Sekunde lagen. Miller beendete das Training als Elfter. Andrea Dovizioso belegte Rang zwölf und wurde zweitbester Yamaha-Pilot.

Weltmeister Quartararo kam nicht über Platz 16 hinaus und lag damit noch hinter MotoGP-Rookie Raul Fernandez (Tech-3-KTM), Takaaki Nakagami (LCR-Honda) und Maverick Vinales (Aprilia). Auf die Bestzeit fehlten Quartararo 1,294 Sekunden. Er hatte im letzten Run als Einziger den harten Vorderreifen montiert.

Suzuki-Pilot Alex Rins landete direkt hinter Quartararo auf Platz 17. Alex Marquez (LCR-Honda), Remy Gardner (Tech-3-KTM) und Marco Bezzecchi (VR46) waren auf den Positionen 18 bis 20 die letzten Drei mit weniger als zwei Sekunden Rückstand nach vorn.

Noch weiter zurück lagen nur Jorge Martin (Pramac-Ducati), Luca Marini (VR46), Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) und Schlusslicht Darryn Binder (RNF-Yamaha).

