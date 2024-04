MotoGP FT1 Jerez: Alex vor Marc Marquez - Stefan Bradl fährt neue Honda

Mit frischen Reifen sicherte sich Alex Marquez im ersten Freien Training für den Grand Prix von Spanien in Jerez die Bestzeit. Das Gresini-Ducati-Team durfte sich über eine Doppelspitze freuen, denn Marc Marquez klassierte sich mit gebrauchten Reifen als Zweiter. Austin-Sieger Maverick Vinales (Aprilia) war als Dritter wieder im Spitzenfeld dabei.

Der Frühling war nach Europa zurückgekehrt und auch in Andalusien schien am Freitag die Sonne, aber mit 20 Grad Celsius war es für Jerez kühl. Die Reifenwahl war klar. Alle begannen das Training mit dem weichen Vorderreifen und hinten mit medium.

Allerdings hat Michelin einen zusätzlichen neuen weichen Vorderreifen mitgebracht, der die Stabilität von einem Medium-Reifen haben soll. Es ist eine Reaktion auf die generell gestiegene Belastung des Vorderreifens.

Augenmerk lag auch auf den Wildcards. Bei der Aprilia von Lorenzo Savadori waren nur kleinere Aerodynamik-Updates zu sehen, aber noch nicht das Carbon-Chassis. Bei Stefan Bradls Honda stach ein anderer Sitz und eine komplett neue Aerodynamik ins Auge.

Die Winglets und die Seitenverkleidung waren bei der RC213V komplett neu, genauso wie der Heckbereich hinter dem neuen Sitz. Dani Pedrosa fährt an diesem Wochenende einen weiterentwickelten KTM-Motor, den die Stammfahrer voraussichtlich am Montag testen werden.

Bei Halbzeit gab es den ersten Zwischenfall. Johann Zarco klappte in der schnellen Kurve 8 (Martinez-Kurve) das Vorderrad seiner LCR-Honda ein. Der Franzose blieb aber unverletzt und stand rasch wieder auf seinen Beinen.

Stefan Bradl, Team HRC Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Kleine Probleme gab es im Ducati-Werksteam, denn Francesco Bagnaia war einmal länger in der Box. Seine Mechaniker arbeiteten im Bereich der Kupplung. Deswegen drehte er etwas weniger Runden als die meisten Fahrer.

Schwierig verlief der Auftakt ins Wochenende für Augusto Fernandez (Tech3-GasGas), der hier seine Saison in Gang bringen will. Als die letzten zehn Minuten begannen, hatte der Spanier in Kurve 2 einen Sturz. Auch ihm war nichts passiert.

Zum Schluss rückte nur Alex Marquez vorne und hinten mit neuen weichen Reifen aus und markierte mit 1:36.630 Minuten die Bestzeit. Sein Bruder fuhr das komplette Training mit einem Reifensatz durch und legte am Ende nicht mehr zu.

Mit den gebrauchten Reifen war Marc Marquez um eine halbe Sekunde langsamer, aber das bedeutete trotzdem Platz zwei. Das Aprilia-Duo Maverick Vinales und Aleix Espargaro nahmen zum Schluss ebenfalls frische Reifen, aber hinten den Medium.

Sie verbesserten sich auf die Plätze drei und vier. An der fünften Stelle folgte Franco Morbidelli (Pramac-Ducati), der aufgrund der verpassten Wintertests noch immer keine Zeit hatte, um am Set-up zu arbeiten. Er fährt mit der Basisabstimmung von Bagnaia.

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) setzte seinen Aufwärtstrend mit Platz sechs fort. Als Siebter war Pedrosa der schnellste KTM-Fahrer. Aber Brad Binder war als Achter nur um wenige Tausendstelsekunden hinter der offiziellen MotoGP-Legende.

Die Top 10 komplettierten Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Pedro Acosta (Tech3-GasGas). Bagnaia fuhr am Ende noch einige Runden und beendete den Vormittag an der zwölften Stelle, direkt vor seinem Teamkollegen Enea Bastianini.

Bester Yamaha-Fahrer war Fabio Quartararo auf Position 14. Honda war wieder am Ende der Zeitenliste zu finden. Zarco klassierte sich als 19. Er fuhr seine persönliche Bestzeit nach dem Sturz mit seinem zweiten Motorrad.

Bradl zeigte mit der überarbeiteten RC213V keine Glanzzeiten. Er war auf Platz 24 zu finden. Die rote Laterne trug einmal mehr Luca Marini.

Das Nachmittagstraining beginnt um 15:00 Uhr. Dann geht es um die wichtigen Q2-Plätze.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.