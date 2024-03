MotoGP FT1 Katar: Martin mit Bestzeit, Rookie Acosta auf Platz drei

Jorge Martin hat das erste Freie Training der MotoGP-Saison 2024 in Katar mit einer Bestzeit beendet. Der Pramac-Ducati-Pilot setzte sich mit 1:52.624 Minuten knapp gegen Aleix Espargaro (Aprilia) und MotoGP-Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) auf den Plätzen zwei und drei durch.

Die erste Trainingssession der MotoGP fand noch bei Tageslicht statt. Wie so oft zu Beginn einer Saison ging es für die Fahrer vor allem darum, sich mit ihren neuen Bikes auf die Strecke und die Bedingungen einzustellen und nach den jüngsten Tests in die Feinabstimmung ihrer Maschinen zu gehen.

Zur Erinnerung: Beim Katar-Test im Februar war Weltmeister Francesco Bagnaia mit einer Zeit von 1:50.952 Minuten der Schnellste. Der offizielle Streckenrekord liegt bei 1:51.762 Minuten, aufgestellt von Luca Marini im vergangenen Jahr.

Diesen Zeiten näherte sich das Feld in den ersten 45 Trainingsminuten nur langsam an. Dafür waren die Abstände gewohnt eng. Die Top 10 trennten knapp sechs Zehntel. Insgesamt 17 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde, also fast das komplette Feld.

Dominiert wurde die Session auf den vorderen Plätzen von Ducati und KTM, die sich an der Spitze immer wieder abwechselten. Am Ende hatte Martin die Nase mit einem Vorsprung von 0,047 Sekunden knapp vorn. Espargaro schob sich und seine Aprilia mit einem späten Zeitanngriff noch auf den zweiten Platz.

Eine starke Session zeigte MotoGP-Rookie Acosta, der von Anfang vorn mitmischte und neben einigen spektakulären Slides auch schon seinen ersten Save a la Marc Marquez in Kurve 1 zeigte. Am Ende setzte er sich auf Rang drei in Szene.

Gresini-Neuzugang Marc Marquez wurde mit nur 0,177 Sekunden Rückstand Vierter vor KTM-Pilot Brad Binder auf Platz fünf. Johann Zarco rettete die Honda-Ehre mit einem späten Sprung an die sechste Stelle des Klassements. Dem Franzosen fehlen drei Zehntelsekunden auf die Sessionbestzeit von Martin.

Enea Bastianini (Ducati), Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), Jack Miller (KTM) und Bagnaia komplettierten die Top 10. Der erste Yamaha-Pilot reihte sich mit Alex Rins auf dem 15. Platz ein, sein Teamkollege Fabio Quartararo wurde Neunzehnter.

Die beiden Honda-Werksfahrer schlossen das Training auf den Plätzen 16 und 17 ab, beide lagen aber noch innerhalb einer Sekunde zur Spitze. Franco Morbidelli (Pramac-Ducati), der wegen einer Trainingsverletzung die Tests in Sepang und Katar verpasste, wurde mit mehr als zwei Sekunden Rückstand Letzter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.