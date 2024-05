MotoGP FT1 Le Mans: Martin-Bestzeit, Acosta und Vinales erste Verfolger

Jorge Martin (Pramac-Ducati) hat sich im ersten Freien Training der MotoGP zum Grand Prix von Frankreich die Bestzeit gesichert. Mit 1:31.421 Minuten setzte er sich am Freitagvormittag gegen Pedro Acosta (Tech3-GasGas) und Maverick Vinales (Aprilia) durch, die die Plätze zwei und drei belegten.

Bei Sonnenschein und knapp 19 Grad Außentemperatur rückte das Feld zunächst mit dem weichen Vorder- und dem Medium-Hinterreifen aus. Einige Hersteller planten Vergleichstests mit neuen Teilen vom Montagstest in Jerez. So hatte Fabio Quartararo angekündigt, mit dem neuen Yamaha-Chassis fahren zu wollen.

Im Klassement bestimmte Marc Marquez (Gresini-Ducati) das frühe Tempo der Session. Zur Halbzeit führte er mit 1:31.971 Minuten vor seinen drei Ducati-Markenkollegen Bastianini, Martin und Bagnaia. Nur eine Zehntelsekunde trennte die Vier.

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Training lange in Ducati-Hand. Erst in der Schlussphase meldete sich auch die Konkurrenz im Spitzenfeld zu Wort, allen voran MotoGP-Rookie Acosta, der die Session zwischenzeitlich sogar anführte.

Am Ende musste er sich dann aber um 0,237 Sekunden Martin geschlagen geben. Nur 20 Tausendstel hinter Acosta reihte sich Vinales auf dem dritten Platz ein.

Bastianini und Bagnaia komplettierten die Top 5. Alex Marquez (Gresini-Ducati) schob sich zum Schluss auf Rang sechs, gefolgt von Aleix Espargaro (Aprilia) und Brad Binder (KTM), der das Training mit dem einzigen Sturz in dieser Session beendete.

Marc Marquez verzichtete auf einen späten Zeitangriff mit frischen Reifen und wurde Neunter. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) rundete die Top 10 ab. Der erste Yamaha-Pilot meldete sich mit Alex Rins auf Platz 13. Sein Rückstand auf die Spitze lag bei knapp sieben Zehnteln. 16 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde.

Lokalmatador Quartararo schloss das Training als 20. ab. Sein Landsmann Johann Zarco wurde auf Platz 16 bester Honda-Pilot. Die restlichen Honda-Fahrer Takaaki Nakagami, Joan Mir und Luca Marini rangierten auf den Plätzen 19, 21 und 22.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.