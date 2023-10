MotoGP FT1 Mandalika: Martin mit Bestzeit vor Aprilia-Duo

Motegi-Doppelsieger Jorge Martin ist mit einer Bestzeit in das MotoGP-Wochenende von Indonesien gestartet. Der Pramac-Ducati-Pilot toppte das erste Freitagstraining mit 1:31.811 Minuten und verwies das Aprilia-Duo Maverick Vinales und Aleix Espargaro auf die Pläte zwei und drei.

Vier Fahrer feierten beim Trainingsauftakt in Indonesien ihr Comeback nach Verletzungspausen. Enea Bastianini, Luca Marini und Alex Marquez stiegen wieder auf ihre Ducati. Alex Rins kehrte bei LCR-Honda zurück. Er hatte bereits in Motegi einen Comebackversuch gestartet, diesen aber vorzeitig abgebrochen.

Auch Marco Bezzecchi erhielt für das erste Freie Training in Mandalika grünes Licht von den Ärzten. Der VR46-Pilot hatte sich vor sechs Tagen auf Valentino Rossis Ranch das Schlüsselbein gebrochen. Er wird nach dem Training erneut durchgecheckt.

Nachdem es in den kleinen Klassen auf der neu asphaltierten Strecke zu einigen Stürzen gekommen war, sorgte Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) nach 15 Minuten für den ersten Crash der Session. Er rutschte in Kurve 11 übers Vorderrad weg, blieb aber unverletzt.

Im Klassement setzte sich Oliveiras Markenkollege Vinales früh an die Spitze und bestimmte von dort aus das Tempo. Erst in der Schlussphase verlor er die Führung an Martin, der mit frischen weichen Vorderreifen noch einmal angriff und als erster und einziger Fahrer die Marke von 1:32 Minuten knackte.

Während Martin und Vinales nur eine Zehntelsekunde trennte, hatte Aleix Espargaro auf Platz drei bereits eine halbe Sekunde Rückstand. Dahinter beendete Franco Morbidelli (Yamaha) die Session als Siebter, gefolgt von Bezzecchi, der sich bis auf Platz fünf vorkämpfte, in Kurve 11 allerdings spät stürzte.

Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) wurde Sechster, gefolgt von den beiden KTM-Piloten Jack Miller und Brad Binder. Bastianini und Marini komplettierten die Top 10.

Fabio Quartararo (Yamaha) belegte mit einem Rückstand von gut einer Sekunde Rang zwölf. Die erste Honda reihte sich mit Takaaki Nakagami auf Platz 13 ein. Marc Marquez, der in Kurve 15 einen potenziellen Highsider abfing, wurde Vierzehnter.

Wie Bezzecchi beendete auch Alex Marquez das Training mit einem späten Sturz in Kurve 1. Er landete abgeschlagen auf Platz 20 und hatte 1,745 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Nur Rins und Pol Espargaro (Tech-3-GasGas) waren langsamer.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.