MotoGP FT1 Mandalika: Morbidelli fährt Bestzeit, Honda in den Top 5

Franco Morbidelli hat das erste Freie Training der MotoGP zum Grand Prix von Indonesien mit einer Bestzeit beendet. Der Pramac-Ducati-Fahrer setzte sich 0,221 Sekunden vor Maverick Vinales (Aprilia) auf Platz zwei durch. Morbidellis Teamkollege Jorge Martin komplettierte die Top 3.

Die Fahrer nutzten ihre erste Trainingsession in Mandalika, um sich auf die Strecke und die Bedingungen einzustellen. Diese waren mit 30 Grad Luft- und 55 Grad Asphalttemperatur sowie 71 Prozent Luftfeuchtigkeit erfahrungsgemäß extrem.

Bei den Reifen rückten zu Beginn des Trainings alle mit dem Medium-Hinterreifen aus. Aufgrund der hohen Temperaturen greift Michelin in Mandalika beim Hinterreifen auf die hitzeresistente Karkasse zurück. Am Vorderrad teilte sich das Feld in die drei verschiedenen Mischungen soft, medium und hard.

Honda im Spitzenfeld, Oliveira mit Highsider

Nach dem ersten Run führte Morbidelli das Klassement bereits mit einer vorläufigen Bestzeit von 1:31.838 Minuten vor Fabio Quartararo (Yamaha) und Aprilia-Fahrer Vinales an. WM-Leader Martin rangierte auf Platz vier. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Fahrer bis zu neun Runden auf der noch "grünen" Strecke absolviert.

Im zweiten Run setzten die LCR-Honda-Piloten Takaaki Nakagami und Johann Zarco ein Achtungszeichen und zeigten sich im Spitzenfeld - ein seltener Anblick für den strauchelnden japanischen Hersteller, der zuletzt kleine Fortschritte machte.

Kurz darauf kam es in Kurve 4 zum ersten Zwischenfall der Session: Miguel Oliveira stürzte per Highsider und schlug dabei hart auf den Asphalt auf. Der Trackhouse-Aprilia-Fahrer konnte nicht sofort aufstehen und wurde von Streckenhelfern versorgt. Das Training lief aber ohne Unterbrechung weiter.

Morbidelli und Vinales unter 1:31 Minuten

In der Schlussphase zog das Tempo noch einmal an, auch wenn die große Mehrheit der Fahrer weiterhin mit gebrauchten Reifen unterwegs war. Morbidelli knackte als Erster die 1:31er-Marke und schraubte die Bestzeit schließlich auf 1:30.689 Minuten. Damit blieb er gut sieben Zehntel über dem Streckenrekord.

Vinales schob sich im Endspurt noch auf Platz zwei und markierte ebenfalls eine Zeit unter 1:31. Martin hatte als Dritter wiederum schon 0,529 Sekunden auf die Bestzeit.

Pedro Acosta (Tech3-GasGas) beendete das Training als Vierter vor Zarco, der Honda mit Platz fünf ein Erfolgserlebnis bescherte. Marc Marquez (Gresini-Ducati) führte die zweite Hälfte der Top 10 vor Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), Enea Bastianini (Ducati), Luca Marini (Honda) und Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) an.

Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) belegte mit 1,105 Sekunden Rückstand Rang 14 und reihte sich damit noch hinter Nakagami, Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Brad Binder (KTM) ein. Quartararo landete als bester Yamaha-Pilot auf Platz 15.