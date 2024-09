MotoGP FT1 Misano 1: Bestzeit für Martin, Pol Espargaro mischt vorne mit

Drei Spanier beendeten das erste Freie Training für den Grand Prix von San Marino auf dem Misano-World-Circuit Marco Simoncelli an der Spitze. Jorge Martin (Pramac-Ducati) markierte vor Marc Marquez (Gresini-Ducati) Bestzeit. KTM-Testfahrer Pol Espargaro meldete sich als Dritter im Spitzenfeld.

Spätsommerliche Bedingungen herrschten auch an der Adriaküste. Die Sonne schien und schon am Vormittag wurden rund 30 Grad Celsius Außentemperatur gemessen. Lokalmatador Francesco Bagnaia hatte vom Aragon-Unfall mit Alex Marquez noch Schulter- und Nackenschmerzen.

Alle Fahrer begannen das Training mit dem weichen Vorder- und Medium-Hinterreifen. Alle spulten problemlos ihr Programm ab. Zwischenfälle oder große technische Schwierigkeiten gab es in den ersten 45 Minuten keine.

Mit Pol Espargaro (KTM) und Stefan Bradl (Honda) sind an diesem Wochenende auch zwei Wildcards am Start. Beide sind prinzipiell mit der technischen Konfiguration von ihren Spielberg-Einsätzen unterwegs, um sie auf einer anderen Strecke zu evaluieren.

Speziell beim Entwicklungsmotorrad von KTM bestätigten sich die Eindrücke von Spielberg, dass diese RC16 ein Schritt nach vorne ist. Das gesamte Training über zeigte Pol Espargaro konkurrenzfähige Rundenzeiten und war im Spitzenfeld dabei.

Martin verzichtete im Gegensatz zu vielen Trainings am Freitagvormittag für die letzten Minuten auf neue Reifen. Trotzdem markierte der WM-Führende mit 1:31.707 Minuten Bestzeit. Damit fehlten noch 1,3 Sekunden auf den Rundenrekord.

Aragon-Sieger Marc Marquez folgte mit lediglich 0,037 Sekunden Rückstand als Zweiter. Pol Espargaro bestätigte als Dritter die Fortschritte des neuen KTM-Pakets. Lokalmatador Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) startete mit der viertschnellsten Zeit gut ins Wochenende.

Yamaha hat im August nach Spielberg zwei Tage privat in Misano getestet. Diese Basis zahlte sich aus, denn Fabio Quartararo hatte als Fünfter etwas weniger als drei Zehntelsekunden Rückstand. Zuletzt in Aragon hat Aprilia ein Albtraum-Wochenende erlebt.

Hier bietet die Strecke sehr guten Grip. Aleix Espargaro war als Sechster bei der Musik dabei und auch Maverick Vinales war als Neunter in den Top 10 zu finden. Dazwischen reihten sich Brad Binder (KTM) und Weltmeister Bagnaia mit seiner Ducati ein.

MotoGP-Ergebnis Misano 1: Freies Training 1

Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) rundete die Top 10 ab. Lokalmatador Enea Bastianini war mit seiner Ducati auf Position 13 zu finden. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), der ebenfalls in der Nähe der Strecke wohnt, klassierte sich als 15.

Honda hat neue Entwicklungen erst für den Montagstest geplant. Die vier Stammfahrer haben im Wesentlichen das Paket von Aragon zur Verfügung. Johann Zarco (LCR) war als14. einmal mehr die Speerspitze. Auf Martin fehlten knappe acht Zehntelsekunden.

Joan Mir musste bereits am Donnerstag seine Medientermine absagen, weil er sich nicht wohlfühlte. Am Freitag verzichtete der Honda-Fahrer auf beide Trainings. Er litt weiter an einer Magen-Darm-Entzündung.

Im Anschluss an das Vormittagstraining konnten die Fahrer wieder zwei Probestarts auf der Start-Ziel-Geraden durchführen. Nur bei Bradl klappte der Übungsstart nicht. Der Deutsche schob seine Honda in die Boxengasse.

Das Nachmittagstraining beginnt um 15:00 Uhr. Dann geht es um die zehn Plätze für den wichtigen direkten Q2-Einzug.